Döbbenet: a demencia 5 korai tünete húsvétkor jelentkezhet

Húsvét az egyik olyan ünnep, amikor a családok összejönnek, hogy minőségi időt töltsenek együtt a szeretteikkel. Ugyanakkor az étkezésekkor és az ünnepi hangulat közepette előfordulhat, hogy észreveszünk olyan korai demencia-tüneteket szüleinknél vagy nagyszüleinknél, amelyek eddig nem tűntek fel.

Ismert, hogy a betegség memóriaváltozásokat okoz – az érintettek elfelejtik, hová tették a kulcsukat, vagy nehezen jutnak eszükbe a nevek és a dátumok. Észreveheted, hogy szeretteid nehezen ismerik fel a barátokat vagy családtagokat a húsvéti összejövetelen, vagy elfelejtenek egy családi hagyományt, amely minden évben része volt az ünneplésnek.

De a demencia finomabb vagy váratlanabb formában is megnyilvánulhat. Például ez a memóriát rontó állapot megváltoztathatja valakinek az étkezési szokásait. Egy szerettünk, aki korábban nem volt nagy édesszájú, hirtelen kedvelni kezdheti a csokoládétojásokat. A demencia tüneteinek korai felismerése korai diagnózist jelenthet – így a betegek hozzáférhetnek a megfelelő kezeléshez és támogatáshoz, és lehetőségük nyílik a jövő tervezésére - írja a The Sun.

Demencia 5 korai jele, amely húsvétkor jelentkezhet:

1. Szervezési nehézségek

A demencia gondolkodási és problémamegoldási nehézségeket okozhat, ami negatívan befolyásolhatja az érintett személy szervezési képességeit. Lehet, hogy szeretted korábban kiváló házigazdaként volt ismert. De ha a vendéglátás, a menü megtervezése és a sok ember számára való főzés hirtelen komoly kihívássá válik számára, az oka a demencia lehet. Dr. Johannes Uys, a Broadgate GP orvosa a Sun Health-nek elmondta: „A vendégek fogadására való felkészülés túlterhelheti azokat, akik korábban kiválóan teljesítettek ezekben a feladatokban.”

2. Hangulatváltozások

Egyeseknél a demencia okozta agyi változások hatással lehetnek a hangulatukra. Hangulatváltozásokat tapasztalhatnak, például depressziót, szorongást vagy közömbösséget, amelyek olyan társasági eseményeken, mint a húsvét, nyilvánvalóvá válhatnak.

3. Feszült beszélgetés