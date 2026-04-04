Döbbenet: a demencia 5 korai tünete húsvétkor jelentkezhet
Húsvét az egyik olyan ünnep, amikor a családok összejönnek, hogy minőségi időt töltsenek együtt a szeretteikkel. Ugyanakkor az étkezésekkor és az ünnepi hangulat közepette előfordulhat, hogy észreveszünk olyan korai demencia-tüneteket szüleinknél vagy nagyszüleinknél, amelyek eddig nem tűntek fel.
Ismert, hogy a betegség memóriaváltozásokat okoz – az érintettek elfelejtik, hová tették a kulcsukat, vagy nehezen jutnak eszükbe a nevek és a dátumok. Észreveheted, hogy szeretteid nehezen ismerik fel a barátokat vagy családtagokat a húsvéti összejövetelen, vagy elfelejtenek egy családi hagyományt, amely minden évben része volt az ünneplésnek.
De a demencia finomabb vagy váratlanabb formában is megnyilvánulhat. Például ez a memóriát rontó állapot megváltoztathatja valakinek az étkezési szokásait. Egy szerettünk, aki korábban nem volt nagy édesszájú, hirtelen kedvelni kezdheti a csokoládétojásokat. A demencia tüneteinek korai felismerése korai diagnózist jelenthet – így a betegek hozzáférhetnek a megfelelő kezeléshez és támogatáshoz, és lehetőségük nyílik a jövő tervezésére - írja a The Sun.
Demencia 5 korai jele, amely húsvétkor jelentkezhet:
1. Szervezési nehézségek
A demencia gondolkodási és problémamegoldási nehézségeket okozhat, ami negatívan befolyásolhatja az érintett személy szervezési képességeit. Lehet, hogy szeretted korábban kiváló házigazdaként volt ismert. De ha a vendéglátás, a menü megtervezése és a sok ember számára való főzés hirtelen komoly kihívássá válik számára, az oka a demencia lehet. Dr. Johannes Uys, a Broadgate GP orvosa a Sun Health-nek elmondta: „A vendégek fogadására való felkészülés túlterhelheti azokat, akik korábban kiválóan teljesítettek ezekben a feladatokban.”
2. Hangulatváltozások
Egyeseknél a demencia okozta agyi változások hatással lehetnek a hangulatukra. Hangulatváltozásokat tapasztalhatnak, például depressziót, szorongást vagy közömbösséget, amelyek olyan társasági eseményeken, mint a húsvét, nyilvánvalóvá válhatnak.
3. Feszült beszélgetés
A húsvéti ebédnél megakad a beszélgetés, elakad, vagy feszültnek tűnik? Figyeljen ezekre a demenciára utaló jelekre. Dr. Uys szerint a korai stádiumú demenciában szenvedő személyek gyakran ismételhetik magukat, vagy nehezen tudnak követni a beszélgetés menetét. „Az asztal, amely általában a társas interakció központja, csendes küzdelem színterévé válhat, ha a demencia már kialakulóban van” - mondta a szakértő.
4. Hirtelen édességvágy
Angelo Makri, az Alzheimer Társaság jóléti ügyekért felelős vezető szakértője a Sun Health-nek elmondta: „Egy személy étkezési vagy ivási szokásai megváltozhatnak, ha demenciában szenved.” A szakember hozzátette: „Nem teljesen tisztázott, miért változnak meg a demenciában szenvedők étkezési preferenciái.
Tudjuk, hogy a demencia befolyásolja a szaglás képességét, ami viszont hatással van az ízérzékelésre, és úgy tűnik, ezt a szaglóreceptorok károsodása okozza. A beteg ezért erősebb ízű ételeket kívánhat, mivel azokat jobban érzékeli, mint a enyhébb, finomabb ízű ételeket
- mondta Angelo, aki szerint a demencia előrehaladtával megváltozhatnak az emberek ízlései és étkezési preferenciái.
5. Zavar az étkezési időpontokban
Egy nagy húsvéti étkezés délután 2 vagy 3 órakor zavarba ejtheti a demencia korai stádiumában lévő személyt, mivel ez nem része a szokásos rutinjának. Ez zavartnak és kiegyensúlyozatlannak tűnhet.
Katie szerint: „Elég visszahúzódóvá válhatnak, vagy újra és újra kérdezhetik, mikor fogunk enni, mikor van vacsora, vagy miért most van vacsora, különösen akkor, ha megszokták, hogy délben csak egy szendvicset esznek.”
