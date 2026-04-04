„A húsvét mindig a tavasz, az élet” - ezt üzente Gájer László atya

Tavasz nélkül, az élet nélkül nincs folytatás. Ezt mondta dr. Gájer László atya húsvéti üzenetében.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.04.04.
húsvét tavasz gájer lászló élet

A hegyvidéki Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Templomban tartott három estés nagyböjti lelkigyakorlat után kértük meg dr. Gájer László atyát, hogy fogalmazza meg a Metropol olvasóinak húsvéti üzenetét. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 42 esztendős tanszékvezető tanára örömmel osztotta meg az ünneppel kapcsolatos gondolatát - a hívő és nem hívő emberek számára egyaránt.

Húsvét
Gájer Laci atya (jobbra)  a Nagy Zsolttal közösen tartott Merülő ima-nap után, húsvétkor, Mannatortát kóstolva (Fotó: Fodor Erika)

Gájer László elmondta, a 40 nappal ezelőtt elkezdődött nagyböjt mindig télen, hideg, egy kicsit sötét, szürke időben kezdődik, de amikor eljön a húsvét, arra megérkezik a tavasz, az élet is. 

Azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor valami éled, és valami új élet keletkezik. A húsvét, az mindig az élet. A keresztények ilyenkor az Életet, Jézus feltámadását ünnepelik, és én azt kívánom nektek, mindannyiótoknak, hogy a húsvét - így vagy úgy - a meggyőződésetek, a hitetek, a belső keresésetek szerint, de hozza el a tavaszt, hozza el az életet nektek. Tavasz nélkül, élet nélkül nincs folytatás. Az élet a szívben születik, azután, amikor körülöttünk is kibontakozik. Legyen a ti szívetekben, mindannyiótok szívében élet. Így kívánok áldott húsvétot!

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu