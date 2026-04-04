Kegyetlen betegség végezhet a fiatal édesanyával: bármelyik napja lehet az utolsó

Egy 27 éves nőt arra figyelmeztettek, hogy egy ketyegő időzített bombával él együtt a fejében, amely bármikor felrobbanhat. A kétgyermekes édesanyánál ugyanis egy borzalmas betegséget diagnosztizáltak, ami akármikor végezhet vele.

A betegség miatt bármikor vérzés alakulhat ki az édesanya agyában, ami a halálát okozhatja / Fotó: Illusztráció: pexels.com

Súlyos betegség végezhet a fiatal családanyával

Megan Jackson, elmondása szerint, minden egyes nap attól fél, az lesz egyben az utolsó is. A kétgyermekes édesanya már évek óta időként bénító fejfájástól szenvedett, amelyen már a fájdalomcsillapító sem segített, így végül orvoshoz ment. Ugyan még ekkor sem aggódott túlságosan, a végén lesújtó diagnózist közöltek vele.

Az angliai Hetton-le-Hole-ban élő ápolónő azóta küzdött fejfájással, mióta 2020-ban magas vérnyomást diagnosztizáltak nála, de soha nem hagyta, hogy ez bármiben is hátráltassa őt. 2025 márciusában azonban semmilyen fájdalomcsillapító nem segített enyhíteni a gyötrő nyomást. Habár kezdetben mindezt a korábbi diagnózis, valamint a stressz számlájára írta, a vizsgálat végül egészen más eredményt hozott.

Az orvos észrevette, hogy a bal pupillám nagyobb, mint a jobb. Kórházba küldtek egy sürgősségi, aznapi ultrahangvizsgálatra, amely megerősítette, hogy agyi aneurizmám van, amit a mérete miatt nem tudnak megműteni. A férjemmel, Liammel sírva fakadtunk. Láttam az arcán a színtiszta szomorúságot

- emlékezett vissza a megrázó pillanatra Megan.

Amennyiben a 5 milliméteres aneurizma - egy vérrel teli dudor -, a meggyengült artériafalon belül megreped, az szubarachnoidális (az agy és az agyat borító szövetek közötti terület) vérzést okozhat és azonnal megöli Megant. A kockázat csökkentése és a stressz kiküszöbölése érdekében az édesanya jelenleg különféle gyógyszereket szed a vérnyomása csökkentésére.

A tudat, hogy van valami az agyamban, ami azonnal megölhet, rémisztő. Félek, hogy a gyerekeim az anyjuk nélkül nőnek fel, és hogy hátra kell hagynom a férjemet. Ez annyira ijesztő: van egy ketyegő időzített bomba a fejemben, ami bármikor felrobbanhat

- tette hozzá Megan, aki a kétéves Georgie és a négyhónapos Albie édesanyja.