Sztetoszkóp és emberfeletti küzdelem: ma van az orvosok világnapja!

Ők azok, akik akkor is virrasztanak, amikor mi békésen alszunk. Akihez az első utunk vezet, ha baj van, és akinek a szavai sorsokat dönthetnek el másodpercek alatt. Március 30-án az orvosok világnapja alkalmából őket ünnepeljük: a küzdelmükeet, az áldozatvállalásukat és azt a megfoghatatlan elhivatottságot, ami nélkül sokunk ma nem lehetne itt.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.03.30. 18:45
Mindenki emlékszik egy pillanatra. Egy megnyugtató mosolyra a műtét előtt, egy szigorú, de féltő tekintetre a vizit alatt, vagy arra a kézszorításra, ami reményt adott a legnehezebb pillanatban. Az orvosi hivatás nem csupán egy szakma a sok közül – ez egy életforma, ahol a munkaidő végét nem az óra jelzi. Erről az elhivatottságról emlékezünk meg minden évben március 30-án, az orvosok világnapja alkalmából. 

Míg az orvosok az év 365 napján értünk dolgoznak, addig a világ március 30-án előttük tiszteleg az orvosok világnapja alkalmából. Fotó: Roman Muntean / Pexels (illusztráció)

Miért pont március 30-a az orvosok világnapja?

A történet egészen 1842-ig nyúlik vissza, amikor egy amerikai orvos, Dr. Crawford W. Long először használt étert érzéstelenítéshez egy műtét során. Ez a nap mérföldkő volt az emberiség történetében: a fájdalom feletti győzelem napja. Bár a világ különböző pontjain máskor is tisztelegnek a doktorok előtt, március 30-a vált az egyik legfontosabb globális emléknappá.

Akikre mi, magyarok büszkék vagyunk – nemcsak az Orvosok Világnapján

Magyarország híres az orvosi szaktudásáról. Gondoljunk csak Semmelweis Ignácra, az „anyák megmentőjére”, vagy a ma élő, világszínvonalú sebészeinkre és kutatóinkra, mint amilyen a Nobel-díjas Karikó Katalin is. Nekik is elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy a magyar orvosképzés még mindig a világelitbe tartozik.

Március 30-án azonban nemcsak a nagy neveket ünnepeljük, hanem 

  • a háziorvost, aki évtizedek óta ismer minden családot a körzetében, 
  • a rezidenst, aki harmadik ügyeletét tapossa, 
  • vagy a specialistát, aki életeket ment a műtőasztalon.

Gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a fehér köpeny alatt is hús-vér emberek rejtőznek, akiknek nem csak a sztetoszkóp súlya nyomja a vállukat. Emberek, akiknek ugyanúgy van családjuk, hobbijuk, félelmeik és fáradt reggeleik is

Jusson ez eszünkbe, amikor legközelebb türelmetlenül toporgunk a háziorvos várójában, vagy ujjainkat tördelve, kétségbeesetten várjuk a folyósón a műtőből kilépő sebészt, aki lehet, hogy már a sokadik nehéz operációján van túl aznap...

