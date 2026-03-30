Ma az orvosok előtt tisztelgünk: március 30-a az orvosok világnapja

A világnap célja, hogy keretet adjanak azon gesztusoknak, eseményeknek és programoknak, amelyekkel ünnepelhetjük az orvostudomány fejlődését, annak gyarapítását és elsősorban a szakembereiket, akik tudásukkal és empátiájukkal együttesen enyhítik a betegek szenvedéseit. 2015 óta Magyarországon is ezen a napon fejezzük ki az orvosok iránti tiszteletünket. Egyes országokban szegfűvel, kitűzőkkel, képeslapokkal emlékeznek, vagy a közösségi oldalakon szerveznek kollektív köszönetnyilvánítási akciókat.

Március 30-án van az orvosok világnapja

Vincent van Gogh is ezen a napon született

A holland festő – aki levágta a bal fülét – 173 éve, 1853. március 30-án született Vincent Willem van Gogh néven Hollandiában. A posztimpresszionizmus egyik legmeghatározóbb alakja volt, bár életében szinte teljesen ismeretlen maradt. Zaklatott sorsa és mentális küzdelmei ellenére tíz év alatt több mint 2000 alkotást hozott létre. Leghíresebb művei, mint a Csillagos éj vagy a Napraforgók ma a világ legértékesebb festményei közé tartoznak. Zsenialitása alapjaiban változtatta meg a modern művészet arculatát.

101 éve tanácsolták el az egyetemről József Attilát

Horger Antal professzor 1925-ben ezen a napon, vagyis március 30-án tanácsolta el József Attilát a szegedi egyetemről a Tiszta szívvel című verse miatt. A Szeged című napilap 1925. március 25-én közölte a verset, ami jobboldali körökben botrányt robbantott ki. Ezt követően Horger Antal – a Szegedi Új Nemzedék című lap egy vasárnapi számában megjelent kritika hatására – magához hívatta József Attilát, és két tanú jelenlétében közölte vele a bölcsészeti kar álláspontjaként feltüntetett magánvéleményét, miszerint a vers miatt az egyetem többé nem látja szívesen a hallgatói között. Ezt a konfliktust örökítette meg a költő a Születésnapomra című versében is.

5 helyszínen lesz ma véradás a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

12:00-19:00 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (1039. Budapest, Csobánka tér 5.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00 óra között pedig a Duna Plaza I emeletén, a Posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.)

Nem lesz túl meleg ma

A koponyeg.hu szerint hétfőn változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel, néhol záporral. Marad az erős szél. A hajnali 4 fok után napközben 13 fok köré növekszik a hőmérséklet.