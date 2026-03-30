Ma az orvosok előtt tisztelgünk: március 30-a az orvosok világnapja
A kezdeményezés az Amerikai Egyesült Államokból indult. 1990-ben nyilvánították ezt a napot az orvosok napjának. Mutatjuk, hogy milyen céllal és azt is, Magyarországon mióta tartjuk ezt a napot.
A világnap célja, hogy keretet adjanak azon gesztusoknak, eseményeknek és programoknak, amelyekkel ünnepelhetjük az orvostudomány fejlődését, annak gyarapítását és elsősorban a szakembereiket, akik tudásukkal és empátiájukkal együttesen enyhítik a betegek szenvedéseit. 2015 óta Magyarországon is ezen a napon fejezzük ki az orvosok iránti tiszteletünket. Egyes országokban szegfűvel, kitűzőkkel, képeslapokkal emlékeznek, vagy a közösségi oldalakon szerveznek kollektív köszönetnyilvánítási akciókat.
Vincent van Gogh is ezen a napon született
A holland festő – aki levágta a bal fülét – 173 éve, 1853. március 30-án született Vincent Willem van Gogh néven Hollandiában. A posztimpresszionizmus egyik legmeghatározóbb alakja volt, bár életében szinte teljesen ismeretlen maradt. Zaklatott sorsa és mentális küzdelmei ellenére tíz év alatt több mint 2000 alkotást hozott létre. Leghíresebb művei, mint a Csillagos éj vagy a Napraforgók ma a világ legértékesebb festményei közé tartoznak. Zsenialitása alapjaiban változtatta meg a modern művészet arculatát.
101 éve tanácsolták el az egyetemről József Attilát
Horger Antal professzor 1925-ben ezen a napon, vagyis március 30-án tanácsolta el József Attilát a szegedi egyetemről a Tiszta szívvel című verse miatt. A Szeged című napilap 1925. március 25-én közölte a verset, ami jobboldali körökben botrányt robbantott ki. Ezt követően Horger Antal – a Szegedi Új Nemzedék című lap egy vasárnapi számában megjelent kritika hatására – magához hívatta József Attilát, és két tanú jelenlétében közölte vele a bölcsészeti kar álláspontjaként feltüntetett magánvéleményét, miszerint a vers miatt az egyetem többé nem látja szívesen a hallgatói között. Ezt a konfliktust örökítette meg a költő a Születésnapomra című versében is.
5 helyszínen lesz ma véradás a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (1039. Budapest, Csobánka tér 5.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Duna Plaza I emeletén, a Posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.)
Nem lesz túl meleg ma
A koponyeg.hu szerint hétfőn változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel, néhol záporral. Marad az erős szél. A hajnali 4 fok után napközben 13 fok köré növekszik a hőmérséklet.
A BKK szerint itt lesznek forgalmi változások Budapesten
- Lezárás lesz az V. kerületben az Október 6. utcában 13:30 és 16:30 között.
- Lezárás lesz a XIII. kerületben is, a Madarász Viktor utcában március 30., hétfő 06:00 és május 15., péntek 23:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a XIII. kerületben a Reitter Ferenc utcában március 30., hétfő 06:00 és április 02., csütörtök 23:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz emellett a XII. kerületben a Törökbálinti úton március 30-án hétfőn 20:00 óráig.
- A H8-as HÉV a Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú peronnál áll majd meg mától egészen április 10., péntek üzemzárásig.
- A 15-ös busz terelve közlekedik a Hild tér és a Markó utca között Gyöngyösi utca felé ma 13:30-tól – 16:30-ig.
Egész napos koncertsorozat lesz ma a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
Második alkalommal csatlakozik a Budapest Airport a World Piano Day alkalmából szervezett nemzetközi kezdeményezéshez, így március 30-án egész napos koncertsorozat várja az utasokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. Terminálján. A közönség többek között Bogányi Gergely világhírű zongoraművész, a Fonogram-díjjal elismert Iván Szandra, valamint Fehér Lili, Cziffra-díjas zongoraművész és énekesnő előadását hallgathatja majd meg. További részletek az eseménnyel kapcsolatban itt olvasható.
Spiró György életmű-est lesz ma a Müpában
A kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb írójának reprezentatív születésnapi életmű-estje különleges élményt kínál a közönségnek a Müpában: emlékezetes találkozást Spiró Györggyel, aki a közelmúltban újabb remekművel, a Padmaly című nagyregénnyel jelentkezett. A március 30-i műsor nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy teljes pompájukban és kiterjedésükben mutassa be e rendkívüli gazdagságú, sokoldalú pálya mérföldköveit, legemlékezetesebb állomásait és személyes életeseményeit– olvasható az esemény leírásában.
