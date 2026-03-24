Amikor a tudomány és a művészet találkozik – Szalai György festményei a Kóka Galériában

Orvos vagy képzőművész? Mindkettő egyszerre! Szalai György mindkét területen magas szinten, elhivatottan dolgozik, száz százalékos erőbedobással, évtizedek óta. A fül-orr-gégész szakorvos, főorvos és egyetemi oktató a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végzett, de gyerekkorától rajzolt és festett is. A tudomány művésze vagy a művészet tudósa ő? Talán mindegy is, hiszen a két terület fontossági sorrendje az évtizedek alatt bizonyosan felcserélődött néhányszor Szalai György életében, aki most kiállításon mutatja be művészetét.

Dr. Szalai György a képeivel. Kiállítás nyílik az orvos-művész munkáiból



Az ember természetében ott rejlik egyfajta kettősség: szeretni és gyűlölni, sírni és nevetni, mindent egyszerre képes érezni. Ezt érthette meg már gyerekkorában Szalai György, aki mindkét hivatásában sok szépséget talált, egyszerre van otthon a tudomány és a művészet világában. György édesanyja zenepedagógus volt, úttörő munkát végzett az óvodások szolfézsoktatásában. Amíg ő tanított, a kisfia rajzolt vagy festett. Az orvosi hivatás mellett kibontakozott képzőművész tehetsége is.



A technika, megjelenés, kifejezésmód



Szalai György az éppen elérhető anyagokat felhasználva, a körülötte zajló eseményeket dolgozza fel. Szívesen használja a csomagolókartont is, a lényeg, hogy saját gondolatait és érzéseit kifejezhesse. Szalai György önkifejezése a művészet által nem csupán a vásznon jelenhetett volna meg, hiszen akár zenész is lehetett volna belőle, miután 1974-ben országos fagottversenyt nyert. A képeket választotta, és milyen jól tette! A hatvannégy éves művész folyamatosan képezi magát az orvosi területen: szakvizsgákat tesz, tanul, cikkeket ír, oktat az egyetemen vagy közösségi fórumokon és megszólal a médiában. Több művészeti szervezet tagja, alkotásai a konstruktív geometrikus irányzathoz kapcsolhatók. Egymásba olvadnak a természetes formák és a mesterséges struktúrák, eltűnnek az éles határvonalak, képeiből folyamatos feszültség érezhető. Az örök kérdés foglalkoztatja: merre tart a világunk?