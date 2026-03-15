Hankó Balázs: Büszkék lehetünk kultúránkra

"Mi, magyarok, büszkék lehetünk arra, ami minket meghatároz: az egyedi magyar kultúránkra, ami bennünket büszkévé, erőssé, állhatatossá, mindent eltűrővé tesz" - hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pénteken a Pesti Vigadóban, ahol Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral állami elismeréseket és szakmai művészeti díjakat adott át március 15. alkalmából.

Kossuth díjátadó, március 13. Március 15. alkalmával többen is állami elismerésben részesültek. Fotó: Mirkó István

Hankó Balázs úgy fogalmazott:

A nemzetünk iránti szeretet acéloz meg bennünket. Ez a szeretet, ami űz, hajt bennünket

– emelte ki, hozzátéve;

Ezzel lehetünk büszkék egyetemeinkre, melyek ellenszélben is a nemzetközi élmezőnyt jelentő cél felé vitorláznak, mert szabadok. Hivatást adó szakképzésünkre, amely ma már Európa büszke harmadikja

Kiemelte: Nobel-díjas és leendő Nobel-díjas kutatóink az Élvonal programmal érkeznek haza, hozzájuk a legkiválóbb magyar tehetségek kapcsolódnak.

Mi a kultúránkban nem magyarkodunk, hanem azáltal és abban vagyunk igazán magyarok

– fogalmazott a miniszter.

Köszönetet mondva a díjazottaknak kiemelte: fontos küldetést teljesítettek, válaszokat adtak arra a kérdésre, amely így szól: miért születtünk magyarnak.

Azért, hogy büszkék lehessünk önökre, és egy összetartó közösségbe tartozhassunk

– mondta Hankó Balázs.

A március 15. alkalmából átadott díjakról szólva kiemelte: az akkori 12 pont előtti kérdés ma talán még időszerűbb: Mit kíván a magyar nemzet?

A válasz nem változott: legyen béke, szabadság és egyetértés

– mondta, hozzáfűzve:

Ezek azok a keretek, amelyek között a lelkeket megemelhetjük, és a tudást építhetjük, óva, védve nemzetünket, Kárpátaljától Székelyföldön és Erdélyen át, Felvidéktől Délvidékig

A pénteki ünnepségen Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetéseket, Magyar Érdemrend Lovagkereszteket, Magyar Arany Érdemkereszteket, Magyar Ezüst Érdemkereszteket, Magyar Bronz Érdemkereszteket Magyarország Kiváló Művésze díjakat, Magyarország Érdemes Művésze díjakat, Magyarország Babérkoszorúja díjakat, Balázs Béla-díjakat, Sára Sándor-díjakat, Balogh Rudolf-díjakat, Jászai Mari-díjakat, Harangozó Gyula-díjakat, Erkel Ferenc-díjakat, Liszt Ferenc-díjakat, Máté Péter-díjakat, Gérecz Attila-díjat, Ferenczy Noémi-díjakat, Munkácsy Mihály-díjakat, József Attila-díjakat, Herczeg Ferenc-díjakat, Hortobágyi Károly-díjakat, Szabolcsi Bence-díjakat, Szakcsi Lakatos Béla-díjakat, Németh Lajos-díjakat, Pro Cultura Hungarica-díjakat, valamint Táncsics Mihály-díjakat adtak át a Pesti Vigadóban.