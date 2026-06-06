Miközben milliók estek el a fronton, a cinkotai rém csendben szedte az áldozatait
Miközben az I. világháborúban milliók estek el a fronton, idehaza egy sorozatgyilkos szedte áldozatait. Több nőt is meggyilkolt, miután házasságot ígért nekik. A cinkotai rém az egyik legkegyetlenebb magyar sorozatgyilkos, akit soha nem kaptak el.
1916 májusában sokkoló események rázták meg Cinkotát, amely akkor még nem tartozott Budapesthez. Sőt, noha zajlott az első világháború, a csendes település egy rövid időre a figyelem középpontjába került. Nem véletlenül: a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb sorozatgyilkosságára derült fény. Mint kiderült, a cinkotai rém ott rejtette el áldozatait. Kizárólag fiatal nőket, akiket előtte ki is fosztott.
A cinkotai Kossuth Lajos utca 40. szám alatti házat 1916 májusában Takács Béla bérelte, a gyógyszerész a patikáját vezette ott. Egy májusi napon megjelent nála az ingatlan tulajdonosa, Krecsinszky Márton, aki fel akart újítani a telken álló több épületet is. A két férfi ehhez kezdett anyagot keresni a kertben. Találtak is a fáskamrában hét bádoghordót. Ebben semmi meglepő nem volt, hiszen a korábbi bérlő Kiss Béla bádogosmester volt. Arra azonban, ami ezután történt, nem lehettek felkészülve. Miután a hordókat felnyitották, azokban egy-egy fiatal nő holttestét találták meg. A hatóság emberei ezután a kertben újabb hat hordót találtak, mindegyikben egy-egy holttest volt, azonban valószínűleg máshová is rejtett holttesteket a gyilkos.
Soha nem fogták el a cinkotai rémet
A gyanúsított azonnal a korábbi bérlő, Kiss Béla lett, aki 1877-ben Izsákon született, de Cinkotára már Budapestről, a Kenyérmező utcából költözött. A férfit a helyiek rendes emberként írták le. Olyannak, aki elvégezte azt a munkát, amit elvállalt. És ez állítólag még akkor is igaz volt, ha napokig italozott. Ilyenkor maximum jelezte, hogy egy picit késni fog. A ház, amit bérelt, nem messze volt a vasúttól, ami kapóra jöhetett neki, mert így nem volt feltűnő, hogy ki és mikor megy hozzá.
Kiss módszere egyszerű volt: házasságot ajánlott fiatal, szegény, de valamekkora vagyonnal rendelkező nőknek. Hoffmann álnéven adott fel hirdetéseket, majd a nőket a lakására hívta, megszerezte a pénzüket, aztán megfojtotta őket, holttestüket pedig a hordókba rejtette el. Később 60 eltűnt nő családja jelezte, hogy hozzátartozójuk eltűnt, de a nyomozás adatai szerint 24 nőt ölhetett meg a házasságszédelgő.
Azokat a meggyilkolt nőket, akiket a cinkotai házban találtak meg, a helyi temetőben helyezték végső nyugalomra. A temetés pedig valódi szenzáció volt, rengeteg mentek el rá, még Budapestről is.
A holttestetek előkerülése után azonnal keresni kezdték Kiss Bélát, aki akkor a harmincas évei végén járt, de nem tudták elfogni. Az első világháború kitörésekor 37 éves volt, életkora miatt egy ideig még nem sorozták volna be, ő azonban végül maga vonult be. A katonai jelentések szerint még bőven a holttestek megtalálása előtt, 1915. február 5-én halt meg, hastífusz végzett vele. A fertőzésveszély miatt azonban a holttestét nem azonosították, egy tömegsírba dobták. Pont ezért sokan úgy gondolják, hogy nem Kiss halt meg akkor és ott, sőt ezután még évekig élt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre