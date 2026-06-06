RETRO RÁDIÓ

Miközben milliók estek el a fronton, a cinkotai rém csendben szedte az áldozatait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Miközben az I. világháborúban milliók estek el a fronton, idehaza egy sorozatgyilkos szedte áldozatait. Több nőt is meggyilkolt, miután házasságot ígért nekik. A cinkotai rém az egyik legkegyetlenebb magyar sorozatgyilkos, akit soha nem kaptak el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 05:00
gyilkosság cinkota áldozat menekülés

1916 májusában sokkoló események rázták meg Cinkotát, amely akkor még nem tartozott Budapesthez. Sőt, noha zajlott az első világháború, a csendes település egy rövid időre a figyelem középpontjába került. Nem véletlenül: a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb sorozatgyilkosságára derült fény. Mint kiderült, a cinkotai rém ott rejtette el áldozatait. Kizárólag fiatal nőket, akiket előtte ki is fosztott.

cinkotai rém, gyilkosság, áldozat
A cinkotai rém ezekbe a hordókba rejtette az áldozatait  Fotó: wikipédia

A cinkotai Kossuth Lajos utca 40. szám alatti házat 1916 májusában Takács Béla bérelte, a gyógyszerész a patikáját vezette ott. Egy májusi napon megjelent nála az ingatlan tulajdonosa, Krecsinszky Márton, aki fel akart újítani a telken álló több épületet is. A két férfi ehhez kezdett anyagot keresni a kertben. Találtak is a fáskamrában hét bádoghordót. Ebben semmi meglepő nem volt, hiszen a korábbi bérlő Kiss Béla bádogosmester volt. Arra azonban, ami ezután történt, nem lehettek felkészülve. Miután a hordókat felnyitották, azokban egy-egy fiatal nő holttestét találták meg. A hatóság emberei ezután a kertben újabb hat hordót találtak, mindegyikben egy-egy holttest volt, azonban valószínűleg máshová is rejtett holttesteket a gyilkos.

Itt találtak rá a nők holttestét rejtő hordókra  Fotó: wikipédia

Soha nem fogták el a cinkotai rémet

A gyanúsított azonnal a korábbi bérlő, Kiss Béla lett, aki 1877-ben Izsákon született, de Cinkotára már Budapestről, a Kenyérmező utcából költözött. A férfit a helyiek rendes emberként írták le. Olyannak, aki elvégezte azt a munkát, amit elvállalt. És ez állítólag még akkor is igaz volt, ha napokig italozott. Ilyenkor maximum jelezte, hogy egy picit késni fog. A ház, amit bérelt, nem messze volt a vasúttól, ami kapóra jöhetett neki, mert így nem volt feltűnő, hogy ki és mikor megy hozzá.

Kiss módszere egyszerű volt: házasságot ajánlott fiatal, szegény, de valamekkora vagyonnal rendelkező nőknek. Hoffmann álnéven adott fel hirdetéseket, majd a nőket a lakására hívta, megszerezte a pénzüket, aztán megfojtotta őket, holttestüket pedig a hordókba rejtette el.  Később 60 eltűnt nő családja jelezte, hogy hozzátartozójuk eltűnt, de a nyomozás adatai szerint 24 nőt ölhetett meg a házasságszédelgő. 

Kiss Béla katonának állt Fotó: wikipédia_ Courtroom Television Network

Azokat a meggyilkolt nőket, akiket a cinkotai házban találtak meg, a helyi temetőben helyezték végső nyugalomra. A temetés pedig valódi szenzáció volt, rengeteg mentek el rá, még Budapestről is. 

Cinkota egykor Fotó: FORTEPAN  Geuduschek Tibor

A holttestetek előkerülése után azonnal keresni kezdték Kiss Bélát, aki akkor a harmincas évei végén járt, de nem tudták elfogni. Az első világháború kitörésekor 37 éves volt, életkora miatt egy ideig még nem sorozták volna be, ő azonban végül maga vonult be. A katonai jelentések szerint még bőven a holttestek megtalálása előtt, 1915. február 5-én halt meg, hastífusz végzett vele. A fertőzésveszély miatt azonban a holttestét nem azonosították, egy tömegsírba dobták. Pont ezért sokan úgy gondolják, hogy nem Kiss halt meg akkor és ott, sőt ezután még évekig élt.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu