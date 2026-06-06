Miközben milliók estek el a fronton, a cinkotai rém csendben szedte az áldozatait

1916 májusában sokkoló események rázták meg Cinkotát, amely akkor még nem tartozott Budapesthez. Sőt, noha zajlott az első világháború, a csendes település egy rövid időre a figyelem középpontjába került. Nem véletlenül: a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb sorozatgyilkosságára derült fény. Mint kiderült, a cinkotai rém ott rejtette el áldozatait. Kizárólag fiatal nőket, akiket előtte ki is fosztott.

A cinkotai rém ezekbe a hordókba rejtette az áldozatait Fotó: wikipédia

A cinkotai Kossuth Lajos utca 40. szám alatti házat 1916 májusában Takács Béla bérelte, a gyógyszerész a patikáját vezette ott. Egy májusi napon megjelent nála az ingatlan tulajdonosa, Krecsinszky Márton, aki fel akart újítani a telken álló több épületet is. A két férfi ehhez kezdett anyagot keresni a kertben. Találtak is a fáskamrában hét bádoghordót. Ebben semmi meglepő nem volt, hiszen a korábbi bérlő Kiss Béla bádogosmester volt. Arra azonban, ami ezután történt, nem lehettek felkészülve. Miután a hordókat felnyitották, azokban egy-egy fiatal nő holttestét találták meg. A hatóság emberei ezután a kertben újabb hat hordót találtak, mindegyikben egy-egy holttest volt, azonban valószínűleg máshová is rejtett holttesteket a gyilkos.

Itt találtak rá a nők holttestét rejtő hordókra Fotó: wikipédia

Soha nem fogták el a cinkotai rémet

A gyanúsított azonnal a korábbi bérlő, Kiss Béla lett, aki 1877-ben Izsákon született, de Cinkotára már Budapestről, a Kenyérmező utcából költözött. A férfit a helyiek rendes emberként írták le. Olyannak, aki elvégezte azt a munkát, amit elvállalt. És ez állítólag még akkor is igaz volt, ha napokig italozott. Ilyenkor maximum jelezte, hogy egy picit késni fog. A ház, amit bérelt, nem messze volt a vasúttól, ami kapóra jöhetett neki, mert így nem volt feltűnő, hogy ki és mikor megy hozzá.

Kiss módszere egyszerű volt: házasságot ajánlott fiatal, szegény, de valamekkora vagyonnal rendelkező nőknek. Hoffmann álnéven adott fel hirdetéseket, majd a nőket a lakására hívta, megszerezte a pénzüket, aztán megfojtotta őket, holttestüket pedig a hordókba rejtette el. Később 60 eltűnt nő családja jelezte, hogy hozzátartozójuk eltűnt, de a nyomozás adatai szerint 24 nőt ölhetett meg a házasságszédelgő.