"Szájjal, lábbal is meg tudom festeni" – szívszorító tárlat nyílt Kőbányán, sztrókkal és mozgássérüléssel élők ünnepelték a művészetet

Megható, felemelő és szinte családias hangulatú kiállításmegnyitót rendeztek Kőbányán, ahol sztrókot túlélők, kerekesszékben élők, bénulással született alkotók és az őket ápoló családtagok gyűltek össze. Az esemény középpontjában egyetlen gondolat állt: a művészet mindenkié, állapottól, sérültségtől vagy élethelyzettől függetlenül. A kiállítást továbbá paratenisz és elképesztő hangulat, személyes történetek is gazdagították.

A kőbányai tárlaton a művészet ereje bizonyította: szájjal és lábbal festve is születhetnek lenyűgöző, határokat átlépő alkotások. (Fotó: Olvasói)

Kiállítást nyitottak a mozgássérültek - így ünnepli Kőbánya a művészetet!

A rendezvény létrejötte Kiss Judit pszichológus, rehabilitációs szaktanácsadó nevéhez fűződik, aki az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezetének vezetője. Számára ez az ügy nem pusztán szakmai feladat, hanem személyes küldetés.

Ezek az emberek még betegen is szeretnének szépen felöltözni, sminkelni, alkotni. Abszolút teljes jogú tagjai a társadalomnak. Kiszolgáltatott állapotban is tesznek magukért és társaikért. Békében élnek, tisztelik egymást. És ami a legfontosabb: így is akarnak alkotni. A művészet óriási lehetőség arra, hogy kifejezzék önmagukat.

– mondja érzékenyen, mély empátiával.

Alkotók a FSZEK Kőbányai Könyvtárban: Fark László kerekesszékben élő grafikusművész Gyurcsó Lajos, Erdélyi Ilona, Tóth Dóra, Nagy Ildikó, Tóth Attila - szájjal festő alkotók Harka Ágnes festőművész Herczeg István

A kiállítást a Szájjal és Lábbal Festő Művészek Nemzetközi Kiadója a világ egyik legkülönlegesebb és legpéldaértékűbb szakmai közössége rendezte meg. Magyarországon jelenleg hat művész tartozik az egyesülethez. Többségük akrillal és vízfestékkel dolgozik – ezek az anyagok közelről, finoman kezelhetők, hiszen a festéshez szó szerint közel kell hajolni a vászonhoz.

A megnyitó egyik meghatározó alakja Krániczné Tóth Dóra, aki születése óta mozgássérült, dongakézzel és dongalábbal jött világra. 1976 óta Budapesten él, itt végezte tanulmányait is. Életét sosem a korlátok, hanem a lehetőségek határozták meg.

Nem kell engem kiszolgálni. Ellátom magam, dolgozom, adófizető állampolgár vagyok. Két fiút neveltem fel, az egyiket természetes módon szültem, a másik pedig örökbe fogadott ugyanolyan rendellenességgel rendelkezik mint én. Nagyon szuper kis családom van. Együtt festek sérült fiammal és azt gondolom teljes életet élünk.

– mondja pozitívan Dóra.