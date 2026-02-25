"Szájjal, lábbal is meg tudom festeni" – szívszorító tárlat nyílt Kőbányán, sztrókkal és mozgássérüléssel élők ünnepelték a művészetet
Sztrókkal és mozgássérüléssel élő alkotók, családtagjaik és segítőik gyűltek össze Kőbányán, hogy együtt ünnepeljék egy különleges kiállítás megnyitóját. A tárlat egyértelmű üzenete: a művészet mindenkié, és határtalan erővel ad hangot azoknak is, akiknek az élet más kihívásokat adott.
Megható, felemelő és szinte családias hangulatú kiállításmegnyitót rendeztek Kőbányán, ahol sztrókot túlélők, kerekesszékben élők, bénulással született alkotók és az őket ápoló családtagok gyűltek össze. Az esemény középpontjában egyetlen gondolat állt: a művészet mindenkié, állapottól, sérültségtől vagy élethelyzettől függetlenül. A kiállítást továbbá paratenisz és elképesztő hangulat, személyes történetek is gazdagították.
Kiállítást nyitottak a mozgássérültek - így ünnepli Kőbánya a művészetet!
A rendezvény létrejötte Kiss Judit pszichológus, rehabilitációs szaktanácsadó nevéhez fűződik, aki az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezetének vezetője. Számára ez az ügy nem pusztán szakmai feladat, hanem személyes küldetés.
Ezek az emberek még betegen is szeretnének szépen felöltözni, sminkelni, alkotni. Abszolút teljes jogú tagjai a társadalomnak. Kiszolgáltatott állapotban is tesznek magukért és társaikért. Békében élnek, tisztelik egymást. És ami a legfontosabb: így is akarnak alkotni. A művészet óriási lehetőség arra, hogy kifejezzék önmagukat.
– mondja érzékenyen, mély empátiával.
Alkotók a FSZEK Kőbányai Könyvtárban:
Fark László kerekesszékben élő grafikusművész
Gyurcsó Lajos, Erdélyi Ilona, Tóth Dóra,
Nagy Ildikó, Tóth Attila - szájjal festő alkotók
Harka Ágnes festőművész
Herczeg István
A kiállítást a Szájjal és Lábbal Festő Művészek Nemzetközi Kiadója a világ egyik legkülönlegesebb és legpéldaértékűbb szakmai közössége rendezte meg. Magyarországon jelenleg hat művész tartozik az egyesülethez. Többségük akrillal és vízfestékkel dolgozik – ezek az anyagok közelről, finoman kezelhetők, hiszen a festéshez szó szerint közel kell hajolni a vászonhoz.
A megnyitó egyik meghatározó alakja Krániczné Tóth Dóra, aki születése óta mozgássérült, dongakézzel és dongalábbal jött világra. 1976 óta Budapesten él, itt végezte tanulmányait is. Életét sosem a korlátok, hanem a lehetőségek határozták meg.
Nem kell engem kiszolgálni. Ellátom magam, dolgozom, adófizető állampolgár vagyok. Két fiút neveltem fel, az egyiket természetes módon szültem, a másik pedig örökbe fogadott ugyanolyan rendellenességgel rendelkezik mint én. Nagyon szuper kis családom van. Együtt festek sérült fiammal és azt gondolom teljes életet élünk.
– mondja pozitívan Dóra.
Dóra több mint harminc éve fest. Barátai biztatására kezdte, mára az alkotás az egyik legnagyobb szenvedélye. 1998 óta ösztöndíjas művésze az egyesületnek. Szívesen fest gyermekmotívumokat, akrillal dolgozik. Emellett olvas, zenét hallgat, társasági ember.
Élettörténete különösen megrendítő és inspiráló: kerekesszékben hozta világra gyermekét, majd örökbe fogadta Attilát, aki szintén bénulással született. Négyórás, otthon végezhető adminisztrációs munkát lát el, teljes életet él. Férjével boldog házasságban élt, ám a férfi már nincs vele – emléke azonban tovább él a festményeiben is.
A kiállítás másik kiemelkedő alkotója Fark László, aki különleges, szinte futurisztikus kerekesszékével érkezett a megnyitóra. Egészen kisgyermekkora óta kerekesszékben él, hosszú évek kitartó munkájával vált elismert grafikussá.
Fontos különbség: ő nem szájjal vagy lábbal fest, hanem képzett grafikusművész. A Képzőművészeti Egyetemen tanult, majd szobrászattal is foglalkozott. Technikái lenyűgöző sokszínűséget mutatnak: rézkarc, akvatinta, mezzotintó, fametszet, dombormű, plasztika, elektrografika – és még sorolhatnánk.
A célunk, hogy 2026-ra olyan szintre emeljük Fark Lacit, ahová való. Szeretnénk, ha teljes értékű művészként lenne jelen a Magyarországi művész életben. Mert kiemelkedő, hanem tehetségesebb zseniálisabb alkotó mint sok másik egészséges párja.
– fogalmaz Kiss Judit.
Fark László munkáiban gyakran jelennek meg nőalakok, aktok, örömteli, mégis mély háttértörténetekkel átszőtt kompozíciók. Egyik emblematikus figurájáról így mesél:
Az a copfos lány az egyik kedvenc munkám… Láttam egyszer egy copfos lányt, és azt mondtam magamban: addig nem halhatok meg, amíg nem lesz egy ilyen nő az életemben akit megalkotok.
– mondja Laci, aki így is tett, alkotása megtekinthető a könyvtárban.
Szavai egyszerre játékosak és mélyek – ahogyan alkotásai is.
A kőbányai esemény nem csupán tárlat volt, hanem társadalmi üzenet. Annak bizonyítéka, hogy a művészet nem kiváltság, hanem lehetőség. Híd ember és ember között. Önkifejezés, méltóság, jelenlét. Ahogy Kiss Judit fogalmazott a zárszóban:
Figyelmet kérünk, és helyén való elismerést. Mert ezek az emberek nem a sérültségükkel azonosak, hanem a tehetségükkel és szeretném ha ezt mindenki olyan nagy csodálattal szemlélné ahogyan én. Mert ezek az emberek elképesztően értékesek.
– zárta a tárlatot Judit, egy olyan különleges kőbányai közösségben ahol kerekesszékesek sztrókosok valódi összefogásban alkotnak.
