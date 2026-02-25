Tragédia a pesterzsébeti megállóban: holtan esett össze a nyugdíjas

Pánik és rettegés uralta hétfőn (február 23.) kora délután a pesterzsébeti Ady tér buszmegállóját. A békésen sétálgató emberek ugyanis egyik percről a másikra feszülten rohangáltak, hamarosan pedig kétségbeesett kiáltásokat hallottak, később pedig már mentők száguldottak a megállóba. Kiderült, hogy az emberek egy idős férfi életét próbálták megmenteni: a nyugdíjas ugyanis váratlanul összecsuklott és nem mozdult többé.

A nyugdíjas egy pesterzsébeti buszmegállóban csuklott össze. A civilek, majd a mentősök is egy emberként harcoltak az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni Fotó: Pexels

Pesterzsébeti megállóban hunyt el a nyugdíjas

Információink szerint a férfi éppen a megállóban állt, amikor összeesett. Az eset kora délután történt, így a forgalmas szakasz tele volt emberekkel, akik azonnal kiszúrták, hogy bizony hatalmas a baj, többen pedig azonnal odarohantak. Lapunk úgy értesült, hogy a hős civilek nem tétováztak: volt, aki rögvest megkezdte az újraélesztést, míg mások a mentősöket riadóztatták. Úgy tudjuk, hogy a megállóban állt éppen a 224-es busz is, aminek a sofőrje szintén akcióba lépett: a buszsofőr nem habozott, kirohant a fülkéből, és becsatlakozott az életmentési munkálatokba. A civilek mindent megtettek, hogy megmentsék az ismeretlen nyugdíjast, egy emberként harcoltak a férfi életéért, hamarosan pedig a mentők is kiérkeztek, és már emelt szinten folytatták az újraélesztést. Több gyalogos sokkos állapotban nézte végig az életmentés drámai másodperceit, ők néma csendben, magukban imádkozva fohászkodtak, hogy sikerüljön megmenteni:

Mi már azt láttuk, hogy a mentősök próbálják őt újraéleszteni, a rendőrök is kint voltak a megállónál. A szívünk is belefájdult abba, amit láttunk

- mesélte egy szemtanú. Bár úgy tudjuk, hogy a mentősök emberfeletti harcot folytattak az idős férfi életéért, már nem lehetett megmenteni: a közel egy órán át tartó harc ellenére nem sikerült megmenteni és a helyszínen elhunyt.

A rendőrökre és a mentősökre figyeltem fel, de észrevettem, hogy egy letakart ember fekszik a földön, innen tudtam, hogy valaki meghalt

- mesélte szomorúan egy családanya.