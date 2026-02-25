RETRO RÁDIÓ

Tragédia a pesterzsébeti megállóban: holtan esett össze a nyugdíjas

A férfi egyik pillanatról a másikra összeesett a buszmegállóban. A pesterzsébetiek egy emberként rohantak a segítségére, még a buszsofőr is segített újraéleszteni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25.
pesterzsébet újraélesztése buszmegálló

Pánik és rettegés uralta hétfőn (február 23.) kora délután a pesterzsébeti Ady tér buszmegállóját. A békésen sétálgató emberek ugyanis egyik percről a másikra feszülten rohangáltak, hamarosan pedig kétségbeesett kiáltásokat hallottak, később pedig már mentők száguldottak a megállóba. Kiderült, hogy az emberek egy idős férfi életét próbálták megmenteni: a nyugdíjas ugyanis váratlanul összecsuklott és nem mozdult többé. 

Pesterzsébet, újraélesztés, buszmegálló, buszsofőr
A nyugdíjas egy pesterzsébeti buszmegállóban csuklott össze. A civilek, majd a mentősök is egy emberként harcoltak az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni    Fotó: Pexels

Pesterzsébeti megállóban hunyt el a nyugdíjas

Információink szerint a férfi éppen a megállóban állt, amikor összeesett. Az eset kora délután történt, így a forgalmas szakasz tele volt emberekkel, akik azonnal kiszúrták, hogy bizony hatalmas a baj, többen pedig azonnal odarohantak. Lapunk úgy értesült, hogy a hős civilek nem tétováztak: volt, aki rögvest megkezdte az újraélesztést, míg mások a mentősöket riadóztatták. Úgy tudjuk, hogy a megállóban állt éppen a 224-es busz is, aminek a sofőrje szintén akcióba lépett: a buszsofőr nem habozott, kirohant a fülkéből, és becsatlakozott az életmentési munkálatokba. A civilek mindent megtettek, hogy megmentsék az ismeretlen nyugdíjast, egy emberként harcoltak a férfi életéért, hamarosan pedig a mentők is kiérkeztek, és már emelt szinten folytatták az újraélesztést. Több gyalogos sokkos állapotban nézte végig az életmentés drámai másodperceit, ők néma csendben, magukban imádkozva fohászkodtak, hogy sikerüljön megmenteni: 

Mi már azt láttuk, hogy a mentősök próbálják őt újraéleszteni, a rendőrök is kint voltak a megállónál. A szívünk is belefájdult abba, amit láttunk

 - mesélte egy szemtanú. Bár úgy tudjuk, hogy a mentősök emberfeletti harcot folytattak az idős férfi életéért, már nem lehetett megmenteni: a közel egy órán át tartó harc ellenére nem sikerült megmenteni és a helyszínen elhunyt. 

A rendőrökre és a mentősökre figyeltem fel, de észrevettem, hogy egy letakart ember fekszik a földön, innen tudtam, hogy valaki meghalt

 - mesélte szomorúan egy családanya. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu