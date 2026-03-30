Dugók, kiköltözés, túlturizmus és magány: Budapest széteshet, ha így megy tovább – durva diagnózist adott a BP Műhely

Mérföldkőhöz érkezett a BP Műhely: az egy éve működő szakmai közösség most mutatta be első átfogó helyzetértékelését, a BP Riportot, amely Budapest jelenlegi állapotáról és jövőjéről ad látleletet. Az esemény fő üzenete világos volt: a főváros legnagyobb baja a városszövet töredezettsége, vagyis az, hogy Budapest ugyan egyetlen élő organizmusként működik, a döntések mégis gyakran elakadnak az intézményi, kerületi és politikai határokon.

A BP Műhely feltárta a főváros problémáit (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

Kőrösi Koppány: Budapest nem különálló elemek halmaza, hanem élő organizmus

A rendezvényt dr. Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója nyitotta meg, aki arról beszélt: a műhely első évének végére érve már látszik, hogy van létjogosultsága egy olyan szervezetnek, amely nem ágazati alapon, hanem rendszerszinten vizsgálja Budapestet. Kőrösi szerint a városról való gondolkodás legnagyobb hibája az volt az elmúlt évtizedekben, hogy mindig elszigetelt problémákban és rövid távú megoldásokban gondolkodtak. A BP Műhely ezzel szemben hosszú, akár 20–30 éves távlatban próbálja nézni a fővárost. Erős képpel fogalmazta meg, mit jelent számára Budapest működése:

Ez egy élő organizmus, ahol, hogyha egy helyen valamit megigazítok, megmozdítok, akkor mozdul valami más egy másik helyen.

BP Riport: szakértők feltárták Budapest legmélyebb töréspontjait (Fotó: BP Műhely)

A szakember elmondta: a BP Riport az egyik legfontosabb vállalása, hogy feltárja azokat a mély konfliktuspontokat, amelyek mögött a hétköznapi bosszúságok húzódnak meg. Példaként azt említette: még a romkocsmák és a dugók között is lehet összefüggés, ha a belvárosi élhetetlenség miatt az emberek kiköltöznek, majd autóval járnak vissza dolgozni.

Kőrösi Koppány a megoldást is világosan megfogalmazta:

Működjünk együtt, működjünk szorosan együtt.

Szerinte Budapest csak akkor lehet élhetőbb, ha a város fejlesztésében minden szereplő ugyanazt a kottát követi.

Heil Kristóf már az elején kimondta, mi a tét

A beszélgetéseket dr. Heil Kristóf, a BP Műhely operatív igazgatója moderálta, aki több ponton is pontosan rámutatott a vita lényegére. A közlekedési blokk elején például azt a kérdést tette fel, amely végigkísérte az egész estét:

Mik a szűk keresztmetszetek a rendszerben?

Később a városszociológiai panelben még élesebben fogalmazott, amikor Budapest jövőjét történelmi távlatba helyezte. Azt mondta: