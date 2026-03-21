Nincs gazdája Budapestnek? – Lesújtó kutatási eredmények: kátyúk, dugók és elvándorlás sújtja a fővárost

A több mint 8000 fő bevonásával készült kutatás szerint minden vizsgált területen – közlekedés, közterületek, közbiztonság és városvezetés – többségben vannak az elégedetlenek. A BP Index kutatási eredményeket a Radisson Blu Béke Hotelben mutatták be, Losonczi Gergely stratégiai igazgató nyitotta meg a konferenciát.

A kutatási eredmények alapján a fővárosiak többsége elégedetlen Forrás: Shutterstock

A budapesti lakosok szerint a fővárosnak nincsen gazdája

A kutatási eredményeket, a részletes adatokat és elemzéseket a BP Műhely szakértői ismertették:

• Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója

• Almássy Kornél, kutatási és elemzési vezető

• Wintermantel Zsolt, vezető szakértő

• Heil Kristóf Mihály, operatív igazgató

Ők egybehangzóan arról beszéltek, hogy a problémák rendszerszintűek és évek óta halmozódnak. A kutatás szerint az egyik legnagyobb elégedetlenségi tényező az utak állapota, ugyanis idén olyan mennyiségű kátyú jelent meg az utakon, amelyre a legsötétebb időszakokban volt példa. A szakértők szerint a már korábban előkészített útfelújítások is évek óta csúsznak. Wintermantel Zsolt egy konkrét újpesti példát is említett, ahol a forrással is rendelkező útfelújítási projekt hat évet csúszott.

Az időjárás a felszínre hozta a problémákat Fotó: Metropol

A budapestiek többsége nem látja át a főváros pénzügyeit, ami szintén elégedetlenséghez vezet.

Nem átlátható, hogyan költi el a pénzt a város

– mondta Wintermantel Zsolt. A szakértők szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egyre kritikusabbak a városvezetéssel szemben.

A felmérés szerint a budapestiek 74%-a inkább a külső kerületeket tartja élhetőbbnek. Kőrösi Koppány elmagyarázta: a kiköltözések oda is vezethetnek, hogy a belváros kiürül.

A kiköltözés okai:

• zaj és éjszakai élet

• parkolási nehézségek

• zöldfelületek hiánya

A válaszadók 83%-a elégedetlen a parkolási helyzettel Budapesten. Wintermantel Zsolt kihangsúlyozta: az autósok nem ellenségek és mindenkinek joga van autót tartani, ez egy szabadságjog. A szakértők több parkolóhelyet és megfizethető mélygarázsokat sürgetnek.

A kutatásból az is kiderül, hogy a budapestiek több mint fele rendszeresen találkozik vandalizmussal.

Minél rendezetlenebb egy terület, annál gyorsabban romlik tovább

– mondta Almássy Kornél.