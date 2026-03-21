Nincs gazdája Budapestnek? – Lesújtó kutatási eredmények: kátyúk, dugók és elvándorlás sújtja a fővárost

Sokkoló eredmények láttak napvilágot a Budapest Index legfrissebb kutatásából, amelyet a BP Műhely szakértői mutattak be. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a fővárosiak többsége elégedetlen a város állapotával, miközben egyre többen költöznének el a belvárosból. A szakértők szerint súlyos problémák halmozódtak fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 05:00
Budapest főváros kátyú szakértő

A több mint 8000 fő bevonásával készült kutatás szerint minden vizsgált területen – közlekedés, közterületek, közbiztonság és városvezetés – többségben vannak az elégedetlenek. A BP Index kutatási eredményeket a Radisson Blu Béke Hotelben mutatták be, Losonczi Gergely stratégiai igazgató nyitotta meg a konferenciát.

Forrás: Shutterstock

A budapesti lakosok szerint a fővárosnak nincsen gazdája

 – fogalmazott.

A kutatási eredményeket, a részletes adatokat és elemzéseket a BP Műhely szakértői ismertették:

• Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója

• Almássy Kornél, kutatási és elemzési vezető

• Wintermantel Zsolt, vezető szakértő

• Heil Kristóf Mihály, operatív igazgató

Ők egybehangzóan arról beszéltek, hogy a problémák rendszerszintűek és évek óta halmozódnak. A kutatás szerint az egyik legnagyobb elégedetlenségi tényező az utak állapota, ugyanis idén olyan mennyiségű kátyú jelent meg az utakon, amelyre a legsötétebb időszakokban volt példa. A szakértők szerint a már korábban előkészített útfelújítások is évek óta csúsznak. Wintermantel Zsolt egy konkrét újpesti példát is említett, ahol a forrással is rendelkező útfelújítási projekt hat évet csúszott.

Baross-Futo
 Az időjárás a felszínre hozta a problémákat Fotó: Metropol

A budapestiek többsége nem látja át a főváros pénzügyeit, ami szintén elégedetlenséghez vezet.

Nem átlátható, hogyan költi a pénzt a város

– mondta Wintermantel Zsolt. A szakértők szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egyre kritikusabbak a városvezetéssel szemben.

A felmérés szerint a budapestiek 74%-a inkább a külső kerületeket tartja élhetőbbnek. Kőrösi Koppány elmagyarázta: a kiköltözések oda is vezethetnek, hogy a belváros kiürül.

A kiköltözés okai:

• zaj és éjszakai élet

• parkolási nehézségek

• zöldfelületek hiánya

A válaszadók 83%-a elégedetlen a parkolási helyzettel Budapesten. Wintermantel Zsolt kihangsúlyozta: az autósok nem ellenségek és mindenkinek joga van autót tartani, ez egy szabadságjog. A szakértők több parkolóhelyet és megfizethető mélygarázsokat sürgetnek.

 

A kutatásból az is kiderül, hogy a budapestiek több mint fele rendszeresen találkozik vandalizmussal.

 

Minél rendezetlenebb egy terület, annál gyorsabban romlik tovább

– mondta Almássy Kornél.

Az aluljárók állapota külön problémaként jelent meg:

Nem lezárni kell őket, hanem rendet tenni és újra megtölteni élettel

– mondta Kőrösi Koppány. Hozzátette: biztonsági szempontból is előnyös, ha a gyalogos közlekedés a föld alá kerül. 

A megfizethető lakhatás továbbra is kritikus kérdés. A kutatás szerint a havi 200 ezer forint a lélektani határ, ennél többet nem hajlandóak fizetni a budapestiek. Megtudtuk: az albérletpiacot befolyásolja a rövid távú lakáskiadás, az AirBnB-k miatt ugyanis sok lakás kiesik a piacról.

 

 


 

Hiába van több lakás, ha nem lakhatásra használják őket

 – mondta Kőrösi Koppány. 

A közlekedési trendek változását is vizsgálták. Kiderült:

• nő az autóhasználat

• csökken a tömegközlekedés aránya

Tiltás van, de fejlesztés nincs, ez a probléma gyökere

– mondta Almássy Kornél.

A BP Műhely szakértői szerint minden adat ugyanarra mutat: a közlekedés, lakhatás és közterületek a főváros legnagyobb problémái.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
