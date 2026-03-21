Nincs gazdája Budapestnek? – Lesújtó kutatási eredmények: kátyúk, dugók és elvándorlás sújtja a fővárost
Sokkoló eredmények láttak napvilágot a Budapest Index legfrissebb kutatásából, amelyet a BP Műhely szakértői mutattak be. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a fővárosiak többsége elégedetlen a város állapotával, miközben egyre többen költöznének el a belvárosból. A szakértők szerint súlyos problémák halmozódtak fel.
A több mint 8000 fő bevonásával készült kutatás szerint minden vizsgált területen – közlekedés, közterületek, közbiztonság és városvezetés – többségben vannak az elégedetlenek. A BP Index kutatási eredményeket a Radisson Blu Béke Hotelben mutatták be, Losonczi Gergely stratégiai igazgató nyitotta meg a konferenciát.
A budapesti lakosok szerint a fővárosnak nincsen gazdája
– fogalmazott.
A kutatási eredményeket, a részletes adatokat és elemzéseket a BP Műhely szakértői ismertették:
• Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója
• Almássy Kornél, kutatási és elemzési vezető
• Wintermantel Zsolt, vezető szakértő
• Heil Kristóf Mihály, operatív igazgató
Ők egybehangzóan arról beszéltek, hogy a problémák rendszerszintűek és évek óta halmozódnak. A kutatás szerint az egyik legnagyobb elégedetlenségi tényező az utak állapota, ugyanis idén olyan mennyiségű kátyú jelent meg az utakon, amelyre a legsötétebb időszakokban volt példa. A szakértők szerint a már korábban előkészített útfelújítások is évek óta csúsznak. Wintermantel Zsolt egy konkrét újpesti példát is említett, ahol a forrással is rendelkező útfelújítási projekt hat évet csúszott.
A budapestiek többsége nem látja át a főváros pénzügyeit, ami szintén elégedetlenséghez vezet.
Nem átlátható, hogyan költi a pénzt a város
– mondta Wintermantel Zsolt. A szakértők szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egyre kritikusabbak a városvezetéssel szemben.
A felmérés szerint a budapestiek 74%-a inkább a külső kerületeket tartja élhetőbbnek. Kőrösi Koppány elmagyarázta: a kiköltözések oda is vezethetnek, hogy a belváros kiürül.
A kiköltözés okai:
• zaj és éjszakai élet
• parkolási nehézségek
• zöldfelületek hiánya
A válaszadók 83%-a elégedetlen a parkolási helyzettel Budapesten. Wintermantel Zsolt kihangsúlyozta: az autósok nem ellenségek és mindenkinek joga van autót tartani, ez egy szabadságjog. A szakértők több parkolóhelyet és megfizethető mélygarázsokat sürgetnek.
A kutatásból az is kiderül, hogy a budapestiek több mint fele rendszeresen találkozik vandalizmussal.
Minél rendezetlenebb egy terület, annál gyorsabban romlik tovább
– mondta Almássy Kornél.
Az aluljárók állapota külön problémaként jelent meg:
Nem lezárni kell őket, hanem rendet tenni és újra megtölteni élettel
– mondta Kőrösi Koppány. Hozzátette: biztonsági szempontból is előnyös, ha a gyalogos közlekedés a föld alá kerül.
A megfizethető lakhatás továbbra is kritikus kérdés. A kutatás szerint a havi 200 ezer forint a lélektani határ, ennél többet nem hajlandóak fizetni a budapestiek. Megtudtuk: az albérletpiacot befolyásolja a rövid távú lakáskiadás, az AirBnB-k miatt ugyanis sok lakás kiesik a piacról.
Hiába van több lakás, ha nem lakhatásra használják őket
– mondta Kőrösi Koppány.
A közlekedési trendek változását is vizsgálták. Kiderült:
• nő az autóhasználat
• csökken a tömegközlekedés aránya
Tiltás van, de fejlesztés nincs, ez a probléma gyökere
– mondta Almássy Kornél.
A BP Műhely szakértői szerint minden adat ugyanarra mutat: a közlekedés, lakhatás és közterületek a főváros legnagyobb problémái.
