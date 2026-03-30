Rendhagyó fórum választások előtt: Dél-Budára érkezik Szijjártó Péter

Április elején kiemelt politikai eseményének ad otthont Dél-Buda: rendhagyó fórumot tart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péterrel találkozhatnak a Dél-Budaiak

A találkozó különleges alkalmat kínál arra, hogy a választók közvetlenül hallják a kormány álláspontját az országot érintő legfontosabb kül- és belpolitikai kérdésekben, a jelenlegi geopolitikai helyzettől kezdve a gazdasági kihívásokon át egészen Magyarország jövőjét érintő stratégiai döntésekig.

A fórum moderátora Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő lesz, aki irányítja majd a beszélgetést.

A rendezvény házigazdája Kocsondi Márk, Dél-Buda fideszes országgyűlési képviselőjelöltje, aki a térség aktuális kérdéseit és fejlesztési terveit is bemutatja.

A fórum további felszólalói között szerepel:

Németh Zsolt , az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke

, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere

A beszélgetés várhatóan érinti Magyarország nemzetközi kapcsolatait, az Európai Unióval való viszonyt, valamint a helyi közösségeket érintő gazdasági és fejlesztési kérdéseket is.

Az est nemcsak politikai, hanem kulturális élményt is kínál: fellép Csepregi Éva, a Neoton Família ikonikus énekesnője, aki garantáltan ünnepi hangulatot teremt a rendezvény végén.