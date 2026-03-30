Rendhagyó fórum választások előtt: Dél-Budára érkezik Szijjártó Péter

A térség aktuális kérdéseiről beszél majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, 11 nappal az országgyűlési választások előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 14:40
Módosítva: 2026.03.30. 14:50
Április elején kiemelt politikai eseményének ad otthont Dél-Buda: rendhagyó fórumot tart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péterrel találkozhatnak a Dél-Budaiak

A találkozó különleges alkalmat kínál arra, hogy a választók közvetlenül hallják a kormány álláspontját az országot érintő legfontosabb kül- és belpolitikai kérdésekben,  a jelenlegi geopolitikai helyzettől kezdve a gazdasági kihívásokon át egészen Magyarország jövőjét érintő stratégiai döntésekig.

A fórum moderátora Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő lesz, aki irányítja majd a beszélgetést.

A rendezvény házigazdája Kocsondi Márk, Dél-Buda fideszes országgyűlési képviselőjelöltje, aki a térség aktuális kérdéseit és fejlesztési terveit is bemutatja.

A fórum további felszólalói között szerepel:

  • Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke
  • Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere

A beszélgetés várhatóan érinti Magyarország nemzetközi kapcsolatait, az Európai Unióval való viszonyt, valamint a helyi közösségeket érintő gazdasági és fejlesztési kérdéseket is.

Az est nemcsak politikai, hanem kulturális élményt is kínál: fellép Csepregi Éva, a Neoton Família ikonikus énekesnője, aki garantáltan ünnepi hangulatot teremt a rendezvény végén.

Időpont és helyszín:

Budafoki Szomszédok Piaca előtti tér

2026. április 1. (szerda), 19:30

 

