Rendhagyó fórum választások előtt: Dél-Budára érkezik Szijjártó Péter
A térség aktuális kérdéseiről beszél majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, 11 nappal az országgyűlési választások előtt.
Április elején kiemelt politikai eseményének ad otthont Dél-Buda: rendhagyó fórumot tart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A találkozó különleges alkalmat kínál arra, hogy a választók közvetlenül hallják a kormány álláspontját az országot érintő legfontosabb kül- és belpolitikai kérdésekben, a jelenlegi geopolitikai helyzettől kezdve a gazdasági kihívásokon át egészen Magyarország jövőjét érintő stratégiai döntésekig.
A fórum moderátora Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő lesz, aki irányítja majd a beszélgetést.
A rendezvény házigazdája Kocsondi Márk, Dél-Buda fideszes országgyűlési képviselőjelöltje, aki a térség aktuális kérdéseit és fejlesztési terveit is bemutatja.
A fórum további felszólalói között szerepel:
- Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke
- Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere
A beszélgetés várhatóan érinti Magyarország nemzetközi kapcsolatait, az Európai Unióval való viszonyt, valamint a helyi közösségeket érintő gazdasági és fejlesztési kérdéseket is.
Az est nemcsak politikai, hanem kulturális élményt is kínál: fellép Csepregi Éva, a Neoton Família ikonikus énekesnője, aki garantáltan ünnepi hangulatot teremt a rendezvény végén.
Időpont és helyszín:
Budafoki Szomszédok Piaca előtti tér
2026. április 1. (szerda), 19:30
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre