Szijjártó Péter: újabb tiszás hazugság lepleződött le
A kiugrott rendőr nem hős, csak egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának vendége volt. „Az elmúlt héten újabb tiszás hazugság lepleződött le, hiszen kiderült: a kiugrott rendőr nem hős, csak egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról” – jelentette ki a politikus a rádióműsorában.
A tárcavezető szerint az elmúlt héten „egy jól megszervezett, nagyon komoly erőforrásokat felhasználó, (…) egész rendszert mozgósító ukrán kiszállás, hazugsághadjárat” történt a héten, de „ez a hazugsághadjárat tegnap kipukkadt, pont úgy, mint az összes korábbi hazugság a választási kampány során” – fogalmazott.
Szijjártó Péter felidézte: a Tisza Párt informatikusát „az ukránok beszervezték, megpróbáltak belőle ukrán kémet csinálni” és olyan emberekkel is összehozták, akik a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban részt vettek.
Rámutatott, hogy ilyen esetben az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kötelessége a kémelhárításhoz szükséges akciókat végrehajtani, erről viszont az a rendőr, aki a héten a nyilvánosság elé állt, mit sem tudhatott, „ő nem hős, csak egyszerűen nem tudott a kémelhárítási akcióról” – hívta fel a figyelmet.
Közölte: az elmúlt egy hétben napvilágra került hírek mind azt bizonyítják, hogy az ukránok mindent megtesznek a magyar parlamenti választásba való beavatkozás és a Tisza Párt hatalomba segítése érdekében.
Kifejtette: „az ukránok olajblokádot szerveztek, totális energiablokádot akarnak létrehozni, lehallgatásokat hajtanak végre, halálosan fenyegetik a miniszterelnököt és fekete pénzek konvojait közlekedtetik keresztül-kasul Magyarországon”.
Gyakorlatilag az ukránok Zelenszkij elnök vezetésével „titkosszolgálati műveleti tereppé tették Magyarországot” – fogalmazott, kiemelve: nem engedhető meg, hogy Magyarországon „Zelenszkij alakítson kormányt”.
Szijjártó Péter szerint márpedig ezt akarják: „ukránbarát kormányt, ukránpárti miniszterelnökkel, amely aztán belegyezik abba, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba, s hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, az ukránokat behozzák az Európai Unióba, és háromszorosára növeljék a rezsiszámlákat Magyarországon, ezer forint fölé növeljék a benzinárat azzal, hogy minket erőszakosan leválasszanak az olcsó orosz energiahordozókról” – sorolta.
Annak kapcsán, hogy a külügyminiszter telefonját is lehallgathatták korábban, Szijjártó Péter azt mondta: vélelmezni lehet, hogy az erről posztoló újságíró „több külföldi titkosszolgálattal tartott fenn kapcsolatot”, de bizonyos benne, hogy „ezek az akciók rendkívüli mértékben veszélyeztetik Magyarország szuverenitását” – fogalmazott.
Feltette a kérdést, hogy miként lehetne elvárni a szuverenitást egy olyan kormánytól, amelynél „egy külföldi titkosszolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó újságíró mondhatja meg, hogy ott kik fognak dolgozni” – utalt arra, hogy egy beszélgetésben Panyi Szabolcs újságíró arról beszélt, hogy ő tehet javaslatot arra, majd ki dolgozhasson egy esetleges Tisza-kormányban.
Mint mondta, az elmúlt hét eseményei „tisztás lebukásokról szóltak”, s azt mutatják, hogy „Magyarország szuverenitása óriás veszélybe kerülne akkor, hogyha a Tisza Párt nyerné meg a parlamenti választást”, ebben az esetben ugyanis szerinte „külföldi titkosszolgálatok vennék át az irányítást Magyarországon”, ezt pedig nem szabad hagyni szerinte.
A Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállító kapcsán azt mondta: a héten kiderült, hogy a pénzekből „Magyarországon is költöttek”, és „nyilvánvaló, hogy amikor egy választásba külföldről beavatkoznak, annak van egy pénzügyi lába is” – mutatott rá, mire fordíthatnak az ukránok „fekete pénzeket”.
Szijjártó Péter szerint ugyanis látható, hogy „Ukrajnában a háború az gyakorlatilag egy üzleti modellé vált” és az ország „sokkal több pénzt keresett az elmúlt időszakban a háborúval, mint kereshetett volna a békével” – hívta fel a figyelmet.
Szerinte az látszik, hogy „velejéig romlott és korrupt ukrán háborús rezsim pénzének egy része az akár fekete pénzként Magyarországon is landolhatott olyan szereplőknél, akiket az ukránok hatalomban szeretnének látni (…), ez egy reális forgatókönyv” – mutatott rá.
A magyarországi parlamenti választás a tárcavezető szerint sorskérdés, mert most fog eldőlni, hogy Magyarország továbbra is ki tud-e maradni a szomszédban zajló háborúból, vagy elviszik-e „a magyar fiatalokat katonának az ukrán frontra, (…) a magyar emberek pénzét elviszik-e Ukrajnába, és eladósítják-e még a gyermekeink és az unokáink nemzedékét is egy korrupt ukrán háborús maffia finanszírozása érdekében” – mutatott rá.
Szerinte a jelenlegi szuverén nemzeti kormány megoldja, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hogy a magyar emberek pénzét ne vihessék el Ukrajnába, és az ukránok ne hozhassák be a háborújukat az Európai Unióba.
Az ukránok viszont „azt akarják, hogy egész Európa háborúba menjen, hogy az európai emberek pénzét Ukrajna működésére fordíthassák, és hogy az ukránok be tudjanak jönni az Európai Unióba” – mutatott rá, kiemelve, hogy éppen ezért „durva titkosszolgálati beavatkozás sorozatot hajtanak végre a magyar választás során” – fogalmazott.
„Meg kell nyerni a választást, és a választás után pedig folytatni kell a szuverén nemzeti politikát, azt a szuverén nemzeti politikát, amely eddig is biztosította azt, hogy Magyarországot megvédtük a háborútól, Magyarország békéjét és biztonságát megóvtuk” – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter a Vasárnapi újság című rádióműsorban.
