Szijjártó Péter: újabb tiszás hazugság lepleződött le

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának vendége volt. „Az elmúlt héten újabb tiszás hazugság lepleződött le, hiszen kiderült: a kiugrott rendőr nem hős, csak egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról” – jelentette ki a politikus a rádióműsorában.

A tárcavezető szerint az elmúlt héten „egy jól megszervezett, nagyon komoly erőforrásokat felhasználó, (…) egész rendszert mozgósító ukrán kiszállás, hazugsághadjárat” történt a héten, de „ez a hazugsághadjárat tegnap kipukkadt, pont úgy, mint az összes korábbi hazugság a választási kampány során” – fogalmazott.

Szijjártó Péter felidézte: a Tisza Párt informatikusát „az ukránok beszervezték, megpróbáltak belőle ukrán kémet csinálni” és olyan emberekkel is összehozták, akik a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban részt vettek.

Rámutatott, hogy ilyen esetben az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kötelessége a kémelhárításhoz szükséges akciókat végrehajtani, erről viszont az a rendőr, aki a héten a nyilvánosság elé állt, mit sem tudhatott, „ő nem hős, csak egyszerűen nem tudott a kémelhárítási akcióról” – hívta fel a figyelmet.

Közölte: az elmúlt egy hétben napvilágra került hírek mind azt bizonyítják, hogy az ukránok mindent megtesznek a magyar parlamenti választásba való beavatkozás és a Tisza Párt hatalomba segítése érdekében.

Kifejtette: „az ukránok olajblokádot szerveztek, totális energiablokádot akarnak létrehozni, lehallgatásokat hajtanak végre, halálosan fenyegetik a miniszterelnököt és fekete pénzek konvojait közlekedtetik keresztül-kasul Magyarországon”.

Gyakorlatilag az ukránok Zelenszkij elnök vezetésével „titkosszolgálati műveleti tereppé tették Magyarországot” – fogalmazott, kiemelve: nem engedhető meg, hogy Magyarországon „Zelenszkij alakítson kormányt”.

Szijjártó Péter szerint márpedig ezt akarják: „ukránbarát kormányt, ukránpárti miniszterelnökkel, amely aztán belegyezik abba, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba, s hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, az ukránokat behozzák az Európai Unióba, és háromszorosára növeljék a rezsiszámlákat Magyarországon, ezer forint fölé növeljék a benzinárat azzal, hogy minket erőszakosan leválasszanak az olcsó orosz energiahordozókról” – sorolta.