Az ukrán kibervédelem munkáját segítette korábban a tiszás informatikus, akit a külföldi titkosszolgálatok is beszerveztek

A tiszás informatikus a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, aki az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte, hogy egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. Magyarország Kormánya hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal munkájával kapcsolatban. A nyilvánosságra hozott videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

A tiszás informatikus a kihallgatáson, ahol beismeri, hogy külföldi titkosszolgálatoknak dolgozik (Forrás: YouTube)

A tiszás informatikusnak kifejezetten célja volt az ukrán kibervédelem fejlesztése

A tiszás informatikus vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.

Többek között azt is elismeri, hogy konkrétan az volt a célja, hogy segítse az ukránokat.

Úgy éreztem, hogy bár nem rendelkezem kiemelkedő tudással, mégis van olyan informatikai ismeretem, amit hasznosítani tudok. Arra gondoltam, hogy a nem éppen erős kibervédelmi állapotban lévő Ukrajna számára tudnék valamiféle segítséget nyújtani, illetve támogatást gyűjteni

– mondja az ukrán kapcsolatokkal is rendelkező tiszás informatikus a videóban.

Ezzel kapcsolatban végeztem is tevékenységet. ... Rendszereket frissítettünk, konfiguráltunk, elemeztük a bejövő hálózati forgalmat, és igyekeztünk javítani a(z ukrán) biztonsági hiányosságokat. A célom az volt, hogy valamilyen módon segítsem az ukrán oldalt.

A tiszás informatikus maga is elismeri, hogy most már másképpen látja a dolgokat, és az ukránoknak volt hátsó szándéka. Ezt akkor nem látta.

Most már érthető, miért merültek fel bizonyos kérdések, például hogy miért volt jelentősége a korábbi éveknek, vagy annak, hogy külföldön jártunk akkoriban

– idézi szavait a Ripost.

A videóban 25:34-nél beszél az ukrán kibervédelemnek végzett munkájáról:




