A baloldali sajtó órákig elhallgatta az informatikus beismerését
Nem tudtak mit kezdeni a beismerésével: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel.
A máskor egymás szavába vágó, a tiszás narratívát alázatosan közlő baloldali lapok órákig nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy a kormány feloldotta a titkosítást és nyilvánosságra hozta az ukrán szolgálatokkal kapcsolatban álló informatikus alkotmányvédelmi hivatali meghallgatását. A videóban a tiszás informatikus maga ismeri be: külföldi titkosszolgálat szervezhette be és egy későbbi akcióra készíthették fel. A kémelhárítás feladata pedig pontosan az, hogy az ilyen eseteket megakadályozza. A kérdésünk most az: hol volt a baloldali sajtó, amikor kirobbant a tiszás ügynökbotrány?
Nem siették el a választ
- A 11:23-kor kikerült videóról a Népszava 15:41-kor mert kitenni egy cikket, de sietve hozzá is tették, hogy szerintük a beismerés semmit nem jelent.
- A 444.hu "független" híroldal, Soros blogja 15:54-kor reagált, és ugyanerre a következtetésre jutott. Szerintük a férfi valójában nem ismerte el a beszervezést (ott van a nyilvánosságra hozott videó, mindenki meggyőződhet róla), aztán jöttek a szokásos mantrákkal és hogy a Kormányinfón nem hagytak nekik elég időt kérdezni.
- A Telex 16:49-kor reagált és megpróbálták manipuláltnak feltüntetni a felvételt, gyengécske próbálkozásokkal.
- Az utolsó befutó 17:07-kor a 24.hu volt, és persze ő is hozta a kötelezőt: szerintük ez a nyilvánosságra hozott 50 perces videó nem bizonyít.
Csak két dolgot jegyeznénk meg halkan: miért telt 4-5 órába reagálni Magyarország legnagyobb súlyú kibervédelmi ügyére? Csak nem a központi ukázra vártak ennyi időn keresztül a "független, objektív" lapok?
Miről van szó?
H.D., akinek a hivatali meghallgatásáról készült felvételt nyilvánosságra hozták egy olyan fiatal egyetemista volt, aki magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkezett, közben együttérzést tanúsított az ukránok felé. Tökéletes alapanyag, gondolták. Fokozatosan történt a beépítés. Először egy észtországi felsőoktatási központban (aminek háttere egyelőre vitatott) kapott kibervédelmi oktatást, majd néhány társával együtt elkezdték megbízni különböző Ukrajnát védő kibervédelmi feladattal – írja a Ripost.
Aztán ezek a feladatok kezdtek átalakulni, és sokkal inkább Oroszország támadására fókuszáltak.
H.D. megbízói meghívására járt Kijevben is, bár ez az invitáció inkább kötelező jellegű látogatás volt, amit nem volt tanácsos visszautasítani.
Nos, ez volt az a szál, aminek felgöngyölítésén a magyar kémelhárítás mér régóta dolgozott, és ebbe rondított bele Szabó Bence, a Tisza által felkapott rendőr. A kémelhárítási akció tehát teljesen indokolt volt. A rendőr pedig minderről nem tudott és nem is tudhatott semmit.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre