Beszervezett tiszás informatikus: Beszervezés jellegű, későbbi akcióra való felkészítés volt, sztereotipikus maffiózóval

A tiszás informatikus a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársaival beszélgetve maga is elismerte, hogy egy külföldi szolgálat szervezte be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. Magyarország Kormánya hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a - titkosítás alól feloldott - felvételt, ami nemcsak azt bizonyítja minden kétséget kizáróan, hogy beszervézték, hanem azt is, hogy az ukránoknak dolgozott. A tiszás informatikus többek között arról is beszél, hogy 'Davidoff' "fedőnevű" ukrán kapcsolattartója gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy ukrán maffiózó. Az sem véletlen, hogy Davidoff-fal azon a Majdan téren volt a találkozó, ahol az ukrán belpolitikába beavatkozó nyugati befolyás által felszított zavargások történtek – írja a Ripost.

A tiszás informatikus ukrán maffia tagnak kinéző alakkal találkozott a Majdan téren / Forrás: YouTube

Ukrán maffia és Majdan! Mi jöhet még?



A nyilvánosságra hozott videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon, és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült

mondta a tiszás informatikus, aki részletes leírást adott az ukrán hivatalos szervek által delegált kapcsolattartóról, aki úgy nézett ki, mint egy ukrán maffiózó.

A kapcsolattartó, aki gyakorlatilag ezt az egész csoportot vezette, 'Davidoff' néven mutatkozott be. ... Külsőre úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. de tényleg úgy nézett ki, mint egy sztereotipikus maffiózó. Nagydarab, kigyúrt férfi volt, rövidre nyírt hajjal, erőteljes testalkattal és mély hanggal. Érezhető volt rajta, hogy szláv származású. Ő volt a fő kapcsolattartó, aki egy – feltételezhetően – ukrán állami szervhez kötődött, amely kibervédelemmel foglalkozik. Rajta keresztül kerültem kapcsolatba a többiekkel, vele egy közvetítő (mentor) hozott vele össze még márciusban.

Tudva azt, hogy az ukrán maffiának milyen komoly érdekei fűződnek ahhoz, hogy a háború folytatódjon, egyáltalán nem lennénk meglepődve azon, ha

Davidoff valóban az ukrán maffiához tartozna.

Ahogy azon sem, hogy

a nemzeti szuverenitást megsértő nyugati befolyás szimbolikus helyén, a Majdan téren találkoztak.

Megbeszéltük, hogy Kijevben, a Majdan téren találkozunk, ami a város egyik központi tere. Ott van egy nagy oszlop és emlékmű is – annál a résznél beszéltünk meg találkozót, és végül ott is találkoztunk.

Az ukrán ügynökök által beszervezett tiszás informatikus a videóban a maffiózó kinézetű kapcsolattartóról, és a Majdan térről 43:19-nél beszél: