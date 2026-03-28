A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

A kormány hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájával kapcsolatban. A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.

Megszólalt a Magyar Péter vezette Tisza Párt informatikusa: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

A tiszás informatikus vallomása: valószínűleg külföldi szolgálatok szervezhettek be

A közel egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus bevallotta, hogy külföldi szolgálatok szervezhették be. „A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta H.D. az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak. A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.

De hogyan került kapcsolatba a férfi ukrán és lengyel hackerekkel valamint Davidovval, az ukrán hivatalos állami szervek kapcsolattartójával?

Miden Észtországban, egy nem létező Kibervédelmi Központban kezdődött

H.D vallomása szerint online, egy észtországi iskolában folyatta tanulmányait. „Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO akkreditált intézmény és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője” – mondja a felvételen a Tiszához köthető informatikus.