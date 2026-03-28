A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel
A kiugrott rendőr, Szabó Bence által emlegetett tiszás informatikus bevallotta: a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett.
A kormány hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájával kapcsolatban. A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.
A közel egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus bevallotta, hogy külföldi szolgálatok szervezhették be. „A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta H.D. az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak. A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.
De hogyan került kapcsolatba a férfi ukrán és lengyel hackerekkel valamint Davidovval, az ukrán hivatalos állami szervek kapcsolattartójával?
Miden Észtországban, egy nem létező Kibervédelmi Központban kezdődött
H.D vallomása szerint online, egy észtországi iskolában folyatta tanulmányait. „Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO akkreditált intézmény és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője” – mondja a felvételen a Tiszához köthető informatikus.
A férfi részletesen beszél arról, hogy nem csak ő vett részt ezen a képzésen, hanem külföldiek is, például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként.
Gyakorlatokon vettek részt, ahol azt volt a feladatuk, hogy NATO vagy akár észt infrastruktúrát védjenek, cserébe pedig azt az ígéretet kapták, hogy ha elegendő szakmai tudást szereztek, akár munkát is kaphatnak. Azonban a központról kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy ebben a formában létezik. Magában az intézményben soha nem járt, a tanulmányai után járó bizonyítványt pedig nem tudta validálni, hiába próbálta.
„2023-ban volt egy vizsga, levizsgáztam és kaptam egy ilyen bizonyítványt, amin volt azonosító is, ami alapján tudnám validálni ezt a bizonyítványt, viszont ez nem sikerült. Amikor megkaptam, szóltak is, hogy elég sokáig tarthat, mire bekerül a rendszerbe és lehessen validálni, emiatt nem is néztem meg. Most, amikor megnéztem a beszélgetésünk után, nem sikerült. Ez egy elég erős vörös zászló volt nekem” – mondta meghallgatásán H.D. aki három évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy külföldi szolgálatok próbálják őt beszervezni.
„Találkoztam olyan emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat”
Az első személyes találkozó Tallinban, Észtországban volt, itt kezdhették el beszervezni a külföldi szolgálatok H.D-t és itt tett szert olyan kapcsolatokra, akik utána Ukrajnába irányították. A történet szempontjából fontos szerepe lesz Ragnarnak, akire H.D. a beszélgetés során több alkalommal is utal, rajta keresztül jutott el az ukránokhoz H.D., aki a meghallgatása során beszámolt arról is, hogy amikor kitört az ukrajnai háború, az őt nagyon felzaklatta és úgy érezte, hogy informatikai tudásával segíthet Ukrajnának, mert meglátása szerint „nem éppen fényes kibervédelmi állapotok vannak Ukrajnában”.
Védekező műveleteket csinált Ukrajnával, amik orosz kiber támadások, orosz hacker csapatok kiber támadásai ellen irányultak. Emlékei szerint 2023-ban személyesen járt Kijevben, ahol találkozott pár hozzá hasonló fiatal fiúval. Eleinte valóban védekező tevékenységet folyattak, ám vallomása szerint ez egy idő után megváltozott, egyre inkább támadó stílusú feladatokat kaptak.
„Elég sok ilyen Skadás embert megismertem, mert nyilván a Skada rendszereket elég gyakran támadják” – mondta H.D., aki arról is beszélt, hogy internetes fórumokon, telegram csatornákon beszélt azokkal, akik feladatokat osztogattak. Voltak olyan csoportok, akik nem csak a védekezésre koncentráltak. Ezeket a Telegramon és mátrix chaten szervezték meg. A fiatal informatikus 2023-ban járt Ukrajnában, ahol elsősorban vele egykorú ukránokkal találkozott, de vallomása szerint volt pár idősebb 25-26 éves résztvevő is a találkozóikon.
„Kijevben jártam, vonattal. És találkoztam pár ilyen sráccal. Nagyrészt beceneveket használtunk, nem tudom a valós identitását sok embernek, akikkel lent találkoztam, és gyakran változtatva is voltak a becenevek, amikor új helyen chateltünk” – mondta az informatikus, aki állítása szerint ma már nem tartja a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, mert az egész feladat megváltozott és védekezés helyett inkább támadó stílusúvá vált.
„Nyilván az orosz-ukrán háború nagyon is érinti Magyarországot és nyilván az ukránok is támadták a Barátság kőolajvezetéket, a Druzsba vezetéket. Én ilyenekben nem vettem részt, hogy a Druzsbát támadni vagy ilyesmi.”
„Azt elsősorban nem is a Skadások, hanem drónnal támadják a legjobb tudomásom szerint” – mondta a Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak az informatikus, majd így folyatta: „Találkoztam olyan anonim emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat, mert hogy az ukránoknak nem adnak fegyvert” – emlékezett vissza H.D, aki azt is elmondta, hogy ezekkel a személyekkel nem vállalt közösséget.
Kicsoda Davidov?
H.D. részletesen beszámolt arról, hogy kijevi látogatása során egy Davidov nevű, ukrán kapcsolattartóval kellett találkoznia, aki észt kapcsolatán, Ragnaron keresztül ismert meg és akit kicsit sem tartott bizalomgerjesztőnek.
„Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiózó, ilyen nagyon rövidre nyírt haja volt neki, nagyfejű, nagytestű, kigyúrt csávó volt. Lehetett hallani, hogy szláv, de nem volt tahó. Ő hivatalos ukrán állami szervnek volt a kapcsolattartója, ami kibervédelemmel foglalkozik és hozzá a Ragnaron (észt kapcsolat) keresztül jutottam el. Vele kötöttek össze a Mátrixon” – mondta az informatikus, akit más külföldiekkel, egy lengyel és két ukrán fiúval hoztak össze Ukrajnában H.D.-t. Davidov célja az volt, hogy egy olyan csapatot csináljon, akik komplexebb módon tovább segítik Ukrajnát és felmerült akkor az is, hogy kibertámadásokban vegyenek részt, ám ez a fiatalok vonakodása miatt végül nem valósult meg. Sőt! H.D.-nek szavai szerint kötelező volt Ukrajnába mennie.
A képzés során volt elvileg egy ilyen kötelező dolog, hogy két NATO tagországba vagy NATO szövetséges országba ki kell menni. Elvileg ez választható lett volna, de kitört az ukrán háború és akkor kötelezővé tették, hogy az egyiknek Ukrajnának kell lennie
– mondta meghallgatásán a tiszás informatikus.
A nyilvánosságra került, majdnem egyórás felvétel alapján tehát az világosodik ki, hogy külföldi szolgálatok megpróbálták beszervezni a fiatal informatikust, aki a beszélgetés végén maga mondja el, hogy átgondolva a történteket, valószínűleg ez történt.
Szabó Bence százados összeesküvés-elméletén alapuló sejtetés, amit a héten Direkt36 tálalt a magyar nyilvánosság elé, egészen egyszerűen nem igaz.
A lefolytatott eljárásnak semmi köze nem volt a Tisza Párthoz, Magyarország védelméhez már annál inkább – írja a Mandiner.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre