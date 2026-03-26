Több száz ukrán titkosszolga van jelenleg is Magyarországon, akik a Tisza Párt érdekében a kormánybuktatáson dolgoznak

Néhány nappal ezelőtt bombaként robbant a hír, mikor nyilvánosságra került egy hangfelvétel, egy magyar újságíróról, Panyi Szabolcsról, amelyen arról beszél, hogy megadta a magyar külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit. Egyértelmű, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, a Tisza Párt informatikusaival együtt. A tiszás ügynökbotrány ezért súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.

Szijjártó Pétert az ukrán titkosszolgálat emberei hallgatták le, a tiszás ügynökbotrány tovább gyűrűzik

A nemzetbiztonsági bizottság jelentéséből ugyanis kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusai ki-be járkálnak Ukrajna budapesti nagykövetségére. A Direkt36 többször emlegette a Tisza Párt informatikusait a cikkeiben, akik az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel.

Annál a két informatikusnál, akik szerepelnek a Direkt36 cikkében és a Tisza Pártnak dolgoznak, egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le.

Emiatt a rendőrség jelenleg is engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja a személyeket.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a Tisza Párt megbízásában álló érintettek már hosszabb ideje a hatóságok látókörében voltak. Egyikük, M. T., ellen korábban több alkalommal is indult büntetőeljárás informatikai rendszerek elleni visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás gyanújával. A másik érintett, H. D., egy külföldi titkosszolgálati személy irányítása alatt állt: 2023-ban Kijevben kapcsolatba lépett az IT Army of Ukraine képviselőivel, majd később titkosított csatornákon tartotta velük a kapcsolatot.

Kocsis Máté: Több száz ukrán titkosszolga tartózkodik jelenleg Magyarországon

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán egy videóban számolt be arról, hogy az ügynökbotrány kapcsán is nyilvánvalóvá vált, hogy az ukránok meg akarják buktatni a Fideszt és azon dolgoznak, hogy az április választásokat a Tisza Párt nyerje meg, mivel ha az megtörténne, akkor Zelenszkij terveinek útjába senki sem állhatna. Emiatt egy ukrán választási beavatkozás zajlik Magyarországon.

Sok száz, körülbelül 400 ukrán titkosszolga van most jelen Magyarországon, akik a Tisza Párt győzelmén dolgoznak

– közölte a félelmetes adatokat Kocsis Máté, majd hozzátette, miután ez napvilágot látott, illetve Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket Magyar Péter érdekében, hogy segítsen neki, ebből világossá vált, hogy az ukránok beavatkoznak a magyar választásokba.