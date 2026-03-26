Kormányinfó: kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter a Tisza Párthoz kapcsolódó ukrán kémügyben

Március 26-án ismét eljött az ideje a Kormányinfónak, amin Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tettek fontos bejelentéseket, ismertetéseket – ismét kiemelt témákkal készültek, hiszen sok olyan döntés született, ami a magyarokat érinti.

Gulyás Gergely / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Gulyás Gergely elmondta, hogy azzal szembesültek a tegnapi ülésen, hogy Magyarországon leginkább a kémekről szólnak a hírek, egyre több ukrán kém bukik le, majd bejelentette, hogy kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter a Tisza Párthoz kapcsolódó ukrán kémügyben.

Panyi Szabolcsról például kiderült, hogy saját hazája ellen, idegen állammal együttműködve kémkedett.

A tegnapi Nemzetbiztonsági Bizottsági ülést követően kiderült, hogy a két külföldi kémet külföldön képezték ki, maguk is nyilatkoztak erről, ki-be járkálnak az ukrán nagykövetségre, és mások lehallgatására alkalmas, tiltott eszközt szereztek be, amelyeket a hatóságok lefoglaltak, valamint illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek – sorolta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely a kiugrott rendőrtisztről is beszélt, aki egy kémelhárítással kapcsolatos ügy részleteit hozta nyilvánosságra.

Hivatali visszaélést, bűncselekményt követett el, ezt elismerte a kihallgatása során. A kémtevékenység egy idegen állam beavatkozási kísérlete, nem véletlen, hogy a választási hetekben erősödött fel, arra szólítjuk fel az ukránokat, hogy szüntessék be ezt a tevékenységet Magyarországgal szemben

– mondta Gulyás Gergely.

ezek után Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az Otthon Start Program elindulása óta 31 ezer igénylőnek folyósították már a kölcsönt, aminek átlagos összege 35 millió forint volt – Az MNB statisztikái alapján a háztartások az elmúlt időszakban 254 milliárd forint új lakáshitelt vettek fel és ebből 183 milliárd forintot tett ki az Otthon Start Program keretében igényelt kölcsön.

Vitályos Eszter elmondta, hogy az elmúlt héten közel 123 milliárd forint értékű beruházás kapott támogatást, vagy fejeződött be Magyarországon.

Itt lehet követni a Kormányinfót: