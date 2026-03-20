Vitályos Eszter: „Ezek nem azok az idők, amikor amatőrökre lehet bízni egy ország vezetését"

Szentendrén folytatódott Orbán Viktor országjárása március 20-án. A lélegzetelállító eseményt Gudics Máté nyitotta meg az István a király: Szállj fel szabad madár! című dalával, majd Vitályos Eszter lépett színpadra, aki rövid beszédet mondott.

Kimondta 1989-ben, kimondta 2025-ben a brüsszeli elnyomóknak is. Soha nem számított, hogy a világhatalmak mit gondolnak rólunk vagy egymásról, Magyarország érdekében hangosan és érthetően kimondta az igazságot: őt pedig úgy hívják, Orbán Viktor!

– fogalmazott Vitályos Eszter, hozzátéve: a választókerületben élők valódi képviseletet akarnak, olyan képviselőt, aki ismeri a településeket és tenni is akar értük. „A magyar ember számára a legerősebb kötelék a család. Valóban egy olyan emberre bíznánk az ország sorsát, akik a hozzá legközelebb állókat is elárulta? ” – tette hozzá Magyar Péterre utalva.

„Ezek nem azok az idők, amikor amatőrökre lehet bízni egy ország vezetését. Ilyenkor a stabilitás, a tapasztalat, a felelősség számít és ezt csak a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök tudja garantálni.”