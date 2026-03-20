Mozdulni sem lehet Szentendrén: teljesen megtelt a tér! – Fotó
A kormányfő országjárása hétfőn Kaposváron kezdődött. A Békemenet március 20-án Szentendrén folytatódik.
Szentendrén folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök 18 órára hívta az érdeklődőket a Fő térre a Békemenet alkalmából. A kormányfő országjárása hatalmas siker, ugyanis az eddigi három helyszínen óriási tömeg hallgatta a beszédét, de várhatóan Szentendrén is zsúfolásig fog megtelni a Fő tér a miniszterelnök beszédére.
A kormányfő országjárása hétfőn Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik – írja a Magyar Nemzet.
Hírlevél-feliratkozás
