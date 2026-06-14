Júniusban borsó, cseresznye és meggy van terítéken a Blahán – mutatjuk a meggyes túrógombócot videón!

A májusi szezonális spárga-eper alapú ételkínálat után júniusban a borsó, a cseresznye és a meggy nyári üdítő hármasával várja a Time Out Market Budapest a vendégeket. Megkóstolhattuk többek között a légiesen könnyed meggyes túrógombócot.

Íme, a júniusi borsós-cseresznyés-meggyes menüválogatás a Marketben. A meggyes túrógombóc is ott van a kínálatban Fotó: Fodor Erika

Többek között olyan üde, könnyed és izgalmas fogásokat kóstolhatunk itt, mint a rózsaszín kacsamell meggyes rétessel, sárgarépa krémmel a Szaletlytől, aranydurbincs és cseresznye ceviche a Lira by Essênciától, vagy a cukorborsós jade wok a 101 Bistrótól.

Lira by Essência: aranydurbincs és cseresznye ceviche Fotó: Fodor Erika

A cukorborsós jade wok egy tányérnyi harmónia, amely egyszerre idézi a tavaszi kertek frissességét és a családi asztalok meghitt, otthonos hangulatát. A kelet-ázsiai konyha hagyományai által inspirált étel a friss, szezonális alapanyagok természetes ízeit helyezi a középpontba, ezek különböző textúrái találkoznak ebben a könnyed, mégis karakteres fogásban. A cukorborsó üde roppanását, a fafülgomba bársonyos rugalmasságát és a taró lágy krémességét pedig egy umamiban gazdag mártás finoman fogja össze és ad neki karaktert

– mesélte fogásukról Lu Boen, a 101 Bistro tulajdonosa, aki a marketben lévő konyhájában feleségével, Petrával együtt azt is elmesélte nekünk, hogyan jöttek össze, és melyik az az étel, ami a Bistro nyitása óta töretlen kedvenc a vendégeknél.

@fodorerikastory A 101 Bistro tulajdonosával, Lu Boennel és feleségével, Petrával a Time Out Market Budapestben beszélgettünk kettejükről, a Bistroról és a közönségkedvenc San Bei padlizsánjukról.@Time Out Market Budapest ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A júniusi menüt – élesítés előtt – természetesen a Corvin Palace egyik tulajdonosa, Balogh Olivér is tesztelte. Kérdésünkre, hogy a színes választékból melyik a kedvence, visszakérdezett: melyik nem?!

@fodorerikastory Júniúsban szezonális, borsó, cseresznye&meggy különlegességekkel komponált menüsorral rukkol elő a Blaha Lujza téri Corvin Palotában otthonra lelt Time Out Market Budapest. Természetesen a vendégek előtt a Corvin egyik tulajdonosa, Balogh Olivér is tesztelte a kínálatot. Június 21-ig ezt bárki megteheti.😘@Time Out Market Budapest ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Ha június, akkor borsó, cseresznye és meggy a favorit

101 Bistro: Cukorborsós jade wok – Cukorborsó, fafülgomba, taro, kápia paprika

Bigfish: Meggyes sajttorta – Fish & Chips – a promóció ideje alatt zöldborsóval tálalva

Pingrumba: Török csokoládé ganache, füstölt meggy, fekete tea

Casa Christa: Túrógombóc, tejföl, meggy – Nudli, zöldborsó, Tekeresvölgyi Matuzsálem sajt

Szaletly: Rózsaszín kacsamell meggyes rétessel, sárgarépa krémmel – Nyári zöldborsó duó

Lira by Essência: Aranydurbincs és cseresznye ceviche

101 Bistro Cukorborsós jade wok, Casa Christa Nudli, zöldborsó, Tekeresvölgyi Matuzsálem sajt, Fish & Chips – zöldborsóval tálalva, Szaletly Nyári zöldborsó duó

Fotó: Fodor Erika

Meggyes túrógombóc francia szilvamagolajjal

A Casa Christa meggyes túrógombóca akkora sikert aratott, hogy kifaggattuk Az Év Fiatal Séf Tehetsége, Tóth Kevét, ugyan, mi a titka.