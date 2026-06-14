Júniusban borsó, cseresznye és meggy van terítéken a Blahán – mutatjuk a meggyes túrógombócot videón!
Júniusban, egészen 21-ig különleges szezonális gasztroélmény várja a Time Out Market Budapestbe betérő vendégeket. Ez nem más, mint egy borsóra, cseresznyére és meggyre komponált menüajánlat, benne a meggyes túrógombóccal.
A májusi szezonális spárga-eper alapú ételkínálat után júniusban a borsó, a cseresznye és a meggy nyári üdítő hármasával várja a Time Out Market Budapest a vendégeket. Megkóstolhattuk többek között a légiesen könnyed meggyes túrógombócot.
Többek között olyan üde, könnyed és izgalmas fogásokat kóstolhatunk itt, mint a rózsaszín kacsamell meggyes rétessel, sárgarépa krémmel a Szaletlytől, aranydurbincs és cseresznye ceviche a Lira by Essênciától, vagy a cukorborsós jade wok a 101 Bistrótól.
A cukorborsós jade wok egy tányérnyi harmónia, amely egyszerre idézi a tavaszi kertek frissességét és a családi asztalok meghitt, otthonos hangulatát. A kelet-ázsiai konyha hagyományai által inspirált étel a friss, szezonális alapanyagok természetes ízeit helyezi a középpontba, ezek különböző textúrái találkoznak ebben a könnyed, mégis karakteres fogásban. A cukorborsó üde roppanását, a fafülgomba bársonyos rugalmasságát és a taró lágy krémességét pedig egy umamiban gazdag mártás finoman fogja össze és ad neki karaktert
– mesélte fogásukról Lu Boen, a 101 Bistro tulajdonosa, aki a marketben lévő konyhájában feleségével, Petrával együtt azt is elmesélte nekünk, hogyan jöttek össze, és melyik az az étel, ami a Bistro nyitása óta töretlen kedvenc a vendégeknél.
A júniusi menüt – élesítés előtt – természetesen a Corvin Palace egyik tulajdonosa, Balogh Olivér is tesztelte. Kérdésünkre, hogy a színes választékból melyik a kedvence, visszakérdezett: melyik nem?!
Ha június, akkor borsó, cseresznye és meggy a favorit
101 Bistro: Cukorborsós jade wok – Cukorborsó, fafülgomba, taro, kápia paprika
Bigfish: Meggyes sajttorta – Fish & Chips – a promóció ideje alatt zöldborsóval tálalva
Pingrumba: Török csokoládé ganache, füstölt meggy, fekete tea
Casa Christa: Túrógombóc, tejföl, meggy – Nudli, zöldborsó, Tekeresvölgyi Matuzsálem sajt
Szaletly: Rózsaszín kacsamell meggyes rétessel, sárgarépa krémmel – Nyári zöldborsó duó
Lira by Essência: Aranydurbincs és cseresznye ceviche
Meggyes túrógombóc francia szilvamagolajjal
A Casa Christa meggyes túrógombóca akkora sikert aratott, hogy kifaggattuk Az Év Fiatal Séf Tehetsége, Tóth Kevét, ugyan, mi a titka.
A 31 esztendős Tóth Keve ifjú kora ellenére rendkívül szerteágazó, gazdag szakmai múlttal rendelkezik. Dolgozott korábban többek között a Michelin-csillagos 42 Restaurant séfhelyetteseként, a klasszikus francia konyhától a piacozós kenyérsütésig, a fine dining világától a Forma–1 gasztronómiai stílusáig sok mindent bejárt. A főzés szeretetét otthonról hozta, látta, ahogy édesanyja készíti az ételeket.
A Tóth Keve-féle túrógombóc titka
Kevét megkérdeztük, hogyan készíti a meggyöntetes túrógombócát, hogy annyira könnyű és különleges ízű. A Casa séfje elmondta, a túrógombóc receptjének az alapjait otthonról hozta, csak egy kicsit bolondított rajta, és nem a szokványos baracklekvár körettel, hanem meggyel tálalja, szilvamagolajat locsolva a tejfölre.
A szilvamagolaj Franciaországból érkezik. A szilvának a magját hidegen sajtolják, ez nagyon delikát, marcipános, parfümös íze van. Nagyon jó karaktert ad a meggynek, szépen kiegészítik egymást. Ez is egy apró szösszenet, amit kedves mesteremtől, Barna Ádámtól tanultam, mi meggyel tálaljuk
– árulta el a Casa séfje, aki mindenkit arra biztat, hogy készítse el bátran otthon az ő túrógombócát, de egyszer mindenképp kóstolja meg az eredetit. A szilvamagolaj titkán kívül azt is szerettük volna megtudni, mitől olyan lágy és krémes Keve túrógombóca.
Annyi a titka, hogy a túró át van törve, és felvert tojásfehérjével van lazítva, ezáltal egy légies és nagyon könnyű túrógombócot kapunk. A meggydaraboktól pedig kicsit gyümölcsösebb lesz az íze
– árulta el az év fiatal séf tehetsége.
A júniusi ízek mellé járnak a nyári élmények
Az ételek mellett a meggy és a cseresznye az ital- és koktélkínálatban is jelen van, valamint az események is követik a júniusi tematikát.
A Blaha Lujza tér új központjában otthont kapott tizenegy étterem és három bár egész júniusban programokkal várja azokat, akik szeretnék felfedezni Budapest inspiráló atmoszféráját a több mint egy évszázados múltra visszatekintő, ikonikus Corvin Palace-ban.
All In Buborék Kóstoló
Június 19-én pénteken szó szerint pezsgő élmény ígérkezik a Time Out Market Budapestben: az All In Buborék Kóstoló avagy Bubifesztivál, ahol a látogatók felfedezhetik a buborékok sokszínűségét. Három különböző pultnál több mint 20-féle pezsgő és buborékos különlegesség lesz kóstolható Magyarországról, Olaszországból, Franciaországból és Spanyolországból. A kínálatban elegáns olasz franciacorták, friss proseccók, tradicionális magyar pezsgők, spanyol cava, burgundi crémant, rosé buborékok, valamint egy különleges alkoholmentes sparkling tea is szerepel.
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