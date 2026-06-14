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Júniusban borsó, cseresznye és meggy van terítéken a Blahán – mutatjuk a meggyes túrógombócot videón!

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Júniusban, egészen 21-ig különleges szezonális gasztroélmény várja a Time Out Market Budapestbe betérő vendégeket. Ez nem más, mint egy borsóra, cseresznyére és meggyre komponált menüajánlat, benne a meggyes túrógombóccal.

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Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.06.14. 12:00
cseresznye menü borsó meggy június 101 bistro Tóth Keve

A májusi szezonális spárga-eper alapú ételkínálat után júniusban a borsó, a cseresznye és a meggy nyári üdítő hármasával várja a Time Out Market Budapest a vendégeket. Megkóstolhattuk többek között a légiesen könnyed meggyes túrógombócot.

Market június meggyes túrógombóc
Íme, a júniusi borsós-cseresznyés-meggyes menüválogatás a Marketben. A meggyes túrógombóc is ott van a kínálatban Fotó: Fodor Erika

Többek között olyan üde, könnyed és izgalmas fogásokat kóstolhatunk itt, mint a rózsaszín kacsamell meggyes rétessel, sárgarépa krémmel a Szaletlytől, aranydurbincs és cseresznye ceviche a Lira by Essênciától, vagy a cukorborsós jade wok a 101 Bistrótól.

Lira by Essência: aranydurbincs és cseresznye ceviche Fotó: Fodor Erika

A cukorborsós jade wok egy tányérnyi harmónia, amely egyszerre idézi a tavaszi kertek frissességét és a családi asztalok meghitt, otthonos hangulatát. A kelet-ázsiai konyha hagyományai által inspirált étel a friss, szezonális alapanyagok természetes ízeit helyezi a középpontba, ezek különböző textúrái találkoznak ebben a könnyed, mégis karakteres fogásban. A cukorborsó üde roppanását, a fafülgomba bársonyos rugalmasságát és a taró lágy krémességét pedig egy umamiban gazdag mártás finoman fogja össze és ad neki karaktert

– mesélte fogásukról Lu Boen, a 101 Bistro tulajdonosa, aki a marketben lévő konyhájában feleségével, Petrával együtt azt is elmesélte nekünk, hogyan jöttek össze, és melyik az az étel, ami a Bistro nyitása óta töretlen kedvenc a vendégeknél.

@fodorerikastory A 101 Bistro tulajdonosával, Lu Boennel és feleségével, Petrával a Time Out Market Budapestben beszélgettünk kettejükről, a Bistroról és a közönségkedvenc San Bei padlizsánjukról.@Time Out Market Budapest ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A júniusi menüt – élesítés előtt – természetesen a Corvin Palace egyik tulajdonosa, Balogh Olivér is tesztelte. Kérdésünkre, hogy a színes választékból melyik a kedvence, visszakérdezett: melyik nem?!

@fodorerikastory Júniúsban szezonális, borsó, cseresznye&meggy különlegességekkel komponált menüsorral rukkol elő a Blaha Lujza téri Corvin Palotában otthonra lelt Time Out Market Budapest. Természetesen a vendégek előtt a Corvin egyik tulajdonosa, Balogh Olivér is tesztelte a kínálatot. Június 21-ig ezt bárki megteheti.😘@Time Out Market Budapest ♬ eredeti hang - fodorerikastory

 

Ha június, akkor borsó, cseresznye és meggy a favorit

101 Bistro: Cukorborsós jade wok – Cukorborsó, fafülgomba, taro, kápia paprika

Bigfish: Meggyes sajttorta – Fish & Chips – a promóció ideje alatt zöldborsóval tálalva

Pingrumba: Török csokoládé ganache, füstölt meggy, fekete tea

Casa Christa: Túrógombóc, tejföl, meggy – Nudli, zöldborsó, Tekeresvölgyi Matuzsálem sajt

Szaletly: Rózsaszín kacsamell meggyes rétessel, sárgarépa krémmel – Nyári zöldborsó duó 

Lira by Essência: Aranydurbincs és cseresznye ceviche

101 Bistro Cukorborsós jade wok, Casa Christa Nudli, zöldborsó, Tekeresvölgyi Matuzsálem sajt, Fish & Chips – zöldborsóval tálalva, Szaletly Nyári zöldborsó duó
Fotó: Fodor Erika 

Meggyes túrógombóc francia szilvamagolajjal 

A Casa Christa meggyes túrógombóca akkora sikert aratott, hogy kifaggattuk Az Év Fiatal Séf Tehetsége, Tóth Kevét, ugyan, mi a titka.

A 31 esztendős Tóth Keve ifjú kora ellenére rendkívül szerteágazó, gazdag szakmai múlttal rendelkezik. Dolgozott korábban többek között a Michelin-csillagos 42 Restaurant séfhelyetteseként, a klasszikus francia konyhától a piacozós kenyérsütésig, a fine dining világától a Forma–1 gasztronómiai stílusáig sok mindent bejárt. A főzés szeretetét otthonról hozta, látta, ahogy édesanyja készíti az ételeket.

@fodorerikastory

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A Tóth Keve-féle túrógombóc titka

Kevét megkérdeztük, hogyan készíti a meggyöntetes túrógombócát, hogy annyira könnyű és különleges ízű. A Casa séfje elmondta, a túrógombóc receptjének az alapjait otthonról hozta, csak egy kicsit bolondított rajta, és nem a szokványos baracklekvár körettel, hanem meggyel tálalja, szilvamagolajat locsolva a tejfölre.

Túrógombóc, tejföl, meggy és a francia szilvamagolaj Fotó: Fodor Erika

A szilvamagolaj Franciaországból érkezik. A szilvának a magját hidegen sajtolják, ez nagyon delikát, marcipános, parfümös íze van. Nagyon jó karaktert ad a meggynek, szépen kiegészítik egymást. Ez is egy apró szösszenet, amit kedves mesteremtől, Barna Ádámtól tanultam, mi meggyel tálaljuk

– árulta el a Casa séfje, aki mindenkit arra biztat, hogy készítse el bátran otthon az ő túrógombócát, de egyszer mindenképp kóstolja meg az eredetit. A szilvamagolaj titkán kívül azt is szerettük volna megtudni, mitől olyan lágy és krémes Keve túrógombóca.

Annyi a titka, hogy a túró át van törve, és felvert tojásfehérjével van lazítva, ezáltal egy légies és nagyon könnyű túrógombócot kapunk. A meggydaraboktól pedig kicsit gyümölcsösebb lesz az íze

– árulta el az év fiatal séf tehetsége.

A Pingrumba Török csokoládé ganache, füstölt meggy, fekete tea desszertje is üdítően nyári 
Fotó: Fodor Erika

A júniusi ízek mellé járnak a nyári élmények

Az ételek mellett a meggy és a cseresznye az ital- és koktélkínálatban is jelen van, valamint az események is követik a júniusi tematikát.

A Blaha Lujza tér új központjában otthont kapott tizenegy étterem és három bár egész júniusban programokkal várja azokat, akik szeretnék felfedezni Budapest inspiráló atmoszféráját a több mint egy évszázados múltra visszatekintő, ikonikus Corvin Palace-ban.

Alkoholos és -mentes koktélvariációk meggyre a desszert mellé Fotó: Fodor Erika

All In Buborék Kóstoló

Június 19-én pénteken szó szerint pezsgő élmény ígérkezik a Time Out Market Budapestben: az All In Buborék Kóstoló avagy Bubifesztivál, ahol a látogatók felfedezhetik a buborékok sokszínűségét. Három különböző pultnál több mint 20-féle pezsgő és buborékos különlegesség lesz kóstolható Magyarországról, Olaszországból, Franciaországból és Spanyolországból. A kínálatban elegáns olasz franciacorták, friss proseccók, tradicionális magyar pezsgők, spanyol cava, burgundi crémant, rosé buborékok, valamint egy különleges alkoholmentes sparkling tea is szerepel.

 

 

 

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