Kulináris és kulturális menüsorral éled újjá tavasszal a 100 éves Corvin Palace a Blahán
A Blaha Lujza tér ikonikus épülete egykor étteremként, majd nagyáruházként működött. A Corvin 100 most teljes szépségében közösségi kulturális gasztrotérként működik – és már készül a tetőterasz is!
Idén 100 éves a Blaha Lujza téri ikonikus Corvin Palace – a centenárium alkalmából az épületet újra társasági élettel megtöltő Time Out Market Budapest többek között 1926-os jubileumi menüvel és különféle szórakoztató programokkal várja a látogatókat. A Corvin 100 áprilisra kulináris különlegességekkel és tavaszi hangulatú partikkal készült a megnyitása után mindössze 6 hónappal az Év Közösségi Tere különdíjat is elnyert Time Out Market Budapest, amely tavaly szeptember óta a főváros népszerű gasztronómiai és kulturális piaca lett. De lássuk, mi is volt itt a Time Out Market előtt, a nagy múltú ikonikus térben?
Corvin 100: A hely 100 éves története
A Budapest szívében, a Blaha Lujza téren található Corvin Palace – korábbi nevén Corvin Áruház – a főváros egyik legismertebb és legértékesebb építészeti öröksége. Az ikonikus épület száz év alatt a város életének szerves részévé vált, ahol a kultúra, a kereskedelem és a közösségi élet mindig is kéz a kézben járt. Az áruház a vásárlás, a kávéházi élet, a gasztronómia és a közösségi események tere volt, ahol a budapestiek találkozhattak, inspirálódhattak és élményeiket megoszthatták egymással. A felújított Corvin Palace most többek között a Time Out Market Budapestnek ad otthont, ahol az ikonikus terek új életre keltek, hogy a történelmi épület ismét a város pezsgő kulturális és társadalmi életének központja legyen.
Az egykori Corvin Áruház – avagy a „speciális szaküzletek elmés közössége”
A Corvin Palace, a budapesti Blaha Lujza téren álló neoklasszicista épület ma a város egyik legismertebb műemléke, története azonban jóval gazdagabb annál, mint amit első pillantásra sejtenénk. Az épület az ország egyik legismertebb áruházaként, Corvin Áruház néven nyitotta meg kapuit 1926 márciusában, amikor Magyarország még a modern nagyvárosi élet új formáit kereste. Hivatalos átadása 1926. március 23-án volt számos előkelőség jelenlétében, míg a nagyközönség számára másnap, március 24-én 10 órakor nyílt meg a négyszintes áruház, amely gyorsan Budapest egyik központi találkozási pontjává vált. Az épületet Reiss Zoltán tervezte, a homlokzatán található művészi plasztikákat, valamint szobrokat a korszak neves szobrászai, Pongrácz Szigfrid és Beck Ö. Fülöp készítették. Az áruház első igazgatója Lewin Miksa volt, aki „speciális szaküzletek elmés közösségének” nevezte az újonnan létrejött létesítményt.
A Corvin Áruház nemcsak vásárlási lehetőséget kínált: étterem, kávéház, különféle szolgáltatások és kulturális terek sokasága várta a látogatókat, akik nemcsak vásárolni, hanem találkozni, kikapcsolódni és inspirálódni is érkeztek. Divatbemutatók és kiállítások színtere is volt, gyakran emlegették úgy, mint a magyar divatot diktáló központ.
A Corvin Palota 20. századi hányattatása
A második világháború és az 1956-os forradalom idején az épület súlyos károkat szenvedett, közel egy évtizedig romos állapotban maradt. A háború utáni években, a szocialista államosítás során a funkciója és belső elrendezése folyamatosan változott, míg 1967-ben az eredeti neoklasszicista homlokzatot egy alumíniumburkolattal fedték be, amely hosszú évtizedekig eltakarta az épület eredeti stílusát. A 70-es évektől kezdve a Corvin Áruház vonzereje fokozatosan csökkent, ahogy a négyes-hatos villamos vonalán új üzletek és áruházak jelentek meg. A rendszerváltást követően tovább veszített korábbi presztízséből, akárcsak maga a környék, miközben a Blaha Lujza tér környezetében új városi dinamikák és kereskedelmi átalakulások indultak el.
A bevásárlóhelyből gasztroközösségi tér lett
A 2010-es években elindult egy átfogó városfejlesztési program, amelynek része volt a Blaha Lujza tér revitalizációja és a Corvin Áruház teljes rekonstrukciója. A felújítási projektet Balogh Viktor és Balogh Olivér, az épület jelenlegi tulajdonosai kezdeményezték, akik célul tűzték ki, hogy Budapest szívében egy olyan ikonikus épület szülessen újjá, amely tiszteleg a múlt előtt, ugyanakkor a 21. századi városi közösség igényeit szolgálja.
2018-ban az alumíniumburkolat eltávolításával újra felszínre került az eredeti homlokzat, megnyitva az utat a teljes körű felújítás előtt. 2021-ben megkezdődött a Corvin Palace teljes körű felújítása, a rekonstrukció során az épület nemcsak fizikai értelemben újult meg: új funkciók – üzletek, irodák, közösségi terek – mellett kulturális és gasztronómiai központként is újjáéledt. A munkálatok 2023-ra fejeződtek be, és a 100 éves ikonikus épület immár a magyar főváros pezsgő közösségi színtere.
Balogh Viktortól megtudtuk, a Corvin Palace felújításakor az volt a cél, hogy az épület újra betölthesse azt a szerepet, amelyet 1926-os megnyitásakor is szántak neki, hogy egy pezsgő, inspiráló és mindenki számára elérhető találkozási pont legyen.
A rekonstrukció során megőriztük a neoklasszicista örökséget, ugyanakkor a legmodernebb műszaki megoldásokkal tettük időtállóvá. Számunkra ez a projekt nem pusztán ingatlanfejlesztés, hanem egy hosszú távú városépítő küldetés. Az elmúlt években olyan portfóliót hoztunk létre, amely méltó ehhez az ikonikus épülethez: a kereskedelmi egységek mellett megnyílt az Apollo Gallery és a Time Out Market gasztronómiai és kulturális piac, hamarosan debütál a 181 szobás Ruby Hotels, és már zajlik a közel 800 négyzetméteres tetőterasz kialakítása is, amely várhatóan a város legnagyobb rooftopja lesz majd. Minden fejlesztésünkkel ugyanazt a célt szolgáljuk: visszaadni a Corvin Palace presztízsét, és hozzájárulni ahhoz, hogy a Blaha Lujza tér ismét Budapest egyik kiemelt, európai szinten is versenyképes kulturális és gasztronómiai csomópontjává váljon
– tette hozzá Balogh Viktor, a Corvin Palace és a Time Out Market Budapest tulajdonosa.
Találkozóhely asztalközösségben a város szívében
2025 szeptembere óta a Covin Palace a Time Out Market Budapest otthona, mely egy dinamikus térben ötvözi a gasztronómiát, az italkultúrát, a zenét és a kreativitást. Tizenegy konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat közel 2500 négyzetméteren. A vendégek közösségi asztaloknál élvezhetik a legjobb ízeket és a vibráló hangulatot, miközben a Time Out Market Budapest egész évben változatos koncertekkel, tematikus eseményekkel és családbarát programokkal színesíti a kulináris élvezeteket.
A Corvin Palace számunkra mindig több volt egy épületnél: a családtörténetünk része. Amikor édesapánk 2001-ben megvásárolta a Skála-láncot több mint 50 üzletházzal országszerte, a Corvin azonnal kiemelt szerepet kapott – éreztük, hogy különleges helyet foglal el Budapest szívében. A legtöbb ingatlan később gazdát cserélt, de a Corvin Palace saját tulajdonban maradt, mert tudtuk: egyszer eljön az idő, amikor visszaadhatjuk az épület méltó rangját. A Time Out Market tavalyi megnyitása számunkra mérföldkő volt: újra olyan funkció költözött a falak közé, amely életet, közösséget és valódi minőséget ad a térnek. Meggyőződésünk, hogy a 100. évforduló nemcsak szimbolikus pillanat, hanem egy új fejezet kezdete is. A jövőben szeretnénk tovább erősíteni az épület kulturális szerepét, és a Time Out Market Budapest révén ismét a város pezsgő gasztronómiai és kreatív térképének meghatározó pontjává tenni – olyan hellyé, amelyhez generációk kötődhetnek majd, ahogyan mi is kötődünk hozzá
– mondta Balogh Olivér, a Corvin Palace és a Time Out Market Budapest tulajdonosa.
Szezonális menüajánlatok és hazai borvidékek mutatkoznak be
A tavasz beköszöntével új lendületet kap a tavaly szeptemberi nyitása óta a város egyik legnépszerűbb kulináris találkozóhelye, a Time Out Market Budapest. Áprilisban friss, szezonális menüajánlatok, különböző whisky-stílusokat bemutató exkluzív kóstolók ígérnek különleges gasztronómiai élményeket. A borkedvelők számára meghatározó hazai borvidékek mutatják be legizgalmasabb vörösbortételeiket.
Mini brunch a Pingrumba és a LIRA by Essência konyhájából
A tavaszi hangulat és a különleges húsvéti ízek új színt vittek a Blaha Lujza tér ikonikus gasztroterébe is. Áprilistól a Market két étterme mini brunch fogással bővíti kínálatát. A Pingrumba és a LIRA by Essência szombatonként és vasárnaponként egy-egy különleges, kompakt brunchajánlattal várja a látogatókat.
Egy kreatív, tojásos fogás mellé egy gondosan összeállított brunchkoktél társul. Ráadásul az ajánlatban szereplő, népszerű brunchfogásokat – a Shakshukát és az Eggs Benedictet – az éttermek séfjei új értelmezésben, egy kis csavarral alkotják meg.
100 éves menü is készült a centenáriumra
A 100 éves jubileum alkalmából a kulturális és gasztronómiai piac exkluzív Corvin 100 menüvel és a korszak hangulatát idéző, 1926 nevű koktéllal is készült. A koncepció alapját olyan ételek adták, amelyeket közel 100 évvel ezelőtt is a Corvin Palace épületében készítettek és szolgáltak fel. Az ebédmenü fogásait kortárs megközelítéssel, újragondolva mutatta be a Market négy étterme: a Szaletly, a Casa Christa, a Canteen és a LIRA by Essência.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre