Kulináris és kulturális menüsorral éled újjá tavasszal a 100 éves Corvin Palace a Blahán

Idén 100 éves a Blaha Lujza téri ikonikus Corvin Palace – a centenárium alkalmából az épületet újra társasági élettel megtöltő Time Out Market Budapest többek között 1926-os jubileumi menüvel és különféle szórakoztató programokkal várja a látogatókat. A Corvin 100 áprilisra kulináris különlegességekkel és tavaszi hangulatú partikkal készült a megnyitása után mindössze 6 hónappal az Év Közösségi Tere különdíjat is elnyert Time Out Market Budapest, amely tavaly szeptember óta a főváros népszerű gasztronómiai és kulturális piaca lett. De lássuk, mi is volt itt a Time Out Market előtt, a nagy múltú ikonikus térben?

Corvin 100: Ma a Time Out Market kulináris és lulturális kínálata várja a vendégeket

(Fotó: TOM)

Corvin 100: A hely 100 éves története

A Budapest szívében, a Blaha Lujza téren található Corvin Palace – korábbi nevén Corvin Áruház – a főváros egyik legismertebb és legértékesebb építészeti öröksége. Az ikonikus épület száz év alatt a város életének szerves részévé vált, ahol a kultúra, a kereskedelem és a közösségi élet mindig is kéz a kézben járt. Az áruház a vásárlás, a kávéházi élet, a gasztronómia és a közösségi események tere volt, ahol a budapestiek találkozhattak, inspirálódhattak és élményeiket megoszthatták egymással. A felújított Corvin Palace most többek között a Time Out Market Budapestnek ad otthont, ahol az ikonikus terek új életre keltek, hogy a történelmi épület ismét a város pezsgő kulturális és társadalmi életének központja legyen.

A Time Out Market bejárata 2026-ban, a 100 éves épület történetének kiállításával

(Fotó: Fodor Erika)

Az egykori Corvin Áruház – avagy a „speciális szaküzletek elmés közössége”

A Corvin Palace, a budapesti Blaha Lujza téren álló neoklasszicista épület ma a város egyik legismertebb műemléke, története azonban jóval gazdagabb annál, mint amit első pillantásra sejtenénk. Az épület az ország egyik legismertebb áruházaként, Corvin Áruház néven nyitotta meg kapuit 1926 márciusában, amikor Magyarország még a modern nagyvárosi élet új formáit kereste. Hivatalos átadása 1926. március 23-án volt számos előkelőség jelenlétében, míg a nagyközönség számára másnap, március 24-én 10 órakor nyílt meg a négyszintes áruház, amely gyorsan Budapest egyik központi találkozási pontjává vált. Az épületet Reiss Zoltán tervezte, a homlokzatán található művészi plasztikákat, valamint szobrokat a korszak neves szobrászai, Pongrácz Szigfrid és Beck Ö. Fülöp készítették. Az áruház első igazgatója Lewin Miksa volt, aki „speciális szaküzletek elmés közösségének” nevezte az újonnan létrejött létesítményt.