Mangalica fesztivál és Furmint február a Time Out Market Budapestben
Ma ér véget a Mangalica Fesztivál a Time Out Market Budapest 11 konyhájában, de aki lemaradt, annak sem kell búslakodnia, lesz még idén farsang!
A február 1. vasárnapig tartó Mangalica Fesztivál keretében a Time Out Market Budapest 10 konyhája egy-egy, erre az alkalomra megálmodott, különleges „malacfogással” bővítette kínálatát. A menüsorban még egy Jókai ihlette pirított mangalica rilette-et is találtunk, babsalátával és füstölt lével.
A Mangalica Fesztivál záró hétvégéjén tíz vezető séf konyhájából válogathattunk egy helyen, Budapesten a Corvin Palotában, a Blahán.
A Jókai ihlette fogáson kívül volt mangalica pulled pork császárzsömlében (Tuning Burger), töltött káposzta mangalicával és kaporral (Casa Christa), mangalica shawarma pitában szervírozva (Pingrumba), grillezett mangalica, sütőtökös ravioli, mángold (LIRA by Essencia), tokajis házi mangalica kolbász, fűszeres mustár, házi savanyúság, bosnyák lepény (CANTEEN by Pesti István), kantoni ropogós malac (101 Bistro), hola Mangalica – fior di latte, stracciata pugliese, 22 hónapig érlelt spanyol mangalica sonka, diókrém (Anyukám Mondta), Cơm Tấm - déli rizstál mangalica tarjával (Hai Nam Pho), mangalica termelői sonkatál 2 főre (M’EAT by Rácz Jenő).
Január 31-től a fogások mellé izgalmas furmintpárosítások érkeznek, ekkor veszi kezdetét a februári „Furmint Hét”, amikor a vendégek a különleges ételeket azokhoz méltó borkísérettel fedezhetik fel. A Time Out Market Budapestben február 24-én egy exkluzív kóstoló keretében fedezhetik fel a látogatók a furmint varázsát, amelyen különleges, válogatott tételek mutatkoznak be.
Már a Valentin-napra készülnek a sztárséfek
A február sokszínű gasztronómiai és kulturális élményeket tartogat a Time Out Market Budapestben: a kínai újév alkalmából új, különleges fogások érkeznek az éttermek kínálatába, miközben a borrajongók a Furmint Február jegyében fedezhetnek fel izgalmas tételeket. Természetesen Valentin-napi ajánlattal is készülnek a Marketen, és a szezon kihagyhatatlan kedvencei, a farsangi fánkok is megjelennek a pultokon.
A nemrég debütált heti ebédmenü tovább erősíti a hétköznapi kínálatot, miközben új eseménysorozat indul: Chef's Table néven exkluzív gasztroest keretében közelebbről is megismerhetik a látogatók a Market éttermeit. Elsőként a Casa Christa készül külön erre az alkalomra összeállított menüvel. A kulturális palettát pedig az Art&Sip események gazdagítják majd az Apollo Gallery közreműködésével.
A februári programkínálat egyszerre ígér kulináris felfedezéseket, inspiráló kulturális élményeket és közösségi hangulatot.
Így született a Jókai ihlette pirított mangalica rilette
Ez az étel méltán tükrözi a Szaletly konyhai munkásságát, amely az alapanyagok tiszteletéről, a hagyományról és annak kortárs megközelítéséről szól. Alapja egy kiemelkedő tenyésztőtől származó, megyaszói füstölt és nyers csülök, amely karakterében és minőségében is meghatározó eleme a fogásnak. És hogy miért éppen Jókai ihlette? Jókai Mór egyik regényében említi a „görög olvasót angyalbakanccsal”, az ételt maga is megmagyarázva: a görög olvasó a paszuly, az angyalbakancs pedig a disznóláb volt.
Fogásunkkal az itt említett étel előtt tisztelgünk. A klasszikus ihletet pedig mai formában értelmezzük újra: gyöngybabbal, lassan főtt csülökkel és a főzés során nyert, zamatos, füstös csülöklével, amely összefogja és mélyíti az ízeket
– mesélte Bernát Dániel, a Szaletly konyhafőnöke.
Furmint Februáron kóstolhatók
A Wine Bar-ban az alábbi furmint tételek kóstolhatók egész február 24-ig, pohárral is:
Kreinbacher Mogetiana Furmint 2023
Disznókő Furmint 2024
Oremus Mandolás Furmint 2023
Balassa Furmint "Kacsa" 2024
Tokaj Nobilis Birtok Furmint 2023
Sauska Birtok Furmint 2025
Gizella Pince Szil-völgy Furmint-Hárslevelű 2023
Béres Pincészet Birtokbor 2024
Carpinus Furmint Dry 2024
Káli Kövek Dörgicse Furmint 2024
Tornai Pincészet Furmint Apátsági Selection 2021
A legjobb séfek ételei közül válogathatunk egy helyen!
A Time Out Market Budapest a Blaha Lujza téren található, az ikonikus Corvin Palace első emeletén kapott helyet – abban a történelmi múltú áruházban, amely 1926-ban nyitotta meg kapuit Európa egyik első bevásárlóközpontjaként, és amely nemrégiben eredeti neoklasszicista pompájában újult meg. A közel 2500 négyzetméteres térben tizenegy konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat. A Time Out Market Budapestben a főváros és a vidék legjobb éttermei és séfjei egy fedél alatt várják vendégeiket.
