Mangalica fesztivál és Furmint február a Time Out Market Budapestben

A február 1. vasárnapig tartó Mangalica Fesztivál keretében a Time Out Market Budapest 10 konyhája egy-egy, erre az alkalomra megálmodott, különleges „malacfogással” bővítette kínálatát. A menüsorban még egy Jókai ihlette pirított mangalica rilette-et is találtunk, babsalátával és füstölt lével.

A Time Out Market Budapest 10 konyhája mangalica kínálata (fotó: TOM)

A Mangalica Fesztivál záró hétvégéjén tíz vezető séf konyhájából válogathattunk egy helyen, Budapesten a Corvin Palotában, a Blahán.

A Jókai ihlette fogáson kívül volt mangalica pulled pork császárzsömlében (Tuning Burger), töltött káposzta mangalicával és kaporral (Casa Christa), mangalica shawarma pitában szervírozva (Pingrumba), grillezett mangalica, sütőtökös ravioli, mángold (LIRA by Essencia), tokajis házi mangalica kolbász, fűszeres mustár, házi savanyúság, bosnyák lepény (CANTEEN by Pesti István), kantoni ropogós malac (101 Bistro), hola Mangalica – fior di latte, stracciata pugliese, 22 hónapig érlelt spanyol mangalica sonka, diókrém (Anyukám Mondta), Cơm Tấm - déli rizstál mangalica tarjával (Hai Nam Pho), mangalica termelői sonkatál 2 főre (M’EAT by Rácz Jenő).

Január 31-től a fogások mellé izgalmas furmintpárosítások érkeznek, ekkor veszi kezdetét a februári „Furmint Hét”, amikor a vendégek a különleges ételeket azokhoz méltó borkísérettel fedezhetik fel. A Time Out Market Budapestben február 24-én egy exkluzív kóstoló keretében fedezhetik fel a látogatók a furmint varázsát, amelyen különleges, válogatott tételek mutatkoznak be.



Time Out Market Budapest: mindenki azt választ, amit akar, egyazon helyen - Gasztronómia és a társasági élet találkozása (Fotó: TOM)

Már a Valentin-napra készülnek a sztárséfek

A február sokszínű gasztronómiai és kulturális élményeket tartogat a Time Out Market Budapestben: a kínai újév alkalmából új, különleges fogások érkeznek az éttermek kínálatába, miközben a borrajongók a Furmint Február jegyében fedezhetnek fel izgalmas tételeket. Természetesen Valentin-napi ajánlattal is készülnek a Marketen, és a szezon kihagyhatatlan kedvencei, a farsangi fánkok is megjelennek a pultokon.

Valentin-napra is készülnek meglepetéssel a Time Out Market Budapest séfjei (Fotó: TOM)

A nemrég debütált heti ebédmenü tovább erősíti a hétköznapi kínálatot, miközben új eseménysorozat indul: Chef's Table néven exkluzív gasztroest keretében közelebbről is megismerhetik a látogatók a Market éttermeit. Elsőként a Casa Christa készül külön erre az alkalomra összeállított menüvel. A kulturális palettát pedig az Art&Sip események gazdagítják majd az Apollo Gallery közreműködésével.