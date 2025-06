Rácz Jenő duplázott, és megmutatta nekünk, milyen az Y by Rácz Jenő dobostortája

A hazai gasztronómiai élet legrangosabb eseményén, a Dining Guide Év Étterme Gálán a Várkert Bazárban kihirdették 2025 legjobbjait. Az Év Étterme díjat idén az őriszentpéteri Pajta nyerte, konyhája élén Akács Istvánnal. Hatalmas érdeklődés övezte az Év Étterme gálát idén.

Akács István, az Év Étterme díjas Pajta séfje (Fotó: Fodor Erika)

A Best Of The Best címet továbbra is a fővárosi Stand, Szulló Szabina és Széll Tamás vendéglátóhelye őrzi.

Best Of The Best: Stand Széll Tamással és Szulló Szabinával (Fotó: Fodor Erika)

Rácz Jenő duplázott az idei gálán. A külföldről hazatérő séfnek, aki egy népszerű televíziós főzőműsor zsűritagjaként is ismert, mindkét budapesti éttermét díjazták, a TOP 10+2 között jelölve ki helyüket.

Rumour by Rácz Jenő a Top 10+2-ben (Fotó: Fodor Erika)

Az Év étterme gála nagy részben Rácz Jenő sikerét hozta

A Rumour by Rácz Jenő és a Costes Csoport másik egységét is Rácz Jenő vezeti. Idén nyártól pedig Rácz Jenő konyhájának rajongói már az alsóőrsi Ypsilon kikötőben is kóstolhatják a sztárséf ételkölteményeit.

Y by Rácz Jenő az alsóőrsi kikötőben (Fotó: Fodor Erika)

Az Y by Rácz Jenő dobostortáját vaníliafagylalttal gondolta újra. Mutatjuk videón, hogyan.

Az Év Szerethető Étterme az Alelí Budapest lett, az Év Fenntartható Étterme díjat a SALT érdemelte ki. Számos szakmai különdíjat is kiosztottak: idén először az Év Legjobb Pizzája elismerést az Anyukám Mondta kapta, az Év Ifjú Séftehetsége díjat pedig Tóth Keve, a Casa Christa új séfje vehette át. A szervizszakma kiemelkedő alakjait is elismerték: az Év Szervizembere díjat Becker Gábor, a Kollázs Brasserie & Bar étteremvezető-helyettese és vezető sommelier-je érdemelte ki, Az Év Sommelier-je pedig Kiss Ferenc, az Alelí és a BiBo Budapest vezető sommelier-je lett.

A legjobbak együtt: díjazott éttermek és séfjeik (Fotó: Fodor Erika)

A 2025-ös Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai

Dining Guide Év Étterme Díj: Pajta

Akács István az egész csapatnak tulajdonítja a sikert. Íme.

Különdíjak

• Dining Guide – Master Good Best Of The Best Restaurant: Stand

• Dining Guide – Mobilsofa Az Év Szerethető Étterme: Alelí Budapest

• Dining Guide – Bibo & Cleaneco Az Év Fenntartható Étterme: SALT

• Dining Guide Az Év Legjobb Pizzája: Anyukám Mondta

• Dining Guide – Chef Market Az Év Ifjú Séftehetsége: Tóth Keve, Casa Christa

• Dining Guide – Caffé Perté Az Év Szervizembere: Becker Gábor, Kollázs Brasserie & Bar