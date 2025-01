Ezt látni kell: íme a séf, aki a budapesti metrókon szolgál fel ételt

Ha te is állandóan a TikTokot pörgeted, bizonyára belefutottál már Nguyen Trong Tung videóiba, és ha nem is jegyezted meg a nevét, a videóit biztosan. A férfi szakács és étteremtulajdonos ezzel a kulináris promócióval próbálja meg felhívni az emberek figyelmét, ami igencsak sikeresnek bizonyul.

A séf sokféle étellel lepi meg az utasokat / Fotó: Instagram prntscrn

Év eleje óta keringenek híres TikTok-videói, ahol az látható, hogy Tung rögtönzött asztalt állít fel a metró gyanútlan utasai elé, akik bár először meghökkennek, utána nevetve és érdeklődve figyelik, mi fog történni. Először terítőt rak az asztalra, majd az evőeszközök is előkerülnek. A rövid menetidőn belül pedig különféle fogásokat szolgál fel.

Különféle ízek közül választhatnak az utasok

A séf különböző nemzetközi konyhák ízeit ajánlja fel a vendégeinek, amik közül a szerencsés kiválasztott választhat. Köztük az olasz konyha széles kínálata paradicsomos spagetti és vörös bor, francia finomságok tárháza például camembert sajt croissant-nal, görög saláta a híres ouzóval, de a hagyományos magyar tejfölös fokhagymás lángos sem maradhat el reszelt sajttal. Az ezzel járó figyelem nem marad el. Kreatív marketingstratégiája hozadékaként milliós megtekintésre tett szert, több nemzetközi oldal, például a LadBible is leközölte.

A séfet sokan 2024 őszén a TV2 által sugárzott „Séfek séfe” című műsorban láthatták, Budapest 7. kerületében lévő éttermét, a Ha Mo Asian Bistrót korábban az adóhatóság bezárta, de azóta újranyílt, és még nagyobb népszerűségre tett szert.

Korábbi cikkünkben említettük, hogy a fiatal tehetség kreativitása nem marad meg a metró keretein belül, számos videó van arról, hogy szusit szolgál fel egy idős hölgynek, vagy egy tacskónak is ételt készít. Mindig nyitott a kísérletezésre, ahogy a magyar pho leves elkészítésére is nyitott volt, amelybe kolbászt, lila hagymát és még szalonnát is rakott. Lenyűgöző ez a gyors ételfelszolgálás, bár így az utasoknak csak nagyon kevés idejük van arra, hogy a séf rettentően finom ételeit megkóstolhassák.