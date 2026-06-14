Veszélyes lehet a böjt! Erre figyelj oda a szakemberek szerint

Az időszakos böjt veszélyeire hívja fel a figyelmet egy háziorvos. Szerinte vannak olyanok, akiknek egyáltalán nem ajánlott a sokak által kedvelt módszer.

Az időszakos böjt alatt fontos szabályokra kell odafigyelni a biztonság érdekében

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Az időszakos böjt biztonságára hívják fel a figyelmet a szakértők

Sokan alkalmazzák a böjt valamilyen formáját különféle egészségügyi és testsúlycsökkentési okok miatt, az orvosok azonban hangsúlyozzák, hogy mindegyik böjtöt biztonságosan kell elvégezni.

A Cleveland Clinic szerint egyes kutatások kimutatták, hogy az időszakos böjt jót tehet a szív egészségének, segítheti a fogyást, valamint csökkentheti a koleszterinszintet. Arra is figyelmeztetnek a szakemberek, hogy nem mindenkinek lehet megfelelő a böjt, náluk akár többféle problémát is okozhat.

Egyes tanulmányok szerint vannak időszakos böjtök, amik rendelkeznek előnyökkel, egy 36 órás böjtnél azonban már érdemes odafigyelni, mert ez hosszabb időtartamnak számít, és erőteljesebb hatással lehet a szervezetre. A The Independent Pharmacy vezető klinikai tanácsadója, dr. Donald Grant háziorvos így vélekedik:

A hosszan tartó böjt jelentős hatással lehet a szervezetünkre. 36 óra után a test már felhasználhatja a rendelkezésre álló glükóz nagy részét, így ezután a raktározott zsírból nyeri az energiát.

Dr. Grant arra is figyelmeztet, hogy ebben az időszakban a vércukorszint is csökkenésnek indul, ami fejfájáshoz, gyengeséghez, fáradtsághoz, ingerlékenységhez és koncentrációs problémákhoz vezethet. A böjt alatt jelentkező tünetek a kiszáradás miatt jelennek meg, ezért az orvos hangsúlyozza: a saját biztonságunk érdekében fontos a bőséges folyadékbevitel.

A megszakításra is ugyanúgy kell figyelni

Azok, akik cukorbetegek, evészavarral küzdenek, illetve a várandós és a szoptató nők orvosi tanács nélkül ne próbálják ki a böjtöt. „A hosszabb böjt megterheli a szervezetet, ezért mindenki, aki krónikus betegséggel él, rendszeresen gyógyszert szed, vagy terhes/szoptat, kérje ki az orvosa tanácsát, mielőtt belevág” – mondta dr. Grant, majd hozzátette:

A böjtölők azonnal hagyják abba, ha zavartságot, extrém kiszáradást vagy súlyos gyengeséget tapasztalnak, mivel ezek arra utalhatnak, hogy a szervezetük nem igazán képes megbirkózni a helyzettel.

Az orvos szerint az is kulcsfontosságú, hogy miként szakítják meg a böjtöt.