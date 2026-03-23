RETRO RÁDIÓ

Lehallgatási botrány: Gulyás Gergely szerint ide vezet a Tisza Kijevet és Brüsszelt szolgáló politikája

A miniszter szerint ha a Tiszán múlna, külföldi ügynökök dönthetnének arról, ki dolgozhat a külügyminisztériumban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 12:35
Módosítva: 2026.03.23. 12:51
lehallgatási botrány Szijjártó Péter Gulyás Gergely

A lehallgatási ügy súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, és a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási akció mögött külföldi szolgálatok állhatnak – mondta Gulyás Gergely a Mandinerhez eljuttatott hangfelvételről – közölte a Magyar Nemzet.

Gulyás Gergely szerint ide vezet az idegen érdekek kiszolgálása Fotó: KKM

„A Tisza külügyminiszter-jelöltjének bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke” – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emlékeztetett: a felvételen szereplő „önmagát újságírónak kiadó” Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal működhet együtt, és hozzáférhet érzékeny információkhoz. A sajtómunkatárs Orbán Anitával, a Tisza Párthoz köthető politikussal áll kapcsolatban.

Panyi Szabolcs nyíltan beszél arról, hogy bármilyen információhoz hozzáférhetne és bárkit kirúgathatna a külügyminisztériumból, ha azt Orbán Anita vezetné

 – idézte fel Gulyás Gergely.

Magyar Péter és Orbán Anita Forrás: Facebook

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy

egy esetleges Tisza-kormány idején külföldi érdekek jelenhetnének meg a külügy működésében, és akár külső szereplők is befolyásolhatnák a személyi döntéseket.

A miniszter szerint ide vezet az idegen érdekek kiszolgálása, a Tisza Párt Kijevet és Brüsszelt szolgáló politikája. Egy esetleges Tisza-kormány alatt külföldi ügynökök dönthetnének arról, ki dolgozhat a külügyminisztériumban – közölte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
