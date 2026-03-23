Lehallgatási botrány: Gulyás Gergely szerint ide vezet a Tisza Kijevet és Brüsszelt szolgáló politikája

A lehallgatási ügy súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, és a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási akció mögött külföldi szolgálatok állhatnak – mondta Gulyás Gergely a Mandinerhez eljuttatott hangfelvételről – közölte a Magyar Nemzet.

„A Tisza külügyminiszter-jelöltjének bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke” – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emlékeztetett: a felvételen szereplő „önmagát újságírónak kiadó” Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal működhet együtt, és hozzáférhet érzékeny információkhoz. A sajtómunkatárs Orbán Anitával, a Tisza Párthoz köthető politikussal áll kapcsolatban.

Panyi Szabolcs nyíltan beszél arról, hogy bármilyen információhoz hozzáférhetne és bárkit kirúgathatna a külügyminisztériumból, ha azt Orbán Anita vezetné

– idézte fel Gulyás Gergely.

Magyar Péter és Orbán Anita Forrás: Facebook

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy

egy esetleges Tisza-kormány idején külföldi érdekek jelenhetnének meg a külügy működésében, és akár külső szereplők is befolyásolhatnák a személyi döntéseket.

A miniszter szerint ide vezet az idegen érdekek kiszolgálása, a Tisza Párt Kijevet és Brüsszelt szolgáló politikája. Egy esetleges Tisza-kormány alatt külföldi ügynökök dönthetnének arról, ki dolgozhat a külügyminisztériumban – közölte.