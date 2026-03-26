Szijjártó Péter: „Ukrajna műveleti területként tekint Magyarországra”

A miniszter hangúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz. Szijjártó Péter megszólalt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 13:32
Módosítva: 2026.03.26. 15:02
Szijjártó Péter külügyminiszter ukrajna

Szijjártó Péter: Ukrajna műveleti területként tekint Magyarországra
Fotó: Magyar Nemzet

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Ukrajna gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakította át Magyarországot az áprilisi parlamenti választáshoz közeledve

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy Facebookra feltöltött videóban.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy „az ukránok gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakították át Magyarországot a parlamenti választás előtti néhány hétre”, ami egy rendkívül durva támadás hazánk szuverenitásával szemben – közölte a Ripost.

„Van itt már minden: külföldi titkosszolgálattal együttműködő magyar újságíró, magyar külügyminiszter sorozatos lehallgatása, a Tisza Párt informatikusainak ukrán kiképzése” – sorolta.

 

Ez, azt hiszem, hogy meggyőzhetett mindenkit, aki kételkedett abban, hogy akkor valóban van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választási folyamatba

– tette hozzá a külügyminiszter.

Fontos, hogy április 12-én meghozzuk azt a döntést, amelynek nyomán Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz, és nem engedjük külföldi szolgálatoknak, hogy külföldi érdekeket érvényesítsenek Magyarországon, ne engedjük, hogy belevigyenek minket a háborúba, vagy hogy behozzák ide a migránsokat, vagy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Április 12-én mindenkinek ott a helye

– összegezte.

 

