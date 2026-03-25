Orbán Viktor Esztergomban: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy

Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. Mutatjuk, miről beszélt a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 18:38
Módosítva: 2026.03.25. 19:20
Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnököt Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás terén is hatalmas tömeg fogadta, épp ugyanúgy, ahogy az előző állomásokon is.

Orbán Viktorra Esztergomban is rengetegen voltak kíváncsiak
Fotó: Hagymási Bence / 24óra

Orbán Viktor: Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!

A kormányfő azzal kezdte beszédét: arra kéri az egybegyűlteket, hogy április 12-én Esztergom támogassa Erős Gábort. Kiemelte: lojális emberekre, bajtársakra van szüksége, és Erős Gábor épp ilyen. Hozzátette: a város díszpolgáraként mindig örömmel látogat ide. Aláhúzta: ahol eddig járt, ott mindenhol azt tapasztalta, hogy rengetegen vannak a nemzeti kormány támogatói.

Mi vagyunk többen, győzni fogunk!

Orbán Viktor arról beszélt: az utóbbi időben minden irányból fenyegetés éri Magyarországot, a magyar embereket. "Fenyegetnek minket a tiszások, fenyegetnek minket az ukránok, fenyegetnek minket Brüsszelből. Mindenhonnan fenyegetnek bennünket, mert azt akarják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, és ne nemzeti kormány álljon a következő négy évben Magyarország élén!"

A miniszterelnök kiemelte: 

Bennünket nem lehet se megfenyegetni, se zsarolni, mert Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!

Zászlók és fáklyák a magasban Fotó: Hagymás Bence / 24óra

A miniszterelnök arról is beszélt: sokan jöttek el, akiknek Magyarország a szenvedélye, ugyanakkor biztos benne, hogy a tömeg szélén vannak olyan érdeklődők is, akik - ahogy fogalmazott - "maguk sem tudják, melyik lábukra álljanak, ha majd eljön április 12."

"És ott valahol hátul, a félhomályban vannak tiszások is, akik jó, hogy eljönnek, mert végre tudunk velük beszélni. El tudjuk nekik mondani, micsoda különbség van közöttünk" - utalt arra, hogy a csendes erőt képviselő nemzeti oldallal ellentétben a Tisza Párt rendbontói agresszióval igyekeznek sok esetben megoldani a politikai nézetkülönbségeket. Kiemelte: itt a tiszások is szeretetet, összefogást, az ország iránti elkötelezettséget láthatnak. 

Orbán Viktor kiemelte: a választások után nemzeti egységre lesz szükség, és ez minden magyar embert érint.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az elmúlt négy év háborús időszaka ellenére sikereket ért el Magyarország

A miniszterelnök az elmúlt négy év igazságtalanságairól is beszélt. Kiemelte: ilyen igazságtalanság az orosz-ukrán háború, amihez semmi közünk, mégis blokkolja a gazdaságot egész Európában. "Háborús időkben hiába dolgozunk, nem tudunk elérni magas gazdasági növekedést" - magyarázta, hozzátéve: ez rendkívül igazságtalan. Aláhúzta: ebben a nehéz helyzetben is megtett mindent a nemzeti kormány, hogy az embereknek a lehető legjobb legyen Magyarországon.

"Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol ugyan csak egy százalékos gazdasági növekedés van, de 11 százalékkal növeltük a minimálbért."

Ezt követően az Európában egyedülálló, fiatalokat célzó lakásvásárlási rendszert emelte ki. "Egész Európában a magyar fiatalok tudnak legkönnyebben saját otthonhoz jutni - a háború árnyékában!"

Hiába a háború, de a nyugdíjasok visszakapták a 13. havi nyugdíjat, sőt, elindult a 14. havi nyugdíj bevezetése is. Emellett a munkahelyek száma is folyamatosan nőtt az utóbbi években. Kiemelte: a következő ciklusban vállalja, hogy elérjük az ötmillió dolgozót és az egymillió forintos átlagbért!

Ezt követően a család fontosságáról beszélt. Aláhúzta: világon egyedülálló a legalább kétgyermekes anyák élethosszig tartó adómentessége, amit a nemzeti kormány bevezetett Magyarországon.

Arról is beszélt: 2022 februárjában, a választások előtt azt vállalta a Fidesz: ebből a háborúból ki fogunk maradni. Ezt a kormány meg is tartotta.

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket!

Orbán Viktor arra is emlékeztetett: a 2022-es választásokkor a magyarok és a Fidesz-KDNP között egy háborúellenes szövetség született, amit most, április 12-én meg kell újítani. Kimaradni a háborúból ugyanis csakis nemzeti egységgel lehet, épp ezért a korábbinál többen kell, hogy részt vegyenek ebben a szövetségben.

Kimaradni csakis úgy lehet, ha olyan kormányunk van, aki mögött a béke ügyében és a kimaradás ügyében nemzeti egység van.

 

Magyarországot nem lehet zsarolni

A kormányfő arról is beszélt: különleges a mostani választási kampány, mert teljes nemzetközi figyelem övezi. Sőt, számos ország titkosszolgálata itt dolgozik. Ez azt mutatja, hogy a választásnak van tétje, amely túlmutat Magyarországon – állapította meg. Két erő feszül ugyanis egymásnak ma Európában: a háborúellenesek és a háborúpártiak. Vannak, akik Ukrajnát a saját népük elé helyezik, és vannak, akik a saját népük érdekeit nézik.

Magyarország az élő példa arra, hogy ha akarsz, kimaradhatsz, csak akarnod kell. Ezért fontos a választás


– emelte ki a miniszterelnök.

Az ukrán fenyegetésről szólva azt mondta: nem hagyjuk, hogy bárki fenyegesse az országunkat.

A szerdai kormányülésen épp ezért fontos döntés született.

Fokozatosan leállítjuk azt a gázmennyiséget, ami ma Magyarországról megy Ukrajna felé. Amíg nem kapjuk meg az olajunkat, egy köbméternyi gázt sem fognak kapni Magyarországról!

Leszögezte, hogy a Barátság kőolajvezetéket az ukránoknak újra kell indítaniuk. Amíg nem teszik meg, semmilyen pénzügyi támogatást nem kapnak Brüsszelből, mert ezt a magyar kormány meg fogja akadályozni. 

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy - még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket

Orbán Viktor elmondta, hogy az EU hitelt vesz fel a bankároktól és azt kölcsönadja Ukrajnának, amit akkor kell visszafizetniük, ha az oroszok jóvátételt fizetnek. A hitel mögött a tagállamok biztosítják a fedezetet. Ez azt jelenti, hogyha ukránbarát kormányt választunk, aki ezt elfogadja, akkor még a gyerekeink is törleszteni fogják a hitelt – tette hozzá.

Azt mondta, a miután a bankároknak vissza kell adni a pénzt, a nemzetállamoknak kell helytállni.

Hosszú éveken fogják fizetni az adósságokat. A tiszásokhoz szólva azt mondta, mindez azt jelenti, hogy a gyermekeink, és az unokáink is törleszteni fogják ezt a hitelt. Így teszik őket adósrabszolgává. A kormányfő azt mondta, nekik van tapasztalatuk, ez a legkeményebb valuta az európai politikában. Ahhoz, hogy nemet tudjanak mondani, tiszta fej, hidegvér, és biztos kéz kell. Ma ezt csak ők tudják megadni Magyarországnak.

Aláhúzta: ahhoz, hogy nemet lehessen mondani a háborúra és az ország kizsebelésére, arra tiszta fej, hidegvér és biztos kéz kell. Ma ez a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor úgy látja, jó érzései vannak a választásokkal kapcsolatban. Ismeri a saját népét. Hozzátette: egyre többen jönnek elő, és meg fogják nyerni ezt a választást. Úgy fogalmazott, nem holnap reggel lesz a választás, addig lesz itt némi munka. Azt mondta, az amerikaiak szerint a választópolgár inkább hisz a szomszédjainak, mint a politikusnak. Arra kérte, beszéljenek a szomszédokkal, és mondják el mi a választás tétje. Arra kérte a jelenlevőket, őt is bátorítsák, mert nagy munka áll előtte.

Ha nemzeti kormány lesz, hazánk biztonságban lesz. Ha ukránbarát kormány lesz, elveszítünk mindent, amiért az elmúlt 16 évben ez az ország megdolgozott! 

- emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor országjárása nem ér véget Esztergomban!

Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, csütörtökön, március 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
