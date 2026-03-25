Orbán Viktor Esztergomban: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy

Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnököt Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás terén is hatalmas tömeg fogadta, épp ugyanúgy, ahogy az előző állomásokon is.

Orbán Viktorra Esztergomban is rengetegen voltak kíváncsiak

Orbán Viktor: Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!

A kormányfő azzal kezdte beszédét: arra kéri az egybegyűlteket, hogy április 12-én Esztergom támogassa Erős Gábort. Kiemelte: lojális emberekre, bajtársakra van szüksége, és Erős Gábor épp ilyen. Hozzátette: a város díszpolgáraként mindig örömmel látogat ide. Aláhúzta: ahol eddig járt, ott mindenhol azt tapasztalta, hogy rengetegen vannak a nemzeti kormány támogatói.

Mi vagyunk többen, győzni fogunk!

Orbán Viktor arról beszélt: az utóbbi időben minden irányból fenyegetés éri Magyarországot, a magyar embereket. "Fenyegetnek minket a tiszások, fenyegetnek minket az ukránok, fenyegetnek minket Brüsszelből. Mindenhonnan fenyegetnek bennünket, mert azt akarják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, és ne nemzeti kormány álljon a következő négy évben Magyarország élén!"

A miniszterelnök kiemelte:

Bennünket nem lehet se megfenyegetni, se zsarolni, mert Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!

A miniszterelnök arról is beszélt: sokan jöttek el, akiknek Magyarország a szenvedélye, ugyanakkor biztos benne, hogy a tömeg szélén vannak olyan érdeklődők is, akik - ahogy fogalmazott - "maguk sem tudják, melyik lábukra álljanak, ha majd eljön április 12.".

"És ott valahol hátul, a félhomályban vannak tiszások is, akik jó, hogy eljönnek, mert végre tudunk velük beszélni. El tudjuk nekik mondani, micsoda különbség van közöttünk" - utalt arra, hogy a csendes erőt képviselő nemzeti oldallal ellentétben a Tisza Párt rendbontói agresszióval igyekeznek sok esetben megoldani a politikai nézetkülönbségeket. Kiemelte: itt a tiszások is szeretetet, összefogást, az ország iránti elkötelezettséget láthatnak.

Orbán Viktor kiemelte: a választások után nemzeti egységre lesz szükség, és ez minden magyar embert érint.

Az elmúlt négy év háborús időszaka ellenére sikereket ért el Magyarország

A miniszterelnök az elmúlt négy év igazságtalanságairól is beszélt. Kiemelte: ilyen igazságtalanság az orosz-ukrán háború, amihez semmi közünk, mégis blokkolja a gazdaságot egész Európában. "Háborús időkben hiába dolgozunk, nem tudunk elérni magas gazdasági növekedést" - magyarázta, hozzátéve: ez rendkívül igazságtalan. Aláhúzta: ebben a nehéz helyzetben is megtett mindent a nemzeti kormány, hogy az embereknek a lehető legjobb legyen Magyarországon.