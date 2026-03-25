Orbán Viktor Esztergomban: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy
Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. Mutatjuk, miről beszélt a kormányfő.
Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnököt Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás terén is hatalmas tömeg fogadta, épp ugyanúgy, ahogy az előző állomásokon is.
Orbán Viktor: Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!
A kormányfő azzal kezdte beszédét: arra kéri az egybegyűlteket, hogy április 12-én Esztergom támogassa Erős Gábort. Kiemelte: lojális emberekre, bajtársakra van szüksége, és Erős Gábor épp ilyen. Hozzátette: a város díszpolgáraként mindig örömmel látogat ide. Aláhúzta: ahol eddig járt, ott mindenhol azt tapasztalta, hogy rengetegen vannak a nemzeti kormány támogatói.
Mi vagyunk többen, győzni fogunk!
Orbán Viktor arról beszélt: az utóbbi időben minden irányból fenyegetés éri Magyarországot, a magyar embereket. "Fenyegetnek minket a tiszások, fenyegetnek minket az ukránok, fenyegetnek minket Brüsszelből. Mindenhonnan fenyegetnek bennünket, mert azt akarják, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, és ne nemzeti kormány álljon a következő négy évben Magyarország élén!"
A miniszterelnök kiemelte:
Bennünket nem lehet se megfenyegetni, se zsarolni, mert Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!
A miniszterelnök arról is beszélt: sokan jöttek el, akiknek Magyarország a szenvedélye, ugyanakkor biztos benne, hogy a tömeg szélén vannak olyan érdeklődők is, akik - ahogy fogalmazott - "maguk sem tudják, melyik lábukra álljanak, ha majd eljön április 12.".
"És ott valahol hátul, a félhomályban vannak tiszások is, akik jó, hogy eljönnek, mert végre tudunk velük beszélni. El tudjuk nekik mondani, micsoda különbség van közöttünk" - utalt arra, hogy a csendes erőt képviselő nemzeti oldallal ellentétben a Tisza Párt rendbontói agresszióval igyekeznek sok esetben megoldani a politikai nézetkülönbségeket. Kiemelte: itt a tiszások is szeretetet, összefogást, az ország iránti elkötelezettséget láthatnak.
Orbán Viktor kiemelte: a választások után nemzeti egységre lesz szükség, és ez minden magyar embert érint.
Az elmúlt négy év háborús időszaka ellenére sikereket ért el Magyarország
A miniszterelnök az elmúlt négy év igazságtalanságairól is beszélt. Kiemelte: ilyen igazságtalanság az orosz-ukrán háború, amihez semmi közünk, mégis blokkolja a gazdaságot egész Európában. "Háborús időkben hiába dolgozunk, nem tudunk elérni magas gazdasági növekedést" - magyarázta, hozzátéve: ez rendkívül igazságtalan. Aláhúzta: ebben a nehéz helyzetben is megtett mindent a nemzeti kormány, hogy az embereknek a lehető legjobb legyen Magyarországon.
"Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol ugyan csak egy százalékos gazdasági növekedés van, de 11 százalékkal növeltük a minimálbért."
Ezt követően az Európában egyedülálló, fiatalokat célzó lakásvásárlási rendszert emelte ki. "Egész Európában a magyar fiatalok tudnak legkönnyebben saját otthonhoz jutni - a háború árnyékában!"
Hiába a háború, de a nyugdíjasok visszakapták a 13. havi nyugdíjat, sőt, elindult a 14. havi nyugdíj bevezetése is. Emellett a munkahelyek száma is folyamatosan nőtt az utóbbi években. Kiemelte: a következő ciklusban vállalja, hogy elérjük az ötmillió dolgozót és az egymillió forintos átlagbért!
Ezt követően a család fontosságáról beszélt. Aláhúzta: világon egyedülálló a legalább kétgyermekes anyák élethosszig tartó adómentessége, amit a nemzeti kormány bevezetett Magyarországon.
Arról is beszélt: 2022 februárjában, a választások előtt azt vállalta a Fidesz: ebből a háborúból ki fogunk maradni. Ezt a kormány meg is tartotta.
Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket!
Orbán Viktor arra is emlékeztetett: a 2022-es választásokkor a magyarok és a Fidesz-KDNP között egy háborúellenes szövetség született, amit most, április 12-én meg kell újítani. Kimaradni a háborúból ugyanis csakis nemzeti egységgel lehet, épp ezért a korábbinál többen kell, hogy részt vegyenek ebben a szövetségben.
Kimaradni csakis úgy lehet, ha olyan kormányunk van, aki mögött a béke ügyében és a kimaradás ügyében nemzeti egység van.
Magyarországot nem lehet zsarolni
A kormányfő arról is beszélt: különleges a mostani választási kampány, mert teljes nemzetközi figyelem övezi. Sőt, számos ország titkosszolgálata itt dolgozik. Ez azt mutatja, hogy a választásnak van tétje, amely túlmutat Magyarországon – állapította meg. Két erő feszül ugyanis egymásnak ma Európában: a háborúellenesek és a háborúpártiak. Vannak, akik Ukrajnát a saját népük elé helyezik, és vannak, akik a saját népük érdekeit nézik.
Magyarország az élő példa arra, hogy ha akarsz, kimaradhatsz, csak akarnod kell. Ezért fontos a választás
– emelte ki a miniszterelnök.
Az ukrán fenyegetésről szólva azt mondta: nem hagyjuk, hogy bárki fenyegesse az országunkat.
A szerdai kormányülésen épp ezért fontos döntés született.
Fokozatosan leállítjuk azt a gázmennyiséget, ami ma Magyarországról megy Ukrajna felé. Amíg nem kapjuk meg az olajunkat, egy köbméternyi gázt sem fognak kapni Magyarországról!
Leszögezte, hogy a Barátság kőolajvezetéket az ukránoknak újra kell indítaniuk. Amíg nem teszik meg, semmilyen pénzügyi támogatást nem kapnak Brüsszelből, mert ezt a magyar kormány meg fogja akadályozni.
Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy - még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket
Orbán Viktor elmondta, hogy az EU hitelt vesz fel a bankároktól és azt kölcsönadja Ukrajnának, amit akkor kell visszafizetniük, ha az oroszok jóvátételt fizetnek. A hitel mögött a tagállamok biztosítják a fedezetet. Ez azt jelenti, hogyha ukránbarát kormányt választunk, aki ezt elfogadja, akkor még a gyerekeink is törleszteni fogják a hitelt – tette hozzá.
Azt mondta, a miután a bankároknak vissza kell adni a pénzt, a nemzetállamoknak kell helytállni.
Hosszú éveken fogják fizetni az adósságokat. A tiszásokhoz szólva azt mondta, mindez azt jelenti, hogy a gyermekeink, és az unokáink is törleszteni fogják ezt a hitelt. Így teszik őket adósrabszolgává. A kormányfő azt mondta, nekik van tapasztalatuk, ez a legkeményebb valuta az európai politikában. Ahhoz, hogy nemet tudjanak mondani, tiszta fej, hidegvér, és biztos kéz kell. Ma ezt csak ők tudják megadni Magyarországnak.
Aláhúzta: ahhoz, hogy nemet lehessen mondani a háborúra és az ország kizsebelésére, arra tiszta fej, hidegvér és biztos kéz kell. Ma ez a Fidesz-KDNP.
Orbán Viktor úgy látja, jó érzései vannak a választásokkal kapcsolatban. Ismeri a saját népét. Hozzátette: egyre többen jönnek elő, és meg fogják nyerni ezt a választást. Úgy fogalmazott, nem holnap reggel lesz a választás, addig lesz itt némi munka. Azt mondta, az amerikaiak szerint a választópolgár inkább hisz a szomszédjainak, mint a politikusnak. Arra kérte, beszéljenek a szomszédokkal, és mondják el mi a választás tétje. Arra kérte a jelenlevőket, őt is bátorítsák, mert nagy munka áll előtte.
Ha nemzeti kormány lesz, hazánk biztonságban lesz. Ha ukránbarát kormány lesz, elveszítünk mindent, amiért az elmúlt 16 évben ez az ország megdolgozott!
- emelte ki a kormányfő.
Orbán Viktor országjárása nem ér véget Esztergomban!
Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, csütörtökön, március 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre