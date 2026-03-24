Végeláthatatlan tömeg, rengetegen várták Nagykanizsán Orbán Viktort - Galéria

Ahogy már szinte megszokhattuk, országjárása mostani állomásán is rengetegen voltak kíváncsiak Orbán Viktorra. Nagykanizsán megtelt az Erzsébet tér, az emberek egyértelműen a béke pártján állnak.

Rengetegen gyűltek össze az országjárás nagykanizsai állomásán

Folytatódik az országjárás

A miniszterelnök szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) szólal fel.

