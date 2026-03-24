Orbán Viktor: Egy ukránbarát nem csak háborúba vinné az országot, hanem a magyarok pénzét is Ukrajnába küldené

Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy mennyire fontos most megújítani a háborúellenes szövetséget.

Azért gyűltünk össze, mert befordultunk a célegyenesbe!

- mondta a kormányfő, majd hozzátette: Azért jöttem le önök közé, hogy elmondja, én hogyan látom, mi a választás tétje.

Arra kérem Önöket, hogy voksaikkal támogassák Cseresnyés Pétert, aki továbbra is stabil támaszom a kormányzásban

– hangsúlyozta Orbán Viktor nagykanizsai fórumának kezdetén.

A miniszterelnök köszönetet mondott a korábbi támogatásért, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy erősítsék meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. A kormányfő a Tisza Párt szimpatizánsainak is megköszönte a részvételt, jelezve, hogy hozzájuk is szólni kíván.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegelnivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.

Azt mondta, a tiszások ócsárolják a munkánkat, és acsarkodnak ránk. Nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Mindent megtesznek a szolgálatok annak érdekében, hogy ukránbarát kormány kerüljön Magyarország élére” – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok közös szenvedélye Magyarország, amiért most egységesen ki kell állni.

A kampány nekünk nem tehertétel, hanem egy lehetőség, hogy az egyformán gondolkodók összejöhessenek

– jelentette ki a miniszterelnök. Leszögezte, el kell utasítani minden acsarkodást.

„A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat” – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.

Hozzátette, hogy a háború következtében mintegy 10 milliárd eurós veszteség érte az országot, ugyanakkor hangsúlyozta: ennek ellenére jelentős eredményeket sikerült elérni. Kiemelte, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik úgy, hogy a gazdaság mindössze 1 százalékkal bővül – erre egyetlen európai ország sem volt képes.