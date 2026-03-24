RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Egy ukránbarát nem csak háborúba vinné az országot, hanem a magyarok pénzét is Ukrajnába küldené

Orbán Viktor gigantikus tömeg előtt szólalt fel Nagykanizsán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 18:49
Módosítva: 2026.03.24. 20:22
országjárás Orbán Viktor Békemenet

Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy mennyire fontos most megújítani a háborúellenes szövetséget.

nagykanizsa országjárás
Orbán Viktor rengeteg ember előtt szólalt meg / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Azért gyűltünk össze, mert befordultunk a célegyenesbe!

- mondta a kormányfő, majd hozzátette: Azért jöttem le önök közé, hogy elmondja, én hogyan látom, mi a választás tétje.

Arra kérem Önöket, hogy voksaikkal támogassák Cseresnyés Pétert, aki továbbra is stabil támaszom a kormányzásban

– hangsúlyozta Orbán Viktor nagykanizsai fórumának kezdetén.

A miniszterelnök köszönetet mondott a korábbi támogatásért, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy erősítsék meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. A kormányfő a Tisza Párt szimpatizánsainak is megköszönte a részvételt, jelezve, hogy hozzájuk is szólni kíván.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegelnivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.

Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda

Azt mondta, a tiszások ócsárolják a munkánkat, és acsarkodnak ránk. Nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Mindent megtesznek a szolgálatok annak érdekében, hogy ukránbarát kormány kerüljön Magyarország élére” – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok közös szenvedélye Magyarország, amiért most egységesen ki kell állni. 

A kampány nekünk nem tehertétel, hanem egy lehetőség, hogy az egyformán gondolkodók összejöhessenek

– jelentette ki a miniszterelnök. Leszögezte, el kell utasítani minden acsarkodást.

„A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat” – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.

Hozzátette, hogy a háború következtében mintegy 10 milliárd eurós veszteség érte az országot, ugyanakkor hangsúlyozta: ennek ellenére jelentős eredményeket sikerült elérni. Kiemelte, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik úgy, hogy a gazdaság mindössze 1 százalékkal bővül – erre egyetlen európai ország sem volt képes.

Hozzátette: a kormány nemcsak visszaállította a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdte a 14. havi rendszer kiépítését is. Arról is beszélt, hogy Magyarország családbarát országot épít, és nem engedi, hogy a családokat gúny tárgyává tegyék. Mint mondta, 

az apa férfi, az anya nő, ebben nincs vita. 

Felidézte, hogy megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt, és azokat az édesanyákat, akik legalább két gyermeket nevelnek, adómentessé tették, mert – mint fogalmazott – a családokat az anyák tartják össze.

A miniszterelnök a munkaalapú gazdaság fontosságát is hangsúlyozta: nem segélyalapú rendszert akarnak, hanem azt, hogy mindenkinek legyen munkája. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,7 millióan, és célja, hogy a következő ciklus végére ez a szám elérje az 5 milliót, miközben az átlagbér az egymillió forint lesz.

A fiatalok helyzetéről szólva kijelentette: ma Magyarországon a legkönnyebb saját otthonhoz jutni. Felidézte Nagy Imre újratemetését, ahol úgy fogalmazott, a hatodik koporsóban az ő következő húsz évük is ott fekszik. Most azt üzente a fiataloknak: 

ha egy ukránbarát kormány kerül hatalomra, akkor a következő húsz évüket elveszíthetik.

„Az európai gazdaság bajban van, nincs pénz, ezért az unió hitelt vesz fel Ukrajna megsegítésére, amire a tagállamok szolgáltatják a fedezetet. Az ukránoknak pedig csak akkor kell fizetni, hogyha legyőzték az oroszokat. Ezzel pedig még az unokáinkat is eladósítanák” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, amennyiben megkapja a felhatalmazást a további kormányzáshoz, továbbra is gátat szab az unió háborús pszichózisának.

SZAK7089
Fotó: Szakony Attila 

Nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat, és elvigyék a pénzüket Ukrajnába

– emelte ki a kormányfő. Elmondta, a következő négy évben számolni kell a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus következményeivel egyaránt.

„Óriási bravúr, hogy a közel-keleti konfliktus és az ukrán olajblokád ellenére képesek voltunk alacsonyan tartani a rezsiárakat, illetve be tudtunk vezetni egy árstopot az üzemanyagra” – jelentette ki Orbán Viktor. Kijelentette, emellett az iráni konfliktus következményeként a közeljövőben újabb migrációs hullámra kell számítani Európában. 

Tudni kell nemet mondani a háborúból való kimaradásra, és az illegális bevándorlásra is. Ebben a pillanatban tapasztalatra és biztonságra van szükségünk, és jelenleg a Fidesz az egyetlen biztos választás

– jelentette ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor rámutatott: a hosszú ideje tartó kormányzás nem gyengíti, hanem éppen erősíti őket, hiszen a mostani helyzetben tapasztalatra van szükség, és anélkül nem lehet megfelelni az előttünk álló kihívásoknak.

A kormányfő arról is beszélt, hogy olyan korszakot élünk, amikor a biztonság a legfontosabb érték, ezért ezt kell szem előtt tartani a döntéseknél. Hangsúlyozta, hogy 

jelentős erők mozdultak meg Magyarország ellen, ezért különösen fontos az éberség. 

A kormányfő köszönetet mondott az eddigi támogatásért, megjegyezve, hogy ő is ember, és fontos számára a bizalom.

Úgy fogalmazott: az elmúlt évek eredményei alapján nincs ok arra, hogy abbahagyják. Szerinte az országnak olyan miniszterelnökre van szüksége, aki elkötelezett a nemzeti ügyek iránt. 

A jelenlévőket arra biztatta, hogy az előttünk álló 19 napban tegyék oda magukat, hogy április 12-én jelentős győzelmet arathassanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
