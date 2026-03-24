Orbán Viktor: Egy ukránbarát nem csak háborúba vinné az országot, hanem a magyarok pénzét is Ukrajnába küldené
Orbán Viktor gigantikus tömeg előtt szólalt fel Nagykanizsán.
Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy mennyire fontos most megújítani a háborúellenes szövetséget.
Azért gyűltünk össze, mert befordultunk a célegyenesbe!
- mondta a kormányfő, majd hozzátette: Azért jöttem le önök közé, hogy elmondja, én hogyan látom, mi a választás tétje.
Arra kérem Önöket, hogy voksaikkal támogassák Cseresnyés Pétert, aki továbbra is stabil támaszom a kormányzásban
– hangsúlyozta Orbán Viktor nagykanizsai fórumának kezdetén.
A miniszterelnök köszönetet mondott a korábbi támogatásért, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy erősítsék meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. A kormányfő a Tisza Párt szimpatizánsainak is megköszönte a részvételt, jelezve, hogy hozzájuk is szólni kíván.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegelnivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.
Azt mondta, a tiszások ócsárolják a munkánkat, és acsarkodnak ránk. Nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.
Mindent megtesznek a szolgálatok annak érdekében, hogy ukránbarát kormány kerüljön Magyarország élére” – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok közös szenvedélye Magyarország, amiért most egységesen ki kell állni.
A kampány nekünk nem tehertétel, hanem egy lehetőség, hogy az egyformán gondolkodók összejöhessenek
– jelentette ki a miniszterelnök. Leszögezte, el kell utasítani minden acsarkodást.
„A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat” – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.
Hozzátette, hogy a háború következtében mintegy 10 milliárd eurós veszteség érte az országot, ugyanakkor hangsúlyozta: ennek ellenére jelentős eredményeket sikerült elérni. Kiemelte, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik úgy, hogy a gazdaság mindössze 1 százalékkal bővül – erre egyetlen európai ország sem volt képes.
Hozzátette: a kormány nemcsak visszaállította a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdte a 14. havi rendszer kiépítését is. Arról is beszélt, hogy Magyarország családbarát országot épít, és nem engedi, hogy a családokat gúny tárgyává tegyék. Mint mondta,
az apa férfi, az anya nő, ebben nincs vita.
Felidézte, hogy megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt, és azokat az édesanyákat, akik legalább két gyermeket nevelnek, adómentessé tették, mert – mint fogalmazott – a családokat az anyák tartják össze.
A miniszterelnök a munkaalapú gazdaság fontosságát is hangsúlyozta: nem segélyalapú rendszert akarnak, hanem azt, hogy mindenkinek legyen munkája. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,7 millióan, és célja, hogy a következő ciklus végére ez a szám elérje az 5 milliót, miközben az átlagbér az egymillió forint lesz.
A fiatalok helyzetéről szólva kijelentette: ma Magyarországon a legkönnyebb saját otthonhoz jutni. Felidézte Nagy Imre újratemetését, ahol úgy fogalmazott, a hatodik koporsóban az ő következő húsz évük is ott fekszik. Most azt üzente a fiataloknak:
ha egy ukránbarát kormány kerül hatalomra, akkor a következő húsz évüket elveszíthetik.
„Az európai gazdaság bajban van, nincs pénz, ezért az unió hitelt vesz fel Ukrajna megsegítésére, amire a tagállamok szolgáltatják a fedezetet. Az ukránoknak pedig csak akkor kell fizetni, hogyha legyőzték az oroszokat. Ezzel pedig még az unokáinkat is eladósítanák” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, amennyiben megkapja a felhatalmazást a további kormányzáshoz, továbbra is gátat szab az unió háborús pszichózisának.
Nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat, és elvigyék a pénzüket Ukrajnába
– emelte ki a kormányfő. Elmondta, a következő négy évben számolni kell a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus következményeivel egyaránt.
„Óriási bravúr, hogy a közel-keleti konfliktus és az ukrán olajblokád ellenére képesek voltunk alacsonyan tartani a rezsiárakat, illetve be tudtunk vezetni egy árstopot az üzemanyagra” – jelentette ki Orbán Viktor. Kijelentette, emellett az iráni konfliktus következményeként a közeljövőben újabb migrációs hullámra kell számítani Európában.
Tudni kell nemet mondani a háborúból való kimaradásra, és az illegális bevándorlásra is. Ebben a pillanatban tapasztalatra és biztonságra van szükségünk, és jelenleg a Fidesz az egyetlen biztos választás
– jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor rámutatott: a hosszú ideje tartó kormányzás nem gyengíti, hanem éppen erősíti őket, hiszen a mostani helyzetben tapasztalatra van szükség, és anélkül nem lehet megfelelni az előttünk álló kihívásoknak.
A kormányfő arról is beszélt, hogy olyan korszakot élünk, amikor a biztonság a legfontosabb érték, ezért ezt kell szem előtt tartani a döntéseknél. Hangsúlyozta, hogy
jelentős erők mozdultak meg Magyarország ellen, ezért különösen fontos az éberség.
A kormányfő köszönetet mondott az eddigi támogatásért, megjegyezve, hogy ő is ember, és fontos számára a bizalom.
Úgy fogalmazott: az elmúlt évek eredményei alapján nincs ok arra, hogy abbahagyják. Szerinte az országnak olyan miniszterelnökre van szüksége, aki elkötelezett a nemzeti ügyek iránt.
A jelenlévőket arra biztatta, hogy az előttünk álló 19 napban tegyék oda magukat, hogy április 12-én jelentős győzelmet arathassanak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre