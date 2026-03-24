Őrületesen édes, a kicsi huszárok is Orbán Viktor akarják látni Nagykanizsán
Egyértelmű, hogy a legfiatalabbak is látni akarják a miniszterelnököt.
Orbán Viktor Nagykanizsán folytatja ma az országjárását, ahol ismét rengetegen gyűltek össze. Curtis és Radics Gigi fellépése előtt már zúgott, a "Ria, ria Hungária", és azt is kiszúrtuk, hogy a nagykanizsai Békemenet első sorában kicsi huszárok jelentek meg.
Ennél édesebbet ma nehéz lesz találni:
Nem csak gyerekek, felnőttek közül is többen érkeztek huszár ruhában. Elképesztő látványt nyújtott a nézőtéren a sok huszárcsákó. A huszárok az első sorban álltak, hogy felsorakozzanak Orbán Viktor mellett. A magyar huszárok a történelem során mindig kiálltak a magyar szabadságért, a békéért, amire most is nagy szükség van.
Bencsik András Szemere Bertalant idézve mondta el, hogy miért vettek részt a huszárok a mai országjáráson Nagykanizsán.
Orbán Viktor országjárása, ide látogat még el a héten a miniszterelnök:
Március 25. Esztergom - 18:00 óra
Március 26. Törökszentmiklós - 18:00 óra
Március 27. Veszprém - 16:00 óra, Győr - 18:00 óra
Március 28. Pécel - 16:00 óra
Március 29. Békéscsaba - 16:00 óra
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre