Óriási tömeg várja Orbán Viktort Nagykanizsán
Nagykanizsa sem akar elmaradni az országjárás többi állomásától.
Kedden Nagykanizsán tartja a háborúellenes országjárásának következő állomását miniszterelnök. Ahogy a korábbi állomásokon, az Erzsébet téren is tömött sorokban állnak az emberek és várják Orbán Viktort.
A kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn pedig Kecskeméten folytatta programsorozatát. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.
