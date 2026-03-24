Óriási tömeg várja Orbán Viktort Nagykanizsán

Kedden Nagykanizsán tartja a háborúellenes országjárásának következő állomását miniszterelnök. Ahogy a korábbi állomásokon, az Erzsébet téren is tömött sorokban állnak az emberek és várják Orbán Viktort.

Fotó: Szakony Attila

A kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn pedig Kecskeméten folytatta programsorozatát. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.

Fotó: Szakony Attila