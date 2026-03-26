Tiszás ügynökbotrány: újabb bizonyíték, hogy a Tisza Zelenszkijhez húz – Videó

Egyre jobban látszik, hogy melyik oldalhoz húz Magyar Péter. A Tisza Párt több szálon is kötődik Ukrajnához, az ügynökbotrány pedig azt vetíti elő, hogy milyen lenne Magyarország, ha ukránbarát kormányzás lenne.

„A Tisza Pártban ki-be járnak az ukrán kémek”

Fotó: NurPhoto via AFP/AFP

A Tisza Párt egyértelműen Ukrajnához kötődik. A tiszás ügynökbotrány kapcsán, valamint a napokban az országot lázban tartó felháborító fejlemények kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is cselekedett. Egyre jobban látszik az is, milyen lenne, ha Magyarországon ukránbarát kormányzás lenne. Orbán Viktor miniszterelnök videóban szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy parancsolja haza az ügynökeit. Korábban ugyanis nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit – közölte a Ripost.

Van egy magyar sorosista újságíró, külföldi titkosszolgálatokkal dolgozik együtt magyar emberként. A külföldi titkosszolgálatoknak megadta Szijjártó Péter számát és megkapta Szijjártó Péter beszélgetését. A beszélgetés teljesen érdektelen, mert arról szól, hogy Szijjártó Péter segített a szlovákoknak egy diplomáciai gesztust elintézni. Azt is elmondta ez az újságíró, hogy ő Orbán Anita kampánystábjában benne volt, ő fogja átvilágítani a külügyminisztériumot, amit Orbán Anita fog vezetni, onnantól kezdve csak azok az emberek lehetnek ott, akik ennek a külföldi titkosszolgálati rendszernek megfelelnek

– mondta videójában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A Tisza Párt külügyi szakértője, Orbán Anita nem cáfolta, hogy ismeri Panyi Szabolcsot. Orbán Balázs szerint gyanús, hogy a Tisza Párt a piacon csak az ukránokat találja meg, hiszen az általuk létrehozott Tisza Világ applikációt is ukránok fejlesztették. Az is feltűnik ebből, milyen lenne egy ukránpárti kormányzás Magyarországon.