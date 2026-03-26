Lebukott: sikerült azonosítani a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust
Ő a kedden napvilágot látott ukrán hátterű kémügy egyik főszereplője.
Az Indexnek sikerült megtalálnia – még egy hivatalos pártfotón is – az egyik tiszás informatikust, aki a kedden napvilágot látott ukrán hátterű kémügy egyik főszereplője. Mint ismert, kedden reggel a Direkt36 tett közzé egy hosszú cikket, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. A zavaros, számos ponton nem alátámasztott cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két férfi – írja a Magyar Nemzet.
A kém, a téglák és a Tisza Párt
Kedden délután azonban rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő nemzetbiztonsági bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy
a két férfi konkrétan külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, sőt még engedélyköteles titkosszolgálati eszközök beszerzésétől sem riadtak vissza.
A Direkt36 cikkében csak Buddhaként emlegetett, a nemzetbiztonsági bizottság dokumentumában pedig MT monogrammal jelölt férfi nem más, mint Maróti Tamás.
A férfiról a tiszás források is azt állították: mindig is kicsit furcsán viselkedett.
Nagyon korán a Tiszához került, és állandóan gyanakodott mindenkire. Magyar Pétert is folyton arról győzködte, hogy téglák vannak a pártban. Rengeteget dolgozott azon is, hogy kivizsgálja, ki áll a szimpatizánsok adatainak kiszivárogtatása mögött.
A lap még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálta „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulóverben éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.
Maróti Tamásról kedden a következő, titkosítás alól feloldott részletek derültek ki:
- brit–magyar kettős állampolgár, aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.
- Korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, miután azt állította, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni.
- Jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. (Ez utóbbi információ azért is érdekes, mert a H. D. monogrammal jelölt társa, a másik tiszás informatikus pedig éppen az észt szolgálatokkal állhat kapcsolatban a róla közzétettek alapján – a szerk.).
- 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles kettős felhasználású terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal.
- A Tiszához köthető másik informatikussal folytatott kapcsolata során tudomást szerzett annak titkosszolgálati kapcsolatrendszeréről, és közreműködött azokban a tárgyalásokban, amelyek engedélyköteles titkosszolgálati eszközök (kémszoftver, jelzavaró, kép- és hangrögzítésre álcázott módon alkalmas eszköz) beszerzését célozták.
Brit cége buktatta le, az ukrán aranykonvoj tiszás ügyvédje is előkerült
Maróti Tamás beazonosításában a férfi brit háttere is segített a lapnak. 2019-ben ugyanis éppen az Egyesült Királyságban hozott létre egy céget, a Stohastik Ltd.-t, amelynek alapító dokumentumában Maróti lakcímeként a Carl Lutz rakpart 29. szerepelt. Ez a cím a Google-utcakeresőn szereplő fotó alapján pedig nem más, mint egy dunai állóhajó.
Márpedig a Direkt36 keddi cikkéből kiderült, hogy az egyik gyanúsítottnál tartott házkutatásra éppen egy budapesti hajón került sor.
A Direkt36 újságírói, Wirth Zsuzsanna és Pethő András a kritikák ellenére kitartottak cikkük állításai mellett, és azt állították, hogy az AH főigazgatójának levele nem adott érdemi választ. A rendelkezésre álló információk alapján azonban felmerült, hogy nem egy összeesküvést tártak fel, hanem egy kémelhárítási akcióba ütközhettek. A két szerző később a Telexen videóinterjút közölt Szabó Bencével, aki feltehetően a cikkük egyik fő forrása volt. A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozóját időközben hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki. Szabó az interjúban megismételte a Direkt36 narratíváját, és egy konspiratív életmódot írt le az általa Buddhaként emlegetett Marótiról. Azt mondta róla, hogy egy irodahajóra költözött, minden eszköze titkosított volt, és próbált láthatatlan maradni.
Az ügy abszurditását pedig tovább fokozza az a tény is, hogy a hivatali visszaéléssel gyanúsított rendőr ügyvédje nem más, mint az a Laczó Adrienn, aki az ukrán aranykonvojbotrány gyanúsítottjait is képviseli.
Laczó nyilvánvalóan nem véletlenül tűnik fel már a második, Tisza Párthoz köthető, ukrán érintettségű történetben.
A korábbi bírónő ugyanis több szálon is kapcsolódik a Tisza Párthoz. A sajtóban korábban is megjelent, hogy rendszeresen egyeztetett Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével a párt „igazságügyi helyreállítási tervéről”.
Laczó Adrienn egy korábbi Facebook bejegyzésében pedig ezt írta: „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomod-magammal együtt – a Tisza Pártban látom.”
Itt tart a hivatalos eljárás
Rendőrségi információink alapján a két érintett informatikusnál a hatóságok adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja ezeket a személyeket. Ez vélhetően a gyakorlatban illegális lehallgatókészülékeket jelent, amelyek felhasználási szándéka a párthoz köthető szakemberek esetén jelenleg tisztázatlan.
