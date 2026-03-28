Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyjuk!

Orbán Viktor március 28-án szólalt fel Pécelen, a Kossuth téren. Országjárása következő állomásán is kitörő lelkesedéssel fogadta őt a tömeg. magyarország miniszterelnöke kiemelte: Tudjuk, hogy a Tisza kijevi bábkormánya beengedné Ukrajnát az EU-ba, amivel belevinnének minket a háborúba, elvennék a magyarok pénzét és tönkretennék a magyar gazdákat. Egy Tisza-kormány beletolná hazánkat a brüsszeli ukrán hadikölcsönök finanszírozásába is, amivel adósrabszolgává tennék és kizsebelnék a magyarokat. Ki akarják vezetni az olcsó orosz energiát is. Ha ez megtörténik, jönnek az 1000 forintos benzinárak és megszűnik a rezsicsökkentés, amivel minden magyar elvesztené egy havi jövedelmét. A Tisza Párt vezetői nem tudnak nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, mert a Tiszát Brüsszel és Kijev támogatja. Nemet kell mondanunk az ukránoknak, nemet mondani pedig egyedül a nemzeti kormány képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor Pécelen. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

„Azért jöttem, hogy az áprilisi választáson támogassák Katus Norbertet” – kezdte beszédét országjárásának péceli állomásán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a képviselőjelölt egy becsületes ember és miután a Fidesz–KDNP megnyeri a választást, ilyen politikusokra van szüksége az Országgyűlésbe.

Előbb azonban meg kell nyerni a választást, addig pedig még van két hét

– mutatott rá Orbán Viktor.

Arra biztatta az embereket, beszéljenek az ismerőseikkel és figyelmeztessék őket, mi is a választás tétje. Arról is beszélt, általában három féle ember van ezeken a nagygyűléseken: vannak a kormánypárti szavazók, akiknek egy közös szenvedélyük van: Magyarország. Vannak bizonytalanok is, akik még nem döntöttek, de nyitottak a jobboldalra. Vannak azonban tiszások is, akik azért jöttek, hogy elrontsák a mi együttlétünket. Orbán Viktor szerint utóbbi csoportnak meg kell értenie, hogy ők csak vendégek, és nem ronthatják el a jobboldal találkozóját. "Nem hagyjuk" - kezdte el a tömeggel kántálni a tömeggel a miniszterelnök.

– Azt a jó tanácsot adnám a tiszásoknak, hogy ne hagyják, hogy megkeményedjen a szívük, ugyanis gyűlöletre nem lehet hazát építeni – jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a tiszások egy ukránbarát kormányt akasztanának a magyarok nyakába. Hozzátette, a brüsszeli elit hitelekkel akarja kifosztani az európaiakat, az uniós országokat, a pénzt pedig Ukrajnának adnák. Felhívta a figyelmet, a hiteleket csak akkor kellene visszafizetni, hogyha Ukrajna legyőzte Oroszországot, és Oroszország kártérítést fizetett.

Ezekkel a hitelekkel adósrabszolgává válna a magyarok több generációja

– hangsúlyozta Orbán Viktor.