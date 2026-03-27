Orbán Viktor: Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad

Hihetetlen energia van Magyarország miniszterelnökében. Március 27-én, országjárása folytatásaként, mindjárt két helyszínre is ellátogatott Orbán Viktor.

Orbán Viktor Győrben tartott beszédet. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor először Veszprémbe érkezett, ahol kiemelte, hogy a világban ismét olyan veszélyek erősödnek, amelyekért nem Magyarország felelős, utalva a közel-keleti konfliktusokra.

Győr sorsa az április 12-ei választáson dől el, ezért szavazzanak a Fidesz-KDNP jelöltjeire.

– kezdte a miniszterelnök győri beszédében, majd átadta a mezőfalviak és a győriek üzenetét arról, hogy a Fidesz győzni fog. Majd megköszönte, hogy Győrben is nagyon sokan eljöttek meghallgatni a beszédét és arra kérte az egybegyűlteket, hogy szavazzanak a Fidesz helyi képviselőjelöltjeire.

A kormányfő azzal folytatta, hogy a téren azok mellett akik szuverenitás pártiak, vannak bizonytalanok és vannak olyanok is akik azért jöttek, hogy elrontsák a Fidesz gyűlés hangulatát.

A miniszterelnök szerint azonban ezt a Fidesz közössége nem engedi, mert a Fidesz közösségét s szeretet és az összefogás ereje határozza meg, míg a másik, a tiszás oldalt a gyűlölet határozza meg.

Ne keményítsétek meg a szíveteket, mert onnan nincs visszaút

- üzente Orbán Viktor a tiszás ellentüntetőknek.

Ezt követően Győr fontosságát emelte ki a miniszterelnök a választási küzdelemben.

Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot. Nem akarom termelési beszámolóvá alakítani a beszédemet, de Győr képes volt tíz év alatt háromszorosára növelni a gazdasági tevékenységét

- mondta a kormányfő, majd arra kért mindenkit, legyen büszke arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség Magyarországon.

Én azt vállaltam, hogy olyan gazdasági rendszert építünk, ahol minden ember talál munkát és megtalálja a számítását. Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad

- tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök kitért az elmúlt négy, háborús évre is.

A háború árnyékában kellett végigcsinálni ezt a négy évet. Amikor szembefújt a szél, harcoltunk, kitűztünk célokat és megpróbáltuk megvalósítani. Vállaltuk és megcsináltuk, kívül tartottuk Magyarországot a háborún. Vállaltam, hogy nem csináltunk olyat, hogy a nyugdíjasokkal fizettetjük meg a háború árát. Tisztelet Magyarország nyugdíjasainak!

- hangsúlyozta Orbán Viktor, aki egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a Fidesz kormány nem hagyta, hogy feladjuk a munkaalapú gazdaságot.

Nem adtuk fel azt a gondolatunkat sem, hogy csak akkor lesz nyugodt élet, ha a családok megkapják ami nekik jár. Nem hagytuk hogy gúnyolódjanak a családokkal. A családoknak megélhetésre és kenyérre is szükségük van. Azért dolgozunk hogy ne alakuljon ki az az igazságtalan helyzet, hogy aki gyermeket vállal, alacsonyabb életszínvonalon él, mint az, aki nem vállal

– mutatott rá a kormányfő, emlékeztetve arra, hogy a kormánya kétszeresére növelte a gyerekek utáni adókedvezményt, s az egész világon csak Magyarország biztosítja az adómentességet azoknak az anyáknak, akik legalább két gyereket vállaltak.