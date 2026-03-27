Orbán Viktor Veszprémben: Becsületbeli ügy, hogy eljöjjünk Veszprémbe!
Veszprémben mondott beszédet Orbán Viktor pénteken.
Tovább pörög Orbán Viktor országjárása: a kormányfő pénteken Veszprémben és Győrben is találkozik a támogatóival.
A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be a pénteki programot:
Ma duplázunk! Gyertek, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség! Én ott leszek!
Beszédét Orbán Viktor úgy kezdte: „Mezőfalváról jövök. Mezőfalván gyűltek össze a magyar mezőgazdaság családi vállalkozói. Rengetegen voltunk, vidéki emberek”.
Azt üzenik a veszprémieknek, hogy legalább annyira nyerjenek, mint ők fognak otthon
Hozzátette: „Mondtam Péternek, becsületbeli ügy is, hogy eljöjjünk Veszprémbe!”
Veszprémben a nemzeti oldalnak elnyerni a bizalmat mindig is nehéz volt. Ez egy olyan választókerület, amiért mindig meg kellett harcolni – mondta Orbán Viktor, arra kérve a veszprémieket, támogassák Ovádi Pétert, a kormánypártok képviselőjelöltjét. „Mindig számíthattam rá, a kormány legnehezebb csatáiban is ott állt mögöttünk”.
Hozzátette: az elmúlt négy év nagyon nehéz és igazságtalan volt.
„Nagyon sok álmunk és célunk van amit együtt közösen el fogunk érni¨ – mondta el a rendezvény kezdetén Ovádi Péter, a kormánypártok Veszprém vármegye 1-es választókörzeti jelöltje. Az eseményen Hegedűs Barbara, a Fidesz-KDNP jelöltje a Veszprém 2. számú választókörzetben (Balatonfüred és Várpalota térségében) kiemelte,
az április 12-i választás tétje óriási.
Navracsics Tibor a rendezvényen elmondta, hogy mindig számíthattak rá vármegyében. Most viszont ő kér segítséget, azt, hogy a polgárok védjék meg az elmúlt 16 évet.
Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket
– utalt Magyar Péterre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Győzzön a Fidesz-KDNP Veszprémben és az egész vármegyében is. Legyen ott mindenki – tette hozzá.
A miniszterelnök hangsúlyozta: olyan országot építenek, ahol a kiindulópontot a család jelenti, és folytatják a családbarát Magyarország felépítését. Kiemelte, hogy még a háború árnyékában is olyan intézkedéseket tudtak megvalósítani, amelyek más országokban nem sikerültek, példaként említve a kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét.
A kormányfő szerint:
Be kell látnunk, hogy a családokat az asszonyok tartják egyben, ezért a kormány politikájának középpontjában a nők és a gyermekek védelme áll. Hozzátette: nem tartja igazságosnak, hogy a gyermekvállalás életszínvonal-csökkenéssel járjon, ezért vezették be és duplázták meg a gyermekek után járó adókedvezményt.
Ígéretet tett arra is, hogy amennyiben újabb négy évre kapnak felhatalmazást, a ciklus végére a gyermeket vállaló családok nem élhetnek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.
A miniszterelnök kitért az otthonteremtés kérdésére is, hangsúlyozva, hogy a fix 3 százalékos hitelkonstrukciónak „nincs párja a világon”. Mint fogalmazott, még politikai ellenfeleik is azt fogják tapasztalni, hogy ma Magyarországon juthatnak a legkönnyebben saját otthonhoz a fiatalok.
Beszédében arra is figyelmeztetett, hogy a világban ismét olyan veszélyek erősödnek, amelyekért nem Magyarország felelős, utalva a közel-keleti konfliktusokra.
A miniszterelnök az energiahelyzet kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország jelentős mértékben importra szorul: békeidőben évente mintegy 7 milliárd eurót fizetett az ország energiáért, a háború kitörése után azonban ez az összeg 12 milliárd euróra emelkedett.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi környezetben nem a kockázatvállalás ideje van, hanem a tapasztalaté. Mint fogalmazott:
Sajnálom, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök
Hozzátette, hogy a Fidesz jelenti a stabil és kiszámítható választást. Arra utalt, hogy a győzelem kulcsa már a választók kezében van:
Ahhoz, hogy a Fidesz győzelme meglegyen, ahhoz én már nem tudok sok mindent hozzátenni. Most maguk jönnek!
A miniszterelnök újabb veszélyre is felhívta a figyelmet, szerinte az ukrán háború kapcsán olyan pénzügyi döntések születhetnek, amelyek végső soron a magyar embereket terhelik. Úgy fogalmazott:
Ha Magyarország nem mond nemet Ukrajna további pénzügyi támogatására, „az árát maguk fogják megfizetni”, és ezzel akár több generációra előre eladósíthatják az országot.
A kormányfő élesen bírálta az ellenzéket is, azt állítva, hogy miközben tagadják az ukránbarát irányt, valójában ezt képviselik. Gúnyosan megjegyezte, utalva az ukrán elnök szerepére a nemzetközi politikában:
Lassan Zelenszkij minden választáson elindul, kivéve a sajátját
Állítása szerint a Tisza Párt politikája „egyenlő az ukránbarát kormányzással”, amely a magyar emberek megkárosításához vezetne. Emellett arról is beszélt, hogy Magyarország egyre inkább titkosszolgálati műveleti területté válik, és több kémkedési ügy is napvilágot látott.
A miniszterelnök kijelentette: amennyiben megnyerik a választásokat, ezeknek a folyamatoknak „vasszigorral vetnek véget”.
Orbán Viktor veszprémi beszédét itt nézheted vissza:
