Orbán Viktor Veszprémben: Becsületbeli ügy, hogy eljöjjünk Veszprémbe!

Veszprémben mondott beszédet Orbán Viktor pénteken.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 16:20
Módosítva: 2026.03.27. 16:52
Tovább pörög Orbán Viktor országjárása: a kormányfő pénteken Veszprémben és Győrben is találkozik a támogatóival.

Veszprémben mondott beszédet Orbán Viktor pénteken. Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be a pénteki programot:

Ma duplázunk! Gyertek, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség! Én ott leszek!

Beszédét Orbán Viktor úgy kezdte: „Mezőfalváról jövök. Mezőfalván gyűltek össze a magyar mezőgazdaság családi vállalkozói. Rengetegen voltunk, vidéki emberek”.

Azt üzenik a veszprémieknek, hogy legalább annyira nyerjenek, mint ők fognak otthon

Hozzátette: „Mondtam Péternek, becsületbeli ügy is, hogy eljöjjünk Veszprémbe!”

Veszprémben a nemzeti oldalnak elnyerni a bizalmat mindig is nehéz volt. Ez egy olyan választókerület, amiért mindig meg kellett harcolni – mondta Orbán Viktor, arra kérve a veszprémieket, támogassák Ovádi Pétert, a kormánypártok képviselőjelöltjét. „Mindig számíthattam rá, a kormány legnehezebb csatáiban is ott állt mögöttünk”. 

Hozzátette: az elmúlt négy év nagyon nehéz és igazságtalan volt.

„Nagyon sok álmunk és célunk van amit együtt közösen el fogunk érni¨ – mondta el a rendezvény kezdetén Ovádi Péter, a kormánypártok Veszprém vármegye 1-es választókörzeti jelöltje. Az eseményen Hegedűs Barbara, a Fidesz-KDNP jelöltje a Veszprém 2. számú választókörzetben (Balatonfüred és Várpalota térségében) kiemelte, 

az április 12-i választás tétje óriási.

Navracsics Tibor a rendezvényen elmondta, hogy mindig számíthattak rá vármegyében. Most viszont ő kér segítséget, azt, hogy a polgárok védjék meg az elmúlt 16 évet. 

Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket 

– utalt Magyar Péterre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Győzzön a Fidesz-KDNP Veszprémben és az egész vármegyében is. Legyen ott mindenki – tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta: olyan országot építenek, ahol a kiindulópontot a család jelenti, és folytatják a családbarát Magyarország felépítését. Kiemelte, hogy még a háború árnyékában is olyan intézkedéseket tudtak megvalósítani, amelyek más országokban nem sikerültek, példaként említve a kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét.

A kormányfő szerint: 

Be kell látnunk, hogy a családokat az asszonyok tartják egyben, ezért a kormány politikájának középpontjában a nők és a gyermekek védelme áll. Hozzátette: nem tartja igazságosnak, hogy a gyermekvállalás életszínvonal-csökkenéssel járjon, ezért vezették be és duplázták meg a gyermekek után járó adókedvezményt.

Ígéretet tett arra is, hogy amennyiben újabb négy évre kapnak felhatalmazást, a ciklus végére a gyermeket vállaló családok nem élhetnek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.

A miniszterelnök kitért az otthonteremtés kérdésére is, hangsúlyozva, hogy a fix 3 százalékos hitelkonstrukciónak „nincs párja a világon”. Mint fogalmazott, még politikai ellenfeleik is azt fogják tapasztalni, hogy ma Magyarországon juthatnak a legkönnyebben saját otthonhoz a fiatalok.

Beszédében arra is figyelmeztetett, hogy a világban ismét olyan veszélyek erősödnek, amelyekért nem Magyarország felelős, utalva a közel-keleti konfliktusokra.

A miniszterelnök az energiahelyzet kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország jelentős mértékben importra szorul: békeidőben évente mintegy 7 milliárd eurót fizetett az ország energiáért, a háború kitörése után azonban ez az összeg 12 milliárd euróra emelkedett.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi környezetben nem a kockázatvállalás ideje van, hanem a tapasztalaté. Mint fogalmazott: 

Sajnálom, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök

Hozzátette, hogy a Fidesz jelenti a stabil és kiszámítható választást. Arra utalt, hogy a győzelem kulcsa már a választók kezében van: 

Ahhoz, hogy a Fidesz győzelme meglegyen, ahhoz én már nem tudok sok mindent hozzátenni. Most maguk jönnek!

 

A miniszterelnök újabb veszélyre is felhívta a figyelmet, szerinte az ukrán háború kapcsán olyan pénzügyi döntések születhetnek, amelyek végső soron a magyar embereket terhelik. Úgy fogalmazott: 

Ha Magyarország nem mond nemet Ukrajna további pénzügyi támogatására, „az árát maguk fogják megfizetni”, és ezzel akár több generációra előre eladósíthatják az országot.

A kormányfő élesen bírálta az ellenzéket is, azt állítva, hogy miközben tagadják az ukránbarát irányt, valójában ezt képviselik. Gúnyosan megjegyezte, utalva az ukrán elnök szerepére a nemzetközi politikában: 

Lassan Zelenszkij minden választáson elindul, kivéve a sajátját

Állítása szerint a Tisza Párt politikája „egyenlő az ukránbarát kormányzással”, amely a magyar emberek megkárosításához vezetne. Emellett arról is beszélt, hogy Magyarország egyre inkább titkosszolgálati műveleti területté válik, és több kémkedési ügy is napvilágot látott. 

A miniszterelnök kijelentette: amennyiben megnyerik a választásokat, ezeknek a folyamatoknak „vasszigorral vetnek véget”. 

Orbán Viktor veszprémi beszédét itt nézheted vissza:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
