Orbán Viktor Veszprémben: Becsületbeli ügy, hogy eljöjjünk Veszprémbe!

Tovább pörög Orbán Viktor országjárása: a kormányfő pénteken Veszprémben és Győrben is találkozik a támogatóival.

Veszprémben mondott beszédet Orbán Viktor pénteken. Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be a pénteki programot:

Ma duplázunk! Gyertek, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség! Én ott leszek!

Beszédét Orbán Viktor úgy kezdte: „Mezőfalváról jövök. Mezőfalván gyűltek össze a magyar mezőgazdaság családi vállalkozói. Rengetegen voltunk, vidéki emberek”.

Azt üzenik a veszprémieknek, hogy legalább annyira nyerjenek, mint ők fognak otthon

Hozzátette: „Mondtam Péternek, becsületbeli ügy is, hogy eljöjjünk Veszprémbe!”

Veszprémben a nemzeti oldalnak elnyerni a bizalmat mindig is nehéz volt. Ez egy olyan választókerület, amiért mindig meg kellett harcolni – mondta Orbán Viktor, arra kérve a veszprémieket, támogassák Ovádi Pétert, a kormánypártok képviselőjelöltjét. „Mindig számíthattam rá, a kormány legnehezebb csatáiban is ott állt mögöttünk”.

Hozzátette: az elmúlt négy év nagyon nehéz és igazságtalan volt.

„Nagyon sok álmunk és célunk van amit együtt közösen el fogunk érni¨ – mondta el a rendezvény kezdetén Ovádi Péter, a kormánypártok Veszprém vármegye 1-es választókörzeti jelöltje. Az eseményen Hegedűs Barbara, a Fidesz-KDNP jelöltje a Veszprém 2. számú választókörzetben (Balatonfüred és Várpalota térségében) kiemelte,

az április 12-i választás tétje óriási.

Navracsics Tibor a rendezvényen elmondta, hogy mindig számíthattak rá vármegyében. Most viszont ő kér segítséget, azt, hogy a polgárok védjék meg az elmúlt 16 évet.

Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket

– utalt Magyar Péterre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Győzzön a Fidesz-KDNP Veszprémben és az egész vármegyében is. Legyen ott mindenki – tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta: olyan országot építenek, ahol a kiindulópontot a család jelenti, és folytatják a családbarát Magyarország felépítését. Kiemelte, hogy még a háború árnyékában is olyan intézkedéseket tudtak megvalósítani, amelyek más országokban nem sikerültek, példaként említve a kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét.