Szijjártó Péter is felszólalt Győrben: Háborús világkorszak előtt állunk
Súlyos üzenetet küldött a magyaroknak a külügyminiszter.
Orbán Viktor március 27-én kemény munkát vállalt magára: Veszprém után még ugyanaznap Győrbe is ellátogatott országjárása keretében. A miniszterelnök beszéde előtt azonban nem más szólalt fel, mint maga Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.
„Mi akik itt vagyunk, akár szerencsésnek is minősíthetnék magunkat. Hiszen egy új világrend a szemünk előtt rajzolódik ki. Kevés nemzedék van azzal úgy, hogy a saját szeme előtt láthatja annak a világrendnek a kialakulását, amelyben aztán leéli az életét.” – jelentette ki beszéde során Szijjártó Péter.
Háborús világkorszak előtt állunk.
„Amikor három héttel ezelőtt két hadifogollyal belémhasított, hogy nyolcvan év után ismét vannak olyan magyarok akik saját tapasztalatból tudják, milyen a háború, hadifogolynak lenni” – emelte ki Szijjártó.
Mi nap mint nap mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon az ukrajnai háborúból
– emelte ki a miniszter, majd hozzátette, ezen törekvést folyamatosan el akarja gáncsolni a brüsszeli elit.
„A legutóbbi külügyminiszteri tanácsülésen már arról volt szó, miként készítjük fel Ukrajnát a következő háborús télre. Ukrajnát behoznák az unióba, Magyarországot pedig belesodornák a háborúba” – jelentette ki a miniszter. Hozzátette:
a magyar nép és a kormány sem tartozik semmivel Ukrajnának.
A külügyminiszter elmondta, éppen ezért Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy ukránbarát kormányt helyezzen hatalomba Magyarországon.
„Pontosan tudják az ukránok, hogyha mi maradunk hatalmon, akkor a magyarok pénze nem megy Ukrajnába, Ukrajna pedig nem lesz az Európai Unió tagja” – szögezte le a külügyminiszter. Ezt követően Szijjártó Péter felszólította az ukrán ügynököket, hogy menjenek haza, és fejezzék be a választási kampányba való beavatkozást.
Befulladt az olajblokád, most pedig teljes energiablokád alá vennének minket
– jelentette ki a tárcavezető a Magyar Nemzet szerint.
A külügyminiszter bejelentette, a jövőben a szerb és szlovák partnerekkel új vezetékeket fog a kormány építeni, ezzel támogatva Magyarország energiabiztonságát.
„Magyarország sikere azon múlik, hogy egyszerre jóban tudunk-e lenni mind a négy hatalmi centrummal, amelyek a régió életét befolyásolják” – jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette, Orbán Viktor az egyetlen, aki képes minden nagyhatalom vezetőjével jó viszonyt ápolni.
Itt nézheted vissza Szijjártó Péter beszédét:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre