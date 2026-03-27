Szijjártó Péter is felszólalt Győrben: Háborús világkorszak előtt állunk

Súlyos üzenetet küldött a magyaroknak a külügyminiszter.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 18:36
Módosítva: 2026.03.27. 19:21
Szijjártó Péter Orbán Viktor Békemenet Győr

Orbán Viktor március 27-én kemény munkát vállalt magára: Veszprém után még ugyanaznap Győrbe is ellátogatott országjárása keretében. A miniszterelnök beszéde előtt azonban nem más szólalt fel, mint maga Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.

Szijjártó Péter is felszólalt Orbán Viktor előtt. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

„Mi akik itt vagyunk, akár szerencsésnek is minősíthetnék magunkat. Hiszen egy új világrend a szemünk előtt rajzolódik ki. Kevés nemzedék van azzal úgy, hogy a saját szeme előtt láthatja annak a világrendnek a kialakulását, amelyben aztán leéli az életét.” – jelentette ki beszéde során Szijjártó Péter.

Háborús világkorszak előtt állunk.

„Amikor három héttel ezelőtt két hadifogollyal belémhasított, hogy nyolcvan év után ismét vannak olyan magyarok akik saját tapasztalatból tudják, milyen a háború, hadifogolynak lenni” – emelte ki Szijjártó.

Mi nap mint nap mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon az ukrajnai háborúból

– emelte ki a miniszter, majd hozzátette, ezen törekvést folyamatosan el akarja gáncsolni a brüsszeli elit. 

„A legutóbbi külügyminiszteri tanácsülésen már arról volt szó, miként készítjük fel Ukrajnát a következő háborús télre. Ukrajnát behoznák az unióba, Magyarországot pedig belesodornák a háborúba” – jelentette ki a miniszter. Hozzátette:

a magyar nép és a kormány sem tartozik semmivel Ukrajnának. 

A külügyminiszter elmondta, éppen ezért Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy ukránbarát kormányt helyezzen hatalomba Magyarországon.

„Pontosan tudják az ukránok, hogyha mi maradunk hatalmon, akkor a magyarok pénze nem megy Ukrajnába, Ukrajna pedig nem lesz az Európai Unió tagja” – szögezte le a külügyminiszter. Ezt követően Szijjártó Péter felszólította az ukrán ügynököket, hogy menjenek haza, és fejezzék be a választási kampányba való beavatkozást. 

Befulladt az olajblokád, most pedig teljes energiablokád alá vennének minket

– jelentette ki a tárcavezető a Magyar Nemzet szerint.

A külügyminiszter bejelentette, a jövőben a szerb és szlovák partnerekkel új vezetékeket fog a kormány építeni, ezzel támogatva Magyarország energiabiztonságát. 

„Magyarország sikere azon múlik, hogy egyszerre jóban tudunk-e lenni mind a négy hatalmi centrummal, amelyek a régió életét befolyásolják” – jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette, Orbán Viktor az egyetlen, aki képes minden nagyhatalom vezetőjével jó viszonyt ápolni.

 

Itt nézheted vissza Szijjártó Péter beszédét:


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
