Új korszak a XVI. kerületben: teljesen megújult a tüdőgondozó
Modern eszközök, teljes felújítás, több százmilliós fejlesztés. A tüdőgondozót Szentkirályi Alexandra adta át: ilyen lett Budapest egyik legkorszerűbb egészségügyi intézménye.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke és frakcióvezetője, március 28-án szombaton délelőtt ünnepélyesen adta át a XVI. kerületben a Hunyadvár utcai egészségügyi intézmény teljes körűen felújított tüdőgondozóját. A kórház tüdőgondozója nemcsak megújult, hanem korszerű diagnosztikai eszközökkel is bővült, így a kerületiek a jövőben gyorsabb, pontosabb és kényelmesebb ellátásban részesülhetnek. A beruházás a Belügyminisztérium támogatásával, az Egészséges Budapest Program keretében valósult meg, összesen 563 millió forintból. A fejlesztés során amellett, hogy az épületet teljesen felújították, új képalkotó diagnosztikai gépek és számos modern orvosi műszer is érkezett az intézménybe. Az átadáson Szentkirályi Alexandra mellett beszédet mondott Kovács Péter a XVI. kerület polgármestere és Szatmáry Kristóf Fidesz-KDNP képviselőjelöltje.
„A tüdőgondozó volt az utolsó láncszem”
Kovács Péter a XVI. kerület polgármestere az átadón kiemelte: ezzel a beruházással egy fontos folyamat zárult le a kerületben.
Ez volt az utolsó olyan egészségügyi intézmény, amely még nem esett át teljes felújításon. Most már elmondhatjuk: a XVI. kerületben minden egészségügyi intézmény megújult. A fejlesztés nemcsak az infrastruktúráról szól, hanem arról is, hogy a helyiek biztonságban érezzék magukat, és magas színvonalú ellátást kapjanak.
Több jutott, mint tervezték: a projekt egyik érdekessége, hogy a kivitelezés végül a tervezett költségek alatt valósult meg. Ennek köszönhetően a fennmaradó összegből további hét egészségügyi eszközt is be tudtak szerezni. Ez ritka a mai beruházások között.
Itt azonban nemcsak spórolni sikerült, hanem még tovább is tudták fejleszteni az intézményt.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: az elmúlt években jelentős források érkeztek a fővárosi egészségügybe.
Az Egészséges Budapest Program keretében több mint 130 milliárd forintot fordítottunk fejlesztésekre. Ez a mostani beruházás is azt mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk abban, hogy a budapestiek jobb körülmények között jussanak ellátáshoz.
- mondta a Fidesz budapesti elnöke, majd hozzátette:
Azt gondolhatnánk, ez minden politikus közös célja. Az elmúlt időszak azonban azt is megmutatta, hogy nem mindenki így gondolkodik. Ezért azt javaslom: maradjunk azon az úton, amely biztonságot és fejlődést hozott. Kívánom az itt élőknek, hogy továbbra is ilyen fejlődő kerületben élhessenek, az itt dolgozóknak pedig sok erőt és örömet a munkájukhoz. És természetesen mindenkinek jó egészséget!
„A politika nem beszéd, hanem munka”
Szatmáry Kristóf, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje nélkül a fejlesztés nem valósulhatott volna meg. A képviselőjelölt szerint a fejlesztés jól példázza, mit jelent a gyakorlatban a közösségért végzett munka.
A politika lényege az alkotás: hogy jobbá tegyük a környezetünket. Büszkék lehetünk arra, hogy a XVI. kerületben mostanra minden egészségügyi intézmény megújult.
– emelte ki Szatmáry Kristóf.
A felújított tüdőgondozó nemcsak modernebb lett, hanem a betegek számára is sokkal komfortosabb környezetet biztosít.
A fejlesztés egyértelmű célja meg is valósult:
- gyorsabb diagnózis
- hatékonyabb kezelés
- emberközelibb ellátás
A legnagyobb nyertesek pedig a kerület lakói:
Egy olyan intézményt kaptak, amely a 21. századi elvárásoknak megfelelően működik.
És hogy ez mit jelent a gyakorlatban?
Kevesebb várakozást, pontosabb vizsgálatokat, és egy olyan egészségügyi ellátást, amiben jóval nagyobb a bizalom és a biztonság.
