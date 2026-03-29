Új korszak a XVI. kerületben: teljesen megújult a tüdőgondozó

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke és frakcióvezetője, március 28-án szombaton délelőtt ünnepélyesen adta át a XVI. kerületben a Hunyadvár utcai egészségügyi intézmény teljes körűen felújított tüdőgondozóját. A kórház tüdőgondozója nemcsak megújult, hanem korszerű diagnosztikai eszközökkel is bővült, így a kerületiek a jövőben gyorsabb, pontosabb és kényelmesebb ellátásban részesülhetnek. A beruházás a Belügyminisztérium támogatásával, az Egészséges Budapest Program keretében valósult meg, összesen 563 millió forintból. A fejlesztés során amellett, hogy az épületet teljesen felújították, új képalkotó diagnosztikai gépek és számos modern orvosi műszer is érkezett az intézménybe. Az átadáson Szentkirályi Alexandra mellett beszédet mondott Kovács Péter a XVI. kerület polgármestere és Szatmáry Kristóf Fidesz-KDNP képviselőjelöltje.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a tüdőgondozó ünnepélyes átadásán beszédet mond / Fotó: Gáll Regina Adrienn / Metropol

„A tüdőgondozó volt az utolsó láncszem”

Kovács Péter a XVI. kerület polgármestere az átadón kiemelte: ezzel a beruházással egy fontos folyamat zárult le a kerületben.

Ez volt az utolsó olyan egészségügyi intézmény, amely még nem esett át teljes felújításon. Most már elmondhatjuk: a XVI. kerületben minden egészségügyi intézmény megújult. A fejlesztés nemcsak az infrastruktúráról szól, hanem arról is, hogy a helyiek biztonságban érezzék magukat, és magas színvonalú ellátást kapjanak.

Több jutott, mint tervezték: a projekt egyik érdekessége, hogy a kivitelezés végül a tervezett költségek alatt valósult meg. Ennek köszönhetően a fennmaradó összegből további hét egészségügyi eszközt is be tudtak szerezni. Ez ritka a mai beruházások között.

Itt azonban nemcsak spórolni sikerült, hanem még tovább is tudták fejleszteni az intézményt.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: az elmúlt években jelentős források érkeztek a fővárosi egészségügybe.

Az Egészséges Budapest Program keretében több mint 130 milliárd forintot fordítottunk fejlesztésekre. Ez a mostani beruházás is azt mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk abban, hogy a budapestiek jobb körülmények között jussanak ellátáshoz.

- mondta a Fidesz budapesti elnöke, majd hozzátette: