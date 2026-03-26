„Nem tudom, mit érdemel ezért Karácsony Gergely, de hogy díjat nem, az egészen biztos” – Szentkirályi Alexandra nem tudja hova tenni a történteket

Karácsony Gergely most éppen olyasmiért kapott díjat, amit meg sem csinált. Szentkirályi Alexandra hívta fel a figyelmet a hihetetlen díjra.

Létrehozva: 2026.03.26. 10:38
Módosítva: 2026.03.26. 13:07
Karácsony Gergely főpolgármester közlekedés Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint Karácsony Gergely most épp nem a szivárvány rajongásáért kapott díjat, hanem olyasmiért, amit egyszerűen csak nem csinált meg.

Szentkirályi Alexandra felolvasta Karácsony Gergely hihetetlen meséjét - "Fejlesztés, ami sosem volt"
Szentkirályi Alexandra felolvasta Karácsony Gergely hihetetlen meséjét – „Fejlesztés, ami sosem volt”
Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Városfejlesztés, ami sosem volt – egy mese Karácsony Gergely tollából. Karácsony Gergely most épp nem a szivárvány rajongásáért kapott díjat, hanem olyasmiért, amit egyszerűen csak nem csinált meg. Közterek visszanyerése – itt arra gondol a főpolgármester, hogy ma már nem lehet leülni egy téren, a hajléktalanság helyzete miatt?

– írta bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Közlekedés digitális fejlesztése – virtuálisan lehet, de a valóságban biztosan nem sikerült. Dugók, kátyúk, légszennyezettség, és olyan kosz van, hogy a turisták Budapestet szavazták meg Európa legkoszosabb városának.

Szentkirályi Alexandra felolvasta Karácsony Gergely hihetetlen meséjét – „Fejlesztés, ami sosem volt”

Most olvassunk el közösen együtt egy mesét, a »Fejlesztés, ami sosem volt« címűt. Egyszer volt, hol nem volt, a zsűri értékelése szerint, Budapest egyik legnagyobb erőssége, hogy képes rendszerekben gondolkodni a közlekedési hálózatok fizikai és digitális összekapcsolása, a közterek visszanyerése és a természeti környezet helyreállítása egyszerre jelenik meg a fejlesztésekben – írta Karácsony Gergely. Karácsony Gergely most éppen nem a genderparádéért kapott díjat, hanem olyan dologért, amit egész egyszerűen egyáltalán nem csinált meg. Közterek visszanyerése – mire gondol itt a főpolgármester úr például arra, hogy ma már nem lehet leülni egy téren, mert tele van hajléktalanokkal? A közlekedés digitális fejlesztése hát digitálisan lehet, hogy sikerült fejleszteni, de hogy a valóságban nem az egészen biztos. Tele vannak az utak kátyúval, az emberek órákat állnak a dugóban, és közben szívják be a kipufogófüstöt. A város koszos, olyannyira, hogy a turisták minket szavaztak meg Európa legkoszosabb városának szégyenszemre. Hát nem tudom, hogy mit érdemel ezért Karácsony Gergely, de hogy díjat nem, az egészen biztos

– hangzott el a videóban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu