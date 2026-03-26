„Nem tudom, mit érdemel ezért Karácsony Gergely, de hogy díjat nem, az egészen biztos” – Szentkirályi Alexandra nem tudja hova tenni a történteket

Most olvassunk el közösen együtt egy mesét, a »Fejlesztés, ami sosem volt« címűt. Egyszer volt, hol nem volt, a zsűri értékelése szerint, Budapest egyik legnagyobb erőssége, hogy képes rendszerekben gondolkodni a közlekedési hálózatok fizikai és digitális összekapcsolása, a közterek visszanyerése és a természeti környezet helyreállítása egyszerre jelenik meg a fejlesztésekben – írta Karácsony Gergely. Karácsony Gergely most éppen nem a genderparádéért kapott díjat, hanem olyan dologért, amit egész egyszerűen egyáltalán nem csinált meg. Közterek visszanyerése – mire gondol itt a főpolgármester úr például arra, hogy ma már nem lehet leülni egy téren, mert tele van hajléktalanokkal? A közlekedés digitális fejlesztése hát digitálisan lehet, hogy sikerült fejleszteni, de hogy a valóságban nem az egészen biztos. Tele vannak az utak kátyúval, az emberek órákat állnak a dugóban, és közben szívják be a kipufogófüstöt. A város koszos, olyannyira, hogy a turisták minket szavaztak meg Európa legkoszosabb városának szégyenszemre. Hát nem tudom, hogy mit érdemel ezért Karácsony Gergely, de hogy díjat nem, az egészen biztos