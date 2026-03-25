Szentkirályi Alexandra: Nekik Ukrajna, nekünk Magyarország
Magyar Péter „jó barátja” arra kéri az ukrán politikusokat, hogy a választások előtt ne kotyogják ki, mennyire számítanak a Tisza győzelmére. Megdöbbentő dolgot osztott meg Szentkirályi Alexandra.
Szentkirályi Alexandra legújabb videójában számolt be róla, hogy Tseber Roland, Zelenszkij ukrán kémje és Magyar Péter „jó barátja” arra kéri az ukrán politikusokat, hogy a választások előtt ne kotyogják ki, mennyire számítanak a Tisza győzelmére és az milyen jó lenne háborús és uniós csatlakozásuk ügyének.
Nekik Ukrajna, nekünk Magyarország. Aki a Tiszára szavaz, a saját pénztárcája és jövője ellen szavaz. Orbán Viktor nemet tud mondani a zsarolásra, nemet mond Brüsszelnek és Kijevnek is, mert ez a magyarok érdeke. Magyar Péter nem tud. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
– írta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
