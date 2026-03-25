Orbán Viktor bejelentette: a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk
Nagy bejelentést tett a kormányfő. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt – nyilatkozta Orbán Viktor.
„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójához.
Hamarosan kormányülés, fontos előterjesztést teszek, a Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna 30 napja blokkolja. Az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában. De tovább kell lépnünk, az olajblokád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl. Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk.
– közölte a kormányfő.
