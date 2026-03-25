Orbán Viktor: „Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre”
Betekintést engedett a kormányfő a mindennapjaiba. Orbán Viktor elárulta, mi az egyik legjobb dolog az országjárásban.
„Városról városra, benzinkútról benzinkútra, győzelemről győzelemre. Vagyunk végig, veletek, értetek!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videóhoz, amelyben a miniszterelnök zsúfolt országjárásának mindennapjaiba kaphatunk egy kis betekintést.
Orbán Viktor megosztotta, mi számára az egyik legjobb dolog az országjárásban
A miniszterelnök elárulta, nagyon sok ember van, akiről kiderül, hogy ismerik egymást és azok a kampányon mindig összegyűlnek.
Ott fogok majd állni Nagykanizsán, lenézek a színpadról, és biztos, hogy az első kétszáz emberből legalább harmincat ismerek
– mondta a kormányfő, hozzátéve humorosan: „Olyan, mintha rokonlátogatásra mennék”.
