Orbán Viktor: Fogjunk össze minél többen a háború ellen!
Orbán Viktor országjárása folytatódik.
„A kampány nekünk nem tehertétel, hanem egy lehetőség, hogy az egyformán gondolkodók összejöhessenek” – jelentette ki Orbán Viktor március 24-én, Nagykanizsán. A kormányfő elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk. „A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat”.
Ma este 18:00h-kor irány Esztergom! Fogjunk össze minél többen a háború ellen! Gyertek el ti is
– írja legfrissebb bejegyzésében a kormányfő.
Orbán Viktor országjárása folytatódik
Ezen a héten itt találkozhatunk a miniszterelnökkel:
- március 25.: Esztergom
- március 26.: Törökszentmiklós
- március 27.: Veszprém 16 órakor, Győr 18 órakor
- március 28.: Pécel
- március 29.: Békéscsaba
