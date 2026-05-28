A gyógyíthatatlan mellrák sem tarthatta vissza a nőt, hogy megmássza a Mount Everestet

Egy mellrákkal diagnosztizált nő elképesztő teljesítményt hajtott végre, a gyógyíthatatlan rákkal küzdő hegymászó másodszor is meghódította a Mount Everest csúcsát, hogy reményt adjon más betegeknek.

A mellrákkal küzdő nő másodszer vágott neki a veszélyes hegymászásnak, hogy inspiráljon másokat Fotó: GoFundMe

A gyógyíthatatlan mellrák sem akadályozhatta meg a mászást

Az 50 éves dr. Shaunna Burke-nél 2024-ben diagnosztizáltak 4. stádiumú mellrákot. Burke azonban nem adta fel, a diagnózis után kettős masztektómián, májműtéten és sugárkezelésen is átesett, majd elhatározta, hogy ismét nekivág a világ legmagasabb hegyének, amelyet először még 2005-ben mászott meg.

A különleges expedíció május 23-án ért véget, amikor Burke sikeresen feljutott az Everest csúcsára. A hegymászó néhány nappal később az Instagramon osztotta meg az örömhírt követőivel.

Ma elértük az Everest csúcsát. El sem hiszem, hogy 21 évvel később ismét itt állok, ezúttal 4. stádiumú rákkal. Bárki, aki rákkal küzd, csak folytassa lépésről lépésre. Hivatalosan is én vagyok az első nő, aki 4. stádiumú rákkal megmászta az Everestet!

A nő elmondása szerint egy teljes éven át készült fizikailag és mentálisan a hatalmas kihívásra. Bár a hegymászás rendkívül megterhelő volt, a legnehezebbnek az extrém hideget nevezte, különösen az éjszakák során.

A mászás célja nemcsak személyes kihívás volt számára. Azt szerette volna megmutatni más betegeknek, hogy a legsötétebb időszakokban is lehet erőt, célt és reményt találni.

Macmillan Cancer Support szintén gratulált Burke teljesítményéhez, és rendkívüli eredménynek nevezte a mászást. Burke a BBC-nek arról is beszélt, hogy különösen érdekelte, hogyan reagál a szervezete a magaslati környezetre és az alacsony oxigénszintre a betegsége mellett. A hegymászó hamarosan visszatér Angliába, ahol már alig várja, hogy végre újra egy kényelmes ágyban aludhasson – írja a People.