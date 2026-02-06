Hihetetlen túlélés: a rákos édesanya átevezte az óceánt és megmászta a Mount Everestet

Egy édesanya hihetetlen kalandokon van túl, aminek még a rák sem tud keresztbe tenni. A nő napokat töltött a tengeren egy evezős versenyen, majd hazatérve aggasztó tüneteket tapasztalt.

A rák miatt el kellett távolítani az anya vastagbelének egy részét Fotó: Anna Bizon / freepik.com / Illusztráció

Hazatérve jelentkeztek a rákos betegség tünetei

Egy édesanya elmesélte, hogy három másik anyával együtt 4800 kilométeren keresztül eveztek át az Atlanti-óceánon. A hatalmas kaland következtében a nők nagy szellemi és testi megpróbáltatáson estek át, hogy bebizonyítsák maguknak, hogy bármire képesek.

Az anya 10 kilót fogyott a verseny alatt és a szokottnál többször kellett használnia a mosdót. A hazatérése után a gyomorgörcsei súlyosbodtak, és megrémült, amikor vért látott a székletében.

A nő időpontot kért a háziorvosához, három héttel és számos vizsgálattal később, egy vastagbéltükrözés során kiderült, hogy vastagbélrákja van.

A hír egy tehervonatként söpört végig az életemen. Először a családomra gondoltam. A gyerekeim akkoriban mindössze négy, hét és kilenc évesek voltak, apám pedig halálos rákkal küzdött

Röviddel a diagnózist követően műtéten esett át, amelynek során a belei egy részét eltávolították. Két héttel később azonban rákos sejteket találtak a nyirokcsomókban, így hat kemoterápiás kezelés vált szükségessé.

Minden egyes kúra rendkívül kimerítő volt, és néhány napig hányingerrel járt. Az anya korábbi evezős tapasztalata hozzájárult a fizikai és mentális ellenálló képesség kialakulásához, amelyre ebben az időszakban támaszkodni tudott.

A testmozgás kapaszkodóvá vált számára és jelentős szerepet játszott a fizikai és mentális regenerációban is. Az anya kezelése végül sikerrel járt és már kigyógyult a rákos betegségéből.

Az anya rákmentes, ezt 2025 májusában azzal ünnepelte meg, hogy feljutott a Mount Everest alaptáborába, ahol részt vett a világ legmagasabban fekvő maratonján, a Tenzing Hillary Everest Maratonon - írja a Metro.