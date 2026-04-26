„Betonkemény volt a bőröm” – Felső nélkül futja a maratonokat a mellráktúlélő anya

A devoni Louise Butcher élete 2022 áprilisában fordult fel fenekestül, amikor kiderült, hogy őt is utolérte a mellrák. Az 52 éves nő világéletében szorongott az egészsége miatt, ezért hiába volt negatív a magánúton elvégeztetett mammográfiája, három hétre rá a zuhany alatt alaposan átvizsgálta magát. Amit talált, attól megfagyott benne a vér: a vizsgálat ellenére a gyilkos kór már ott volt a szervezetében.

Louise Butcher nem hagyta, hogy a mellrák és a kettős masztektómia megtörje: ma már büszkén mutatja meg hegeit a világnak / Fotó: ITV News Uplifting Stories/Youtube.com

Nem csomó volt. A bőröm azon a részen egyszerűen betonná keményedett, mintha hozzá lett volna nőve valamihez

– meséli Louise.

Az orvosa először azt hitte, csak hegszövetről van szó, de az ultrahang már öt gyanús területet mutatott ki. A biopszia után jött a feketeleves: invazív lobuláris mellrák. Ez a típus a statisztikák szerint az összes mellrákos eset mintegy 15 százalékát teszi ki. A legalatomosabb fajta, mert a mammográfia sokszor egyszerűen átlát rajta.

Azt hitte, belehal a mellrákba

A diagnózis utáni hetek pokoliak voltak, Louise-nak úgy tűnt, az élet egy kegyetlen viccet űz vele.

Borzasztó volt, beteg tréfának hittem az egészet. Azt hittem, meg fogok halni

– emlékszik vissza a nő.

Először a bal mellét veszítette el, a műtét után pedig mély depresszióba esett. Nem bírta elviselni az aszimmetriát, a megmaradt melle csak arra emlékeztette, hogy valami meg akarta őt ölni. Végül kiharcolta, hogy a jobb mellét is távolítsák el. A futás lett a mentsvára: a sport segített neki abban, hogy a sötét gondolatokat pozitívra cserélje, és elfogadja az új testét.

Háború a trollok ellen: „Cipzáras mellek”

Louise 2023-ban döntött úgy először, hogy félmeztelenül futja le a London Maratont, megmutatva a világnak a kettős masztektómia utáni hegeit. A célja nem a polgárpukkasztás volt, hanem a figyelemfelhívás: a hegek nem szégyellnivalóak. A net népe azonban nem volt mindig kíméletes.

Vannak, akik azt írják: Úristen, ezt nem akarjuk látni, vagy hogy úgy nézek ki, mint akit összemészároltak. A leggonoszabb a ’cipzáras mellek’ kifejezés volt, ami borzasztó, de nem fog megállítani

– mondta Louise határozottan.