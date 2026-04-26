RETRO RÁDIÓ

„Betonkemény volt a bőröm” – Felső nélkül futja a maratonokat a mellráktúlélő anya

A kétgyermekes édesanya a legrosszabb rémálmát élte át, amikor kiderült, hogy súlyos beteg, pedig a vizsgálatok korábban negatív eredményt hoztak. Louise Butcher a traumából erőt merített: ma már felső nélkül futja le a maratonokat, hogy megmutassa hegeit a világnak, és fittyet hány azokra a kegyetlen trollokra, akik gúnyt űznek a testéből.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 10:30
mellrák masztektómia maraton túlélő

A devoni Louise Butcher élete 2022 áprilisában fordult fel fenekestül, amikor kiderült, hogy őt is utolérte a mellrák. Az 52 éves nő világéletében szorongott az egészsége miatt, ezért hiába volt negatív a magánúton elvégeztetett mammográfiája, három hétre rá a zuhany alatt alaposan átvizsgálta magát. Amit talált, attól megfagyott benne a vér: a vizsgálat ellenére a gyilkos kór már ott volt a szervezetében.

Louise Butcher nem hagyta, hogy a mellrák és a kettős masztektómia megtörje: ma már büszkén mutatja meg hegeit a világnak / Fotó: ITV News Uplifting Stories/Youtube.com

Nem csomó volt. A bőröm azon a részen egyszerűen betonná keményedett, mintha hozzá lett volna nőve valamihez

– meséli Louise.

Az orvosa először azt hitte, csak hegszövetről van szó, de az ultrahang már öt gyanús területet mutatott ki. A biopszia után jött a feketeleves: invazív lobuláris mellrák. Ez a típus a statisztikák szerint az összes mellrákos eset mintegy 15 százalékát teszi ki. A legalatomosabb fajta, mert a mammográfia sokszor egyszerűen átlát rajta.

Azt hitte, belehal a mellrákba 

A diagnózis utáni hetek pokoliak voltak, Louise-nak úgy tűnt, az élet egy kegyetlen viccet űz vele.

Borzasztó volt, beteg tréfának hittem az egészet. Azt hittem, meg fogok halni

– emlékszik vissza a nő.

Először a bal mellét veszítette el, a műtét után pedig mély depresszióba esett. Nem bírta elviselni az aszimmetriát, a megmaradt melle csak arra emlékeztette, hogy valami meg akarta őt ölni. Végül kiharcolta, hogy a jobb mellét is távolítsák el. A futás lett a mentsvára: a sport segített neki abban, hogy a sötét gondolatokat pozitívra cserélje, és elfogadja az új testét.

Háború a trollok ellen: „Cipzáras mellek”

Louise 2023-ban döntött úgy először, hogy félmeztelenül futja le a London Maratont, megmutatva a világnak a kettős masztektómia utáni hegeit. A célja nem a polgárpukkasztás volt, hanem a figyelemfelhívás: a hegek nem szégyellnivalóak. A net népe azonban nem volt mindig kíméletes.

Vannak, akik azt írják: Úristen, ezt nem akarjuk látni, vagy hogy úgy nézek ki, mint akit összemészároltak. A leggonoszabb a ’cipzáras mellek’ kifejezés volt, ami borzasztó, de nem fog megállítani

– mondta Louise határozottan.

A gúnyolódóknak csak annyit üzen: a rák bárkit elérhet, legyen az férfi vagy nő. Amióta őt diagnosztizálták, öt barátnője is megkapta a lesújtó hírt.

Világszerte követik a példáját

A gyűlölködő kommentek csak olajat jelentenek a tűzre: Louise ma már magabiztosabb, mint valaha. Példája pedig ragadós. Már Japánban is tévéműsor készült róla, és egyre több nő dönt úgy Sydney-től Amerikáig, hogy felső nélkül áll rajthoz, megünnepelve a túlélést – írja a The Sun.

A férje, Paul és két gyermeke mindenben támogatják. Louise még a házukat is kisebbre cserélte, hogy minden erejével a tudatosság növelésére koncentrálhasson. Vasárnap ismét ott lesz a londoni rajtnál, és ahogy mondja:

Soha többé nem futok felsőben. Már én is furcsán érezném magam, ha felvennék egyet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
